Lostorf: Prix Wartenfels 2021

Preisverleihung Feierlichkeiten auf Schloss Wartenfels - Prix pro Wartenfels 2021 vergeben Zum 23. Mal wurden am Donnerstagabend verdiente Persönlichkeiten aus der Region Olten-Gösgen-Gäu mit dem Preis pro Wartenfels für ihre Verdienste ausgezeichnet. Die Preisübergabe fand im Schlosshof in Lostorf statt. Denise Donatsch 21.08.2021, 05.05 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Verleihung Prix Wartenfels 2021 in Lostorf: Musiker Fabian Capaldi aus Lostorf, Stiftungsratspräsident Peter André Bloch, Kunstschaffende Andrea Jakob aus Wangen und Autor Pedro Lenz aus Olten. Bruno Kissling

Das Wetter präsentierte sich am Freitagabend tadellos. Die Sonne spendete Wärme und beleuchtete sanft die hügelige Juralandschaft. In diesem Ambiente wurden drei Persönlichkeiten aus der Region Olten-Gösgen-Gäu für ihr Schaffen in den Bereichen Fotografie, Musik sowie Literatur ausgezeichnet.

Stiftungsratspräsident Peter André Bloch hielt die Eröffnungsrede und begrüsste die Vertreter von Politik, Wirtschaft und Kultur, die Freunde von Schloss Wartenfels wie auch alle anderen Anwesenden. Paul Gugelmann, Stifter und Gestalter der Ehrengabe «Blick in die Welt», konnte aus gesundheitlichen Gründen leider nicht anwesend sein.

Mit drei feierlichen Laudationes wurden schliesslich die Leistungen der Preisträgerin Andrea Jakob aus Wangen bei Olten und der Preisträger Fabian Capaldi aus Lostorf sowie Pedro Lenz aus Olten gewürdigt; für musikalische Intermezzi sorgten Fabian Capaldi am Saxophon und der Oltner Shanky Wyser am Piano.

Gestalterische Inszenierungen voller Kunst

«Ich bin mir sicher», begann Stiftungsrat Markus von Däniken seine Lobesrede, «dass bei Betrachtung von Andrea Jakobs Fotografien bei allen die Frage aufkommt: Wie ist es möglich, dass die Künstlerin ihre Glaskugeln mit den Tieren auf ein Bild bringt?» Während eines Besuchs bei der Künstlerin habe er einen Einblick erhalten. «Die Inszenierungen der Glaskugeln mit Tieren und Natur sind keine Montagen, sondern das Ergebnis von viel Planung, Handwerk, Liebe zum Detail und vor allem Geduld.»

Schon in ihrer Schulzeit habe sich Jakob mit Kunst und altem Handwerk beschäftigt. Ihr Weg hat sie schliesslich zum Glas geführt, ein Material mit grossem Anwendungspotenzial. In ihren Glaskugeln verewigt die Kunstschaffende kleine Kostbarkeiten wie Geschichten, Rätsel oder Gedanken. «Als ‘Zutaten’ werden dafür verschiedene Materialien in die Kugeln eingesetzt, welche sie auf Fotografien mit verschiedenen Tieren kombiniert.» Damit, so von Däniken, welcher mit seiner Ansprache die letzte öffentliche Handlung für die Stiftung Schloss Wartenfels vollzog, wolle Jakob Menschen zum Staunen bringen.

Brillanz trifft Bescheidenheit

Um die Laudatio auf Saxophon-Virtuose Fabian Capaldi zu halten, brachte sich Stiftungsrat und Lostorfer Gemeindepräsident Dr. Thomas Müller in Position. Dieser begann mit der Entstehungsgeschichte des Saxophons, welches 1840 vom Belgier Adolphe Sax erfunden wurde. «Im dritten Reich sollte dieses im Rahmen des Kampfs gegen entartete Musik sogar verboten werden.»

Auf den jungen Oltner Fabian Capaldi habe dieses Instrument eine besondere Faszination ausgeübt. Als er im Primarschulalter das Saxophonsolo von Whitney Houstons «I will always love you» hörte, war es um ihn geschehen – er wollte Saxophon lernen. Inzwischen absolviert der Musiker rund hundert Auftritte pro Jahr. «Dass Fabian heute zur Top-Elite der Saxophonisten gehört, sieht man daran, dass internationale Topacts wie Gloria Estefan, Amy Macdonald, Anastacia oder Donna Summer auf sein Können zurückgreifen. Trotz seiner steilen Karriere sei Capaldi bescheiden geblieben, betont Müller. «Als ich ihn nach seinen nächsten grossen Konzerten gefragt habe, kam einerseits ein Auftritt im KKL Luzern aber auch eine Matinée in Boningen.» Genau diese Bodenhaftigkeit mache ihn zum perfekten Botschafter für die Region.

Ein authentischer Schreiber

Peter André Bloch, Stiftungsratspräsident Schloss Wartenfels. Bruno Kissling

Die Laudatio auf Autor Pedro Lenz wurde vom Stiftungsratspräsident Peter André Bloch gehalten. «Pedro Lenz ist einer der originellsten und auch produktivsten Schriftsteller der Schweiz.» Oltner können sich glücklich schätzen, ihn als Einwohner von Zeit zu Zeit anzutreffen. «In Bälde ist er stolzer Vater von drei Kindern», und von ihm stamme die überraschende Aussage: «Ich schreibe Gedichte, dann kann ich auch Windeln wechseln.» Eine Äusserung, so Bloch, welche für Lenz’ offene und selbstironische Art typisch sei.

Lenz schreibe aus dem praktischen Leben heraus, verfasse Glossen wie auch Sportkommentare. «Seine Texte wirken frisch, unverbraucht, authentisch, wie von selbst entstanden», schwärmte Bloch. Wäre Lenz ein Musiker, dann wäre er ein Jazztrompeter, der Tonfolgen und Lautstärken mit immer neuen Klangfarben und Rhythmen intoniert. In Anerkennung seines überzeugenden schriftstellerischen Wirkens sprach der Stiftungsrat auch ihm mit dem Prix Wartenfels den öffentlichen Dank aus.

Abgerundet wurde der Anlass mit einer Lesung durch Pedro Lenz sowie mit einem Gespräch zwischen Stiftungsrat Gery Meier und Alt-Nationalrätin Ruth Grossenbacher; letztere erhielt bei der allerersten Preisverleihung 1999 selbst den Prix Wartenfels.