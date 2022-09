Polizeiarbeit «Dialog, Deeskalation, Durchgreifen» – unterwegs mit einer Polizeipatrouille zwischen Olten und Erlinsbach Patrick Lüthy Viel Präsenz, etwas Prävention und ein bisschen «Law & Order»: Wir haben zwei Polizisten durchs Niederamt begleitet. Dabei hinterliessen die beiden Uniformierten den Eindruck, dass ihnen die Gesellschaft am Herzen liegt – obwohl das Verhalten Einzelner immer wieder frustrierend ist. Noël Binetti Jetzt kommentieren Merken Drucken Teilen

Exakt um 13.30 Uhr öffnet Markus Schneeberger die Tür zum Regionenposten der Solothurner Kantonspolizei in Olten. Dahinter liegen ein Flur, Büros, Verhörzimmer. Fester Händedruck; fokussierter Blick in die Augen. An seiner Seite ist heute Daniel Wicki. Die beiden gewähren dieser Zeitung einen Blick in die Polizeiarbeit.

Nach einer kurzen Lagebesprechung geht es in die Tiefgarage zu den Einsatzwagen. Heute: Ein BMW X3, klassische Polizeibeschriftung, Funkrufzeichen 2971.

Zuerst wird rasch das Equipment im Fahrzeug geprüft. Schneeberger kommentiert: «Auch wenn das bereits bei der Rückkehr einer Patrouille geschieht; wir checken jeweils alles noch einmal kurz durch.»

Zwei massive Schutzwesten lehnen an der Garagenwand. Weil ein Reporter und ein Fotograf mitfahren, ist dafür heute kein Platz; eine leichtere Version tragen die Polizisten am Körper.

Wie war das eigentlich während des Sommers, als das Thermometer deutlich über 35 Grad kletterte; waren die Tenue-Vorschriften gelockert? Wicki und Schneeberger schütteln beide den Kopf. Auch kurze Hosen waren nicht drin. Markus Schneeberger sagt:

«Wir müssen zu jeder Zeit darauf vorbereitet sein, dass das Momentum dreht und wir in eine brisante Situation geraten.»

Er setzt sich ans Steuer. Wicki telefoniert nach Solothurn und meldet sich bei der Alarmzentrale an: «Wir sind jetzt unterwegs mit dem Oltner Tagblatt.»

Meldet in Solothurn, dass die Patrouille jetzt unterwegs ist: Daniel Wicki. Patrick Lüthy

So organisiert sich die Polizei in der Region Vom ehemaligen Usego-Gebäude aus, am westlichen Stadtrand von Olten, werden die Einsätze der Polizei in der Region Olten und im Niederamt koordiniert. Der Regionenposten ist die Basis für die Polizei in der Amtei Olten-Gösgen. Hier finden Schichtwechsel statt, eine Person hat jeweils die Tagesleitung inne. Sie begleitet die Rapporte, definiert, wo Schwerpunkte gesetzt werden und welche Aufträge es wahrzunehmen gilt. Dazu gehört etwa das Zustellen amtlicher Dokumente oder von Strafbefehlen an deren Empfänger oder Empfängerin. Doch auch mit der Alarmzentrale in Solothurn stehen die einzelnen Equipen in engem Austausch: Geht ein Notruf rein, wird von dort aus diejenige Patrouille aufgerufen, die am schnellsten am Ort des Geschehens ist. Während der Anfahrt leistet die Zentrale weitere Unterstützung, macht Abklärungen zu Personen, Gebäuden oder möglichen Gefahren. Weiter gibt es in der Region einen Posten im Stadthaus Olten und je einen in Trimbach, Dulliken und Schönenwerd. Ihnen sind die umliegenden Gemeinden zugeordnet.

Das Handy, kombiniert mit einer Datenbank, wurde zum zentralen Tool gegen Verbrechen

Daniel Wicki (55) machte einst eine kaufmännische Ausbildung und ist schon 33 Jahre bei der Polizei; seit 13 Jahren ist er Chef des Postens in Schönenwerd. Markus Schneeberger (47) ist gelernter Maschinenmechaniker. Mit 22 Jahren Erfahrung hat der ehemalige Stadtpolizist heute als stellvertretender Chef der Polizeiregion Olten den Dienstgrad eines Adjutanten inne.

In eine brisante Situation gerät die Patrouille heute Nachmittag nicht. Trotzdem wird es plötzlich hektisch, als sich bei der Fahrt durchs Niederamt, in der Nähe des ehemaligen Postzentrums in Däniken, ein anderer Streifenwagen mit Blaulicht von hinten nähert.

Schneeberger fährt an die Seite und erklärt: «Die Kollegen fahren einen Einsatz, zu dem wir Sie nicht mitnehmen dürfen.» Beide Polizisten verfolgen über einen Knopf im Ohr das Geschehen auf dem Polizeifunk.

Das Geschehen im Blick: Die Präsenz der Polizei in der Öffentlichkeit soll Sicherheit vermitteln. Patrick Lüthy

Kurz danach fällt den beiden Beamten am Bahnhof Däniken ein kleines Fahrzeug mit französischem Nummernschild auf. Schneeberger und Wicki einigen sich beinahe ohne Worte darauf, die Insassen – ein Mann am Steuer und eine Frau als Beifahrerin – zu kontrollieren. Nach einer kurzen Nachfahrt hält das Auto, dazu aufgefordert durch ein Display auf dem Polizeiwagen, mitten auf einer engen Quartierstrasse.

«Willst du?» fragt Schneeberger, «du kannst», antwortet Wicki. Dann steigen beide aus und begeben sich an die Seiten des silberfarbenen Fahrzeugs, die Hände am Gürtel mit der Waffe. Die Kontrolle dauert nur wenige Minuten: Der Lenker händigt seinen Führerschein aus, Schneeberger tätigt eine Abfrage per Handy, kurzer Blick in den Kofferraum. Nichts Auffälliges; die Personen können weiterfahren.

Nichts Auffälliges entdeckt: Nachdem ein Mann und eine Frau in einem Fahrzeug mit französischem Nummernschild angehalten und kontrolliert wurden, können die beiden weiterfahren. Patrick Lüthy

Zurück im Einsatzwagen erklärt Schneeberger:

«Wir können heute mit dem Handy eine Vielzahl von Vorgängen durchführen, die uns die Arbeit erleichtern.»

Damit meint er das automatisierte Polizeifahndungssystem Ripol; eine Datenbank, die vom Bundesamt für Polizei betrieben wird. Darin sind etwa gesuchte Personen oder gestohlene Objekte und Fahrzeuge erfasst oder Angaben zu ungeklärten Straftaten hinterlegt. «Bei einer Kontrolle wie eben können wir den Fahrzeugausweis scannen und erhalten die entsprechenden Infos innert Sekunden.»

Schmälert das auch die Pendenzen, die nach einer Rückkehr auf den Polizeiposten anfallen? «Ja», bestätigt Schneeberger, «die Abfragen, die während einer Schicht anfallen, sind digital hinterlegt und fliessen nach der Schicht in den Rapport ein. Das reduziert unsere Schreibarbeit.» Und wie anfällig sind solche Tools für Missbrauch? Schneeberger winkt ab: «Jede Transaktion ist gespeichert. Wir dürfen sie nicht nach Lust und Laune durchführen.» Intern fänden dazu Kontrollen statt.

Kifferecken, Industrie und abgelegene Wohngebiete, Naherholung: Das Niederamt hat viele Facetten

Was dann folgt, ist Routine: Mehrmals wird das Fahrzeug parkiert – nicht immer auf einem ordentlichen Parkplatz – und auf kurzen Rundgängen zu Fuss werden einige «Hotspots» im Niederamt anvisiert. Das Storchengässli in Schönenwerd, Schulhäuser, Nischen auf wenig frequentierten Parkplätzen, Unterführungen, Bahnhöfe. Alle diese Orte werden auch in der Nacht angefahren.

Unterwegs im Niederamt mit Markus Schneeberger und Daniel Wicki von der Kantonspolizei Solothurn: ein Abstecher zum Outlet in Schönenwerd. Patrick Lüthy Die Polizei schreitet die Gänge der Verkaufsflächen ab und schaut, ob jemand «nicht ins Bild passt». Patrick Lüthy Am Gurt: viel Sicherheits-Equipment und Waffen. Patrick Lüthy Während einer Patrouille werden auch dunkle Ecken aufgesucht: hier eine Unterführung in Schönenwerd. Patrick Lüthy «Wir Gratulieren»: Im Bally-Park wünschen die Polizisten einem Hochzeitspaar alles Gute. Patrick Lüthy Hier war an den Abenden und in den Nächten im Sommer viel los: Markus Schneeberger und Daniel Wicki im Bally-Park. Patrick Lüthy Kurze Nachfrage auf der Baustelle: Kam es zu Sachbeschädigungen? «Kürzlich ist eine Ampel demoliert worden», fällt die Antwort aus. Patrick Lüthy Viel Technik: Im Einsatzwagen sind zahlreiche Geräte verbaut. Patrick Lüthy Kontrollen im Namen des Naturschutzes: Auf einer Insel im Wöschnauer «Grien» gilt absolutes Betretungsverbot. Patrick Lüthy seit vielen Jahren dabei: Daniel Wicki (l.) und Markus Schneeberger kennen das Niederamt und seine vielen Facetten gut. Patrick Lüthy

Mit einer knappen Handgeste gibt Schneeberger jeweils oben an Treppen und nach Fussgängerstreifen die einzuschlagende Richtung vor. Daniel Wicki erzählt:

«Ein grosser Teil unserer Rundgänge besteht darin, gesehen zu werden. Wir möchten mit unserer Präsenz Straftaten verhindern, bevor sie begangen werden.»

Wenn in den Gemeinden viel los ist, bedeute das nicht zwingend, dass auch für die Polizei viel zu tun sei, erklärt Wicki. Meist seien es einzelne Personen oder Gruppen, die negativ auffallen. Einen grossen Einfluss auf ihre Arbeit habe aber das Wetter.

Welche Eigenheiten hat das Niederamt aus der Sicht der Polizei im Vergleich zu anderen Kantonsteilen? Wicki antwortet: «Unsere Region ist sehr vielseitig.» Schneeberger bestätigt: «Neben Wohngebieten und Industrie sind wir hier oft auch im Grünen unterwegs», und meint damit das grosse Naherholungsgebiet entlang der Aare.

Auch dunkle Ecken werden regelmässig aufgesucht. Patrick Lüthy

Zudem stehe man im Kontakt mit den Behörden des Kantons Aargau; insbesondere im Gebiet jener Gemeinden, die sich auf diese Region ausgerichtet hätten, etwa in Sachen Nachtleben. Und was ist mit Wisen oder Kienberg? «Dahin dauert die Anfahrt meist etwas länger», gesteht Schneeberger ein.

Ein Brennpunkt, den die Polizei in der warmen Jahreszeit regelmässig anfährt, ist das «Grien» in der Wöschnau. Zum Schutz von Tieren und Pflanzen gilt hier für eine Insel im Naturreservat ein absolutes Betretungsverbot. Trotzdem halten sich immer wieder Badende dort auf, werden nachts Partys gefeiert.

Als die Beiden den Imbiss zwischen den zwei Stauwehren passieren, wird Wicki von der Betreiberin mit Namen gegrüsst: «Es ist alles im grünen Bereich», sagt sie zum Polizisten, man kennt sich.

Die Imbiss-Betreiberin kennt die Beamten. Wegen dem nahen Wöschnauer «Grien» kommen diese hier öfters vorbei. Patrick Lüthy

Heute muss keine Busse ausgesprochen werden. Doch Schneeberger deutet bei der Insel auf frische Fussspuren im Sand; an der Uferböschung wurde eine Feuerstelle angelegt. Reste von Holzkohle und eine zerquetschte Aludose sind weitere Hinweise auf illegale Inselbesuche. Den Abfall nehmen die Polizisten mit, die Steine der illegalen Feuerstelle werfen sie ins Gestrüpp.

Spuren eines illegalen Inselaufenthalts: Die Steine einer Feuerstelle landen kurzum im Gebüsch. Wer hier erwischt wird, bezahlt eine Busse. Patrick Lüthy

Aufgaben erledigen, um die sich niemand reisst

Auf dem Rückweg zum Auto sagen beide: «In letzter Zeit wurde es hier mit dem Einhalten der Regeln besser.» Und: «Es sind immer nur Einzelne, die sich nicht an die Vorgaben halten.» Ist das auf Dauer nicht frustrierend? Beide zögern, dann antwortet Markus Schneeberger: «Das ist so. Doch im Grossen und Ganzen überwiegen die positiven Erlebnisse.» Und Daniel Wicki fügt hinzu:

«Wenn die Leute sich bei uns bedanken und wir ihnen helfen konnten, ist das ein gutes Gefühl.»

Und was ist mit den notorisch veranlagten Gesetzesbrechern? «Wir kennen unserer Pappenheimer und wissen, wo wir sie finden, wenn etwas ist», zeigt sich Wicki überzeugt. Und was die alltäglichen Einsätze angeht, sagt er:

«Auch wenn wir 100-mal zu einem identischen Unfall gerufen werden, müssen wir immer wieder individuell auf die involvierten Personen eingehen.»

Denn für diese sei es mit grosser Wahrscheinlichkeit das erste Mal; alle reagierten dabei unterschiedlich.

Und dann kommt Schneeberger auf eine schwierige Seite des Berufs zu sprechen: das Überbringen von Todesnachrichten.

«Dafür werden wir geschult und vorbereitet. Doch wenn es dann so weit ist, ist es zwar nicht anders als gelernt, aber echt. Das ist nicht einfach.»

Denn auch wenn in einem anderen Teil der Schweiz oder im Ausland Leute aus dem Kanton ums Leben kommen, sind es die Polizisten von hier, die den Angehörigen im Kanton Solothurn die schlimme Nachricht überbringen müssen.

Sowieso muss die Polizei immer wieder Aufgaben übernehmen, um die sich niemand reisst. «Unser Aufgabengebiet ist sehr breit, von uns wird vieles verlangt», sagt Wicki. Gibt es Tage, vor denen man Angst hat, an denen man nicht gerne zur Arbeit fährt? Jetzt müssen beide nicht lange nachdenken: «Ich gehe jeden Tag gerne zur Arbeit», sagen beide von sich. Das habe vor allem mit der Abwechslung zu tun, die der Beruf biete, «man weiss nie, was der Tag bringt».

Die Lebenserfahrung bestimmt mit, ob jemand «verdächtig» ist oder nicht

Während der Patrouille sprechen die Polizisten immer wieder Leute an: ein kurzer Schwaz mit einem Arbeiter auf der Bahnhofbaustelle in Schönenwerd, eine Mutter mit Kind an der Aare, Verkaufspersonal im Fashion-Fish. Auch in die Verkaufsräumlichkeiten von Geschäften führt sie ihr Weg. Schneeberger: «Es geht darum, gesehen zu werden. Und in den Läden schauen wir, ob jemand verdächtig auffällt.»

Rundgang im Outlet: An Samstagen sei hier «richtig viel los», so die Polizisten. Patrick Lüthy

Ein heikler Punkt. Denn wer bestimmt, ob jemand «verdächtig» ist oder nicht? Und wie gehen Schneeberger und Wicki damit um, wenn ihnen rassistisches Beurteilen von Menschen vorgeworfen wird und sich Leute ungerecht behandelt fühlen?

Die Antwort darauf fällt abwehrend aus: «Eine Kontrolle muss immer begründet sein. Wenn in den Medien oder im Internet Szenen auftauchen, auf denen das Vorgehen der Polizei als übergriffig dargestellt oder angebliche Polizeigewalt dokumentiert wird, sind das oft nur Ausschnitte und bestimmte Sequenzen, die nicht zeigen, was früher in einem Einsatz passiert ist», erklären beide.

Die Polizei versuche, Situationen zu beruhigen. Wenn sie an einen Ort gerufen werden, sei das Vorgehen stets: «Dialog, Deeskalation und als letztes Mittel das Durchgreifen», zitiert Schneeberger wie aus dem Lehrbuch. Und Wicki, der noch länger dabei ist, sagt:

«Die Jungen kommen heute wirklich gut geschult aus der Polizeiausbildung. Doch was in unserem Berufsalltag ebenso wichtig ist, ist die Lebenserfahrung.»

Damit gelinge es oft, Situationen rasch richtig einzuschätzen und dementsprechend zu handeln.

Wo sie eintrifft, steht sie im Fokus: Die Polizei bemüht sich um Kontakt mit der Bevölkerung

Während eines Abstechers in den Bally-Park sind heute kaum Leute anzutreffen. Beim Pavillon fertigt ein junges Paar Hochzeitsfotos an, die Beamten gratulieren und wünschen den Verliebten viel Glück. «An den vergangenen Sommerabenden war hier viel los. Der Park, der auch in der Nacht offen ist, zieht die Bevölkerung an», sagt Schneeberger. Und: «Das ist auch gut so.»

Mit Einwohnergemeinden, Werkhöfen, Niederämter Unternehmen und kritischen Infrastrukturen steht die Polizei regelmässig in Kontakt. Mit dem Atomkraftwerk in Däniken etwa finden gemeinsame Übungen statt, «damit wir die Lage und Zufahrtswege im Ernstfall genau kennen».

Lange Jahre im Einsatzgebiet: Die beiden Polizisten kennen nach eigenen Angaben die Region und die Leute, die hier leben. Patrick Lüthy

Allmählich geht es jetzt zurück zum Regionenposten Olten. Unterwegs bremst Schneeberger einmal scharf und stellt fest: «Da ragt auf dem Radweg ein Senklochdeckel in die Höhe.» Wicki löst den Sicherheitsgurt und bringt die Sache rasch in Ordnung. «Ich will mir nicht ausdenken, zu was für einem Unfall das bei Dunkelheit hätte führen können», sagt er, als er wieder Platz nimmt.

Eines ist klar: Die Tage der Polizei zwischen Olten und Erlinsbach werden nicht langweilig. Mit den vielen Utensilien im Kofferraum lassen sich Unfälle bewältigen, aufgegriffene Haustiere können nach Chips gescannt werden und eine Box mit Feuchttüchern sorgt für saubere Hände. Mutmasslich ist noch viel mehr möglich. Doch in alle Schubladen und Koffer lassen sich Markus Schneeberger und Daniel Wicki nicht blicken; das gesamte Repertoire der Polizei soll an dieser Stelle wohl nicht verraten werden.

Zurück beim Regionenposten in Olten: Bald geht die Schicht zu Ende – zuerst erfolgt aber noch die Rapport-Arbeit. Patrick Lüthy

Zum Abschied öffnet Schneeberger das Heck des Wagens aber noch einmal und schenkt den beiden Gästen ein Gadget der Polizei Kanton Solothurn: ein USB-Stick in Form eines Einsatzwagens, Marke BMW; vermutlich ein 5er, Funkrufzeichen 2811.

