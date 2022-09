Serie: Mein liebstes Postkarten-Motiv aus Wisen

Postkarten-Serie Nach vielen Reisen in internationale Metropolen sagt Lisbeth Müller: «Der Flueberg ist für mich ein Ersatz für die Kultur» Lisbeth Müllers (82) persönliches Lieblingssujet eröffnet sich Besuchenden beim Gemeindehaus, vom Parkplatz aus: der Felsen über dem Dorf. Doch obwohl ihr der Berg viel bedeutet – oben stand sie noch nie. Fabio Baranzini Jetzt kommentieren 07.09.2022, 18.00 Uhr

Lieber Hoch- als Querformat: Liesbeth Müller aus Wisen gefällt diese Aussicht auf den Flueberg am besten. Bruno Kissling

Die Wisner Flue oder besser – der Flueberg – wie die Wisnerinnen und Wisner sagen, hat es Lisbeth Müller (82) angetan. Obwohl Müller mittlerweile seit 43 Jahren mit ihrem Mann in der kleinen Gemeinde in der Nähe des Passübergangs am unteren Hauenstein wohnt, stand sie selbst noch nie auf dem «Flueberg». «Ich kann nicht klettern und ich habe Höhenangst. Viel lieber schaue ich an den Berg hoch», sagt sie lachend.

Über die Jahre hat Lisbeth Müller alle erdenklichen Orte entdeckt, die ihr einen Blick auf «ihren» Flueberg ermöglichen. Der Berg mit seiner markanten Felskomposition ist für sie das Wahrzeichen von Wisen. Als Vorbereitung auf das Gespräch hat Müller, die unter anderem eine Kolumne im «Wisner Dorfspiegel» verfasst, in die Tasten gegriffen und ihre Beziehung zum Flueberg in Worte gefasst:

Lisbeth Müller aus Wisen. Fabio Baranzini

«Wenn man auf der Kantonsstrasse gegen Wisen fährt, dann macht es irgendwie ‹Tatatataaaa›. Man sieht den Berg und weiss, dass man zuhause angekommen ist. Je nach Stimmung und Wetter ist der Flueberg mal bedrohlich, mal kraftvoll und mal trutzig – immer aber ist er monumental. Er kommt einer Skulptur gleich, die je nach Wetter und eigenem Befinden ihre Ausstrahlung wechselt.»

Kultur hat einen hohen Stellenwert

Lisbeth Müller ist in der Stadt Bern aufgewachsen. Später zog sie mit ihrer Familie nach Balsthal – ein Ort, an dem es ihr «überhaupt nicht gefallen hat», wie sie sagt. Schnell also zog sie weiter. Bereit, die grosse, weite Welt zu erobern.

Sie absolvierte eine Ausbildung zur Schaufenster-Dekorateurin und zog nach Basel. Später wohnte sie mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen in Zuchwil und Trimbach. Neben der Kreativität, die Lisbeth Müller in ihrem Berufsalltag ausleben konnte, spielt die Kultur eine zentrale Rolle in ihrem Leben.

Lisbeth Müller ist viel gereist. Am liebsten in grosse Städte wie Mailand, Berlin, Paris oder Wien. «Ich bin den Opern, Konzerten und Ausstellungen nachgereist. Die Kultur hat für mich einen extrem hohen Stellenwert», erzählt Müller, die unter anderem einst ein halbes Jahr in Italien und ein ganzes Jahr in Berlin gelebt hat.

Auch sonst verbrachte sie viel Zeit im Ausland – aus beruflichen Gründen. Als Schaufenster-Dekorateurin und später als Marketing-Mitarbeiterin war sie regelmässig bei Kundschaft oder auf Messen im Ausland.

Das Schicksal führte sie nach Wisen

Wie also kommt es, dass das «Stadtmeitschi» Lisbeth Müller, das ein Faible für europäische Grossstädte und deren vielfältiges Kulturangebot hat, im 500-Seelen-Dorf Wisen heimisch wird? «Das war Schicksal», sagt sie. Als kleines Mädchen besuchte sie eine befreundete Familie, die in Wisen in den Ferien war.

«Das hat mir unglaublich gut gefallen. Ich kann mich noch immer sehr genau an die Blumenwiesen erinnern und dass die Familie die Milch beim Bauern im Dorf geholt hat.»

Als sie viele Jahre später mit ihrem Mann Werner in einer Wohnung in Trimbach wohnte und nach einem geeigneten Stück Land für das eigene Haus Ausschau hielt, träumte sie eines Nachts von diesem Besuch in Wisen.

Obwohl sie ihrem Mann nichts von diesem Traum erzählte, fragte er sie am darauffolgenden Tag, ob sie sich eigentlich vorstellen könne, in Wisen ein Haus zu bauen. Dort seien die Landpreise noch erschwinglich. «Mein Traum und die Frage meines Mannes – das konnte kein Zufall sein. Ich sagte sofort Ja und wir kauften kurz darauf Bauland in Wisen.»

Das Dorf ins Herz geschlossen

Schon beim ersten Besuch auf dem Bauland wusste Müller: «Hier werde ich wohnen.» Liebe auf den ersten Blick also. Etwas länger dauerte es, bis sie mit den «Einheimischen», den eingefleischten Wisner und Wisnerinnen warm wurde. Mit ihrem für damalige Verhältnisse modernen Haus, ihrer weltoffenen Art und ihrer Vorliebe für die Kultur eckte sie im damals noch sehr konservativen Dorf an. «Das ist aber ewig vorbei», sagt sie lachend. «Die vielen Neuzuzüger haben der Gemeinde sehr gutgetan.»

Längst hat Lisbeth Müller das Dorf mit seinen Leuten ins Herz geschlossen. Vor allem die Nachbarschaftshilfe hebt sie im Gespräch immer wieder hervor. «Nach einer Fussoperation war ich ein paar Tage alleine zuhause. Innert Kürze hatte ich sieben neue Natelnummern auf meinem Handy – alles Nachbarn aus meiner Strasse, die mir ihre Hilfe angeboten haben. Das gibt es nur im Dorf.»

Alles andere als klassisch

Wisen ist für Lisbeth Müller zur Heimat geworden – auch wenn sie das Grossstadtleben noch immer sehr gerne hat und deswegen einmal pro Woche nach Bern reist, wo sie einen Englischkurs an der Volkshochschule besucht. Mit einem Augenzwinkern sagt sie:

«Ich will mein ‹Hirni› wachhalten – auch wenn ich für die Lehrerin garantiert keine Erfolgsnummer bin.»

Nach Wisen kommt Müller immer gerne zurück. Nicht zuletzt deshalb, weil sie stets vom Flueberg in Empfang genommen wird. «Der Flueberg ist für mich ein Ersatz für die Kultur. Für die Opern, Konzerte und Ausstellungen, die ich früher immer besucht habe», sagt Lisbeth Müller, als wir auf dem Parkplatz des Gemeindehauses in Wisen stehen und an den Felsen hinaufschauen. Es ist Müllers Lieblingsperspektive auf den Berg:

«Hier sieht er am mächtigsten aus. Das gefällt mir.»

Und es ist irgendwie passend, dass sich der Blick auf den Flueberg von diesem Ort aus am besten in einem hochformatigen Sujet festhalten lässt. Nicht klassisch quer, wie es sich für eine Postkarte eigentlich gehört. Aber klassisch würde zu Lisbeth Müller auch überhaupt nicht passen.

