Paradigmenwechsel Traktandum «nicht öffentlich»: Trimbach und Wangen bei Olten gehen bei der Transparenz neue Wege Mit sensiblen Themen auf der Sitzungsliste gehen die Gemeinden verschieden um – Trimbach ändert dabei nun die Praxis. Wangen bei Olten buchstabiert zurück, was veröffentlichte Protokolle angeht. 09.02.2022

Hier im Sitzungszimmer erfahren Interessierte aus erster Hand, womit sich der Trimbacher Gemeinderat befasst. Patrick Lüthy

Der Gemeinderat setzt sich mit alltäglichen Dingen wie Schule, Finanzen, oder Altersbetreuung auseinander. Aber auch Ortsplanung, Umweltverschmutzung und Betreuung von Asylsuchenden bis hin zu Drogenproblemen zählen zu den anstehenden Themengebieten. Je nach Gemeinde liegen die Schwerpunkte an unterschiedlicher Stelle.

Die Treffen, an denen der Gemeinderat die anstehenden Themen bespricht und Beschlüsse in seiner Kompetenz fällt, sind von Gesetzes wegen öffentlich: In der Regel werden Termine für das ganze Jahr festgesetzt und veröffentlicht. Im Vorfeld der regelmässigen Sitzungen wird eine Traktandenliste publiziert. Interessierte können anschliessend den Gesprächen vor Ort beiwohnen, sind aber nicht mitspracheberechtigt und dürfen üblicherweise auch keine Fragen stellen.

Manchmal debattiert und beschliesst der Rat aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit. «Nicht öffentlich», heisst es in diesem Fall auf der Traktandenliste zum entsprechenden Geschäft: Worum geht es da, hat der Rat etwas zu verbergen?

Gemeinde will neuen Weg ausprobieren

Nach seiner letzten Sitzung publizierte der Trimbacher Gemeinderat folgende Zeilen: «Der Gemeinderat hat beschlossen, künftig auf der publizierten Traktandenliste auch bei den nicht öffentlichen Traktanden das Themengebiet zu nennen. Trotz Nennung werden die Persönlichkeitsrechte weiterhin gewahrt und geschützt.»

Warum erfolgte dieser Schritt? Für diese Praxis gebe es Gründe dafür und solche dagegen, erklärt auf Anfrage Gemeindepräsident Martin Bühler: «Während der Gemeinderat in seiner früheren Besetzung noch gegen eine Nennung von Themengebieten war, möchten wir diesen Weg ausprobieren.» Und Bühler fügt an: «Es ist ein Schritt in Richtung Transparenz.»

Doch was führte zum Umdenken? Darauf antwortet Bühler:

Martin Bühler, Gemeindepräsident von Trimbach. Bruno Kissling (Archiv)

«Viele meinen, dass es dabei um geheime Dinge geht.»

Doch in aller Regel stehe bei nicht öffentlichen Debatten der Schutz der Persönlichkeitsrechte Betroffener im Zentrum. «Das kann sein, wenn jemand bezüglich Schuldentilgung mit der Gemeinde verhandelt», sagt Bühler, «oder wenn der Rat in strategischen Fragen beispielsweise mit Unternehmen im Austausch steht.» Neben Datenschutz spiele zudem die Vermeidung von Gerüchten bei laufenden Geschäften eine wichtige Rolle.

Wiederholt Telefonanrufe aus der Bevölkerung erhalten

Auch bei anderen Geldfragen, etwa Steuerschulden oder Angelegenheiten rund um Landbesitz, gelte es, die Persönlichkeitsrechte Betroffener zu schützen. Bühler führt aus: «Wir möchten mit der Änderung aufzeigen, dass es nicht darum geht, etwas zu verheimlichen.»

Einige Mitglieder des Gemeinderats hätten immer wieder Telefonanrufe aus der Bevölkerung erhalten, in denen sich Leute darüber beschwerten, dass auf der Traktandenliste bei nicht öffentlichen Geschäften keine Angaben gemacht werden. «Vielleicht können wir dem so entgegenwirken», so der Gemeindepräsident. Dennoch sei Vorsicht geboten: «Wenn wir als Themenkomplex Personelles angeben, kommen als Betroffene in unserem Fall lediglich eine Hand voll Leute in Frage.»

Bühler meint damit, dass der Gemeinderat in der Verwaltung nur auf Kaderstufe als Anstellungsbehörde fungiert. «Da werden wir vorsichtig sein, der Persönlichkeitsschutz hat oberste Priorität», sagt Bühler.

Hier wird verhandelt: Unterhält sich der Gemeinderat über sensible Themen wie etwa Schuldfragen, dann wird die Öffentlichkeit von der Sitzung ausgeschlossen. Patrick Lüthy

Wenn es an Transparenz zu viel wird – Wangen bei Olten schraubt bei Öffentlichkeit der Protokolle zurück

Die Gemeindeverwaltung von Wangen bei Olten. Bruno Kissling

Den Weg in die andere Richtung geht der Gemeinderat von Wangen bei Olten. Hier geht es aber um Protokolle, die während einer Sitzung angefertigt werden: Welches Mitglied des Rates sagt was zu einem Thema? Bisher wurden diese akribischen Mitschriften in voller Länge auf der Gemeindewebsite aufgeschaltet und waren für alle einsehbar. «Dieses Vorgehen ist unüblich und sorgte mitunter für schlechte Erfahrungen», sagt Gemeindepräsidentin Daria Hof am Telefon.

Vor allem drei Umstände hätten zum Umdenken geführt:

Daria Hof, Gemeindepräsidentin von Wangen bei Olten. Bruno Kissling (Archiv)

«Der Schutz einzelner Ratsmitglieder, die rechtliche Grauzone welche mit der Nennung von Namen einhergehe, sowie schlechte Erlebnisse mit aus dem Zusammenhang gerissenen Zitaten.»

Es sei zudem nicht Usus, ganze Protokolle zu veröffentlichen: «Keine der umliegenden Gemeinden handhabt das so», sagt Hof. Der Gemeinderat wurde nun durch den kantonalen Datenschutzbeauftragten beraten. Hof ergänzt: «Auch von Personen aus anderen Gemeinden wurde ich darauf hingewiesen, dass die Veröffentlichung der Protokolle problematisch sein kann.» Hinzu komme die bekannte Eigenschaft des Internets: es vergisst nichts.

Neu erstellt der Gemeindeschreiber eine Zusammenfassung der Beschlüsse. «Diesen Bericht schalten wir zeitnah online auf und versenden ihn als Pressebericht», sagt Hof. Und: «Wir glauben, dass die Bevölkerung damit rascher, umfassender und transparenter informiert wird.» So weiss man aber nicht mehr, welches Ratsmitglied sich in welcher Sache wie positionierte.

Auf diesen Einwand meint Hof: «Doch, wenn man persönlich der Sitzung beiwohnt.» Zudem bestehe die Möglichkeit, die Protokolle als Mitschrift auf der Verwaltung einzusehen, ohne zeitliche Frist. «Nur Geschäfte, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit bearbeitet wurden, sind davon ausgenommen», so die Gemeindepräsidentin.

Und wie handhabt es Wangen bei Olten mit der vorgängigen Nennung eines Themenfeldes bei nicht öffentlichen Geschäften? «Da vermerken wir etwa, ob es sich um Personelle Dinge oder um eine Beschwerdeangelegenheit geht. Das wird so auf der Einladung zur Sitzung deklariert.»

