Prix Pro Wartenfels 2022: Drei Menschen aus der Region geehrt

Preisverleihung Drei Menschen werden in Lostorf mit dem Prix Pro Wartenfels 2022 für ihr Wirken in der Region ausgezeichnet Zum 24. Mal versammelten sich am Freitagabend Interessierte, Angehörige Geehrter, die Freunde des Schlosses und Vertretende der Politik auf Wartenfels: Der Stiftungsrat ehrte drei «verdiente Persönlichkeiten» aus der Umgebung. Noël Binetti Jetzt kommentieren 19.08.2022, 20.00 Uhr

«Prix Pro Wartenfels 2022»: Auch dieses Jahr wurden drei Menschen für ihre Verdienste für die Region ausgezeichnet. Der abtretende Stiftungsratspräsident Peter André Bloch mit den Ausgezeichneten Ursula Pfister, Hugo Saner und Kurt Schibler (v.l.). Bruno Kissling

Es geht um eine Veranstaltung mit traditionellem Charakter, wenn zur Vergabe der Preise Pro Wartenfels auf das Schloss ob Lostorf geladen wird. Dennoch zeichnete sich am Freitagabend Veränderung ab, als sich die Gäste vor historischer Kulisse zu diesem Zweck versammelten. Der langjährige Stiftungsratspräsident Peter André Bloch eröffnete den Abend mit einer Rede zum letzten Mal in seiner Funktion; er tritt von seinem Amt zurück.

Nach seiner Begrüssung lobte Bloch das Fortschreiten der Restaurierung von Schloss Wartenfels, die bald ihren Abschluss finde. Es sei die eigentliche Aufgabe des Stiftungsrats, die Anlage für die Öffentlichkeit und Nachwelt zu erhalten: «Sie soll Menschen in Freude zusammenführen, als Ort der Selbstbesinnung, des Nachdenkens über die Zusammenarbeit in unserer Gegend und als Symbol der Freundschaft und des Selbstbewusstseins des untern Kantonsteils – auch des kantonalen und interkantonalen Zusammenhalts.»

Weiter erklärte Bloch: «Der heutige Anlass bietet uns die Möglichkeit, Persönlichkeiten, die sich im besonderen Masse für die Region Olten-Gösgen-Gäu einsetzen, mit der Verleihung des Prix Wartenfels 2022 öffentlich Anerkennung und Dank auszusprechen.»

Und er dachte dem verstorbenen Niederämter Künstler Paul Gugelmann: «Er ist ursprünglicher Stifter des Prix Wartenfels und hat die wunderschönen Auszeichnungen für uns geschaffen. Uns allen zur Freude und den Ausgezeichneten zur Ehre.» Danach folgten während des Abends, der musikalisch von Michael Erni begleitet wurde, die drei Würdigungen.

Hugo Saner, Mediziner, Starrkirch-Wil

Hugo Saner zvg

Als erster wurde Hugo Saner (74) in Anerkennung für seine «bemerkenswerten innovativen Tätigkeiten» als Mediziner und Lebensretter geehrt. Die Laudatio für Saner wurde vom Oltner Stadtpräsidenten Thomas Marbet gehalten. Er unterstrich den Wert Saners Engagements im Zusammenhang mit lebensrettenden Massnahmen. Demnach war Saner unter anderem etwa Ideengeber dafür, dass Feuerwehren in der Schweiz mit Defibrillatoren ausgerüstet wurden.

Zudem habe Saner sich in den 90er-Jahren für den Erhalt der «Schützi» eingesetzt. Marbet: «Der Stiftungsrat von Schloss Wartenfels dankt Hugo Saner für seinen unermüdlichen Einsatz für die Belange der Rettung bei Herznotfall, die Forschung auf medizinischem Gebiet und die stets pragmatischen Umsetzung von Lösungen zum Wohl von Patientinnen und Patienten von Stadt und Region.»

Kurt Schibler, Publizist und ehemaliger Co-Chefredaktor des Oltner Tagblatts, Olten

Kurt Schibler zvg

Geehrt wurde sodann Kurt Schibler für sein «langjähriges journalistisches und fotografisches Schaffen in unserer Region». Gehalten wurde die Rede vom Gemeindepräsidenten Lostorfs, Thomas A. Müller. Dieser zeichnete Schiblers Weg vom Maturanden bis zum gestandenen Journalisten; mit Stationen im Militär, in Pädagogik und Philosophie und als Lehrer.

Müller zitierte einen Leserbrief im Oltner Tagblatt, der «zur zweiten Karriere» Schiblers geführt habe. Diese begann, als Schibler dort 1981 eine Stelle als Journalist angetreten hatte. Versiert habe Schibler danach die Themen des Kantons abgedeckt, sich «konstruktiv und kritisch» zu den Belangen der Region geäussert. Auch als er später Co-Chefredaktor der Zeitung wurde, sei es ihm gelungen, «die eingeschlagene fortschrittliche Linie» fortzuführen.

Auch das Fotografieren, das Kurt Schibler nach dessen Pensionierung beschäftigt, fand in Müllers Rede Einzug. Müller sagte: «Im Internet habe ich folgenden Satz gelesen: ‹Der Amateur sorgt sich um die richtige Ausrüstung, der Profi sorgt sich ums Geld und der Meister sorgt sich ums Licht›. Fotos von Kurt Schibler haben immer das richtige Licht. In diesem Sinn gratuliere ich dem Meister herzlich zum Prix Wartenfels 2022.»

Ursula Pfister, Malerin und Projektkünstlerin, Lostorf und Gelterkinden

Ursula Pfister zvg

Der abtretende Präsident des Stiftungsrats, Peter André Bloch, würdigte schliesslich das Schaffen von Ursula Pfister. Die gebürtige Lostorferin ist seit 1988 als freischaffende Künstlerin in vielen Kunstsparten tätig.

Bloch führte aus: «Alljährlich trifft man sie mit kleineren Arbeiten, aber auch anspruchsvollen Konzepten auf dem Oltner Brückenmarkt oder in diskussionsfreudiger Gesprächsbereitschaft, ohne in ihrer Bescheidenheit auf ihre Kunstexperimente hinzuweisen, die sie meistens allein, oft aber in ansteckender Kontaktfreudigkeit mit einem Heer von MitarbeiterInnen realisiert.»

Bloch bedankte sich bei Pfister im Namen des Stiftungsrates für «die nie erlahmende integrative Kraft ihrer Projekte». Man freue sich auf eine weitere Zusammenarbeit «mit dieser begeisternden, nimmermüden Kunsthandwerkerin», die auch in Lostorf oft auf ihrem «Pflanzplätz» anzutreffen sei.

