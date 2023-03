Sanierung in Wisen: Schulhausplatz ist in «desolatem» Zustand

Primarschule Der «desolate Schulhausplatz» in Wisen soll saniert werden – aus der Bevölkerung gingen dafür kaum Vorschläge ein Das Schulhaus in Wisen ist ein kleines Gebäude, das vor mehr als 50 Jahren gebaut wurde. Weil der Schulhausplatz, der auch für Turnlektionen genutzt wird, in einem schlechten Zustand ist, wird dafür ein Sanierungsprojekt ausgearbeitet. Noël Binetti Jetzt kommentieren 06.03.2023, 05.00 Uhr

In «desolatem» Zustand: Der Schulhausplatz beim Primarschulhaus Wisen stammt aus den 1970er-Jahren und soll saniert werden. (Archivbild) Bild: Bruno Kissling

Die Kreisprimarschule Hauenstein-Ifenthal und Wisen «ist klein, überschaubar und familiär», so steht es auf ihrer Website. Das Primarschulhaus wurde 1970 gebaut, aus derselben Zeit stammt auch der vorgelagerte Schulhausplatz. Hier besuchen heute insgesamt 28 Kinder aus den beiden Gemeinden und aufgeteilt in zwei gemischte Klassen die Primarschule. Jeweils am Mittwoch und am Freitag kommen zudem der Kindergarten oder die 1. und 2. Klasse zu Besuch, um zu turnen.

Weil der Schulhausplatz bereits längere Zeit Mängel aufweist, soll er nun saniert werden. Neben dem aufgerissenen Asphalt ist auch die Infrastruktur, die der Lehrerschaft und den Kindern zur Verfügung steht, in die Jahre gekommen. An der Gemeindeversammlung im vergangenen November bewilligten die anwesenden Stimmberechtigten dafür einen Kredit in der Höhe von 220’000 Franken.

Daraufhin veröffentlichte der Gemeinderat eine Vernehmlassung: «Im Rahmen der Konzepterstellung erhalten Vereine und die Wisner Bevölkerung die Gelegenheit, ihre Wünsche und Anliegen einzubringen», lautete die Botschaft. Anschliessend erfolge eine Beurteilung, «was sinnvoll, machbar und finanzierbar ist». Die Frist für allfällige Vorschläge dauerte bis Mitte Februar.

Projekt in Ausarbeitung

Nun erklärt Bauverwalter Erich Schmid auf Anfrage: «Es sind nur drei Vorschläge eingegangen.» Im Detail sei deren Inhalt «noch nicht ausgewertet, doch es handelt sich dabei nur um kleinere Sachen, die durch den engagierten Planer auf ihre Machbarkeit geprüft werden». Aktuell sei dieser damit beschäftigt, ein entsprechendes Projekt auszuarbeiten, ergänzt Schmid.

Am letzten Dienstag hat sich die Baukommission getroffen, dabei sei auch die geplante Schulhausplatz-Sanierung zur Sprache gekommen. Konkrete Angaben zu den Plänen könnten zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gemacht werden.

Vorgesehen ist, dass bis im Mai klar ist, was alles umgesetzt werden soll. «Dann werden wir über das Projekt informieren», sagt Schmid. Auch das Schulgebäude weise gewisse bauliche Mängel aufgrund des Alters auf, etwa aus energetischer Sicht. «Doch der Schulhausplatz hat Priorität, weil er in einem desolaten Zustand ist», so der Bauverwalter. Als anvisierten Beginn für die Sanierung nennt Schmid den kommenden Oktober.

