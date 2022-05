Outdoor-Megaevent Fünf Tonnen Holz, mehr als zwei Kilometer Kabel und 533 Militärblachen: Das Lagergelände von «Paradisos» nimmt Form an Die Aufbauarbeiten für das kantonale Jubla-Treffen «Paradisos» auf dem «Aareinseli» in Niedergösgen laufen auf Hochtouren. Ein Besuch vor Ort, wo ein motiviertes Team zu Gange ist. 800 Personen werden an Pfingsten erwartet. Fabio Baranzini Jetzt kommentieren 31.05.2022, 05.00 Uhr

Die grosse Wiese rechts hinter der Mehrzweckhalle auf dem Niedergösger Inseli wird am Wochenende das temporäre Zuhause der Jubla-Scharen des Kantons Solothurn. Im Rahmen des kantonalen Treffens «Paradisos», das jeweils alle elf Jahre stattfindet, werden 800 Kinder und Leitende aus 17 verschiedenen Scharen erwartet.

Seit letztem Freitag laufen die Aufbauarbeiten. Und aufgebaut wird einiges, wie beim Besuch vor Ort klar wird. Am Montag Nachmittag war eine Gruppe von sieben Männern und Frauen mit etlichen Helfenden dabei, das grosse Hauptzelt aufzubauen, in dem am Wochenende die Mahlzeiten verteilt und gegessen wird.

Mit Hilfe eines Teleskopladers, Seilen und viel Muskelkraft werden Baumstämme als Träger aufgestellt. Anschliessend werden die vorgeknüpften Blachen hochgezogen und gespannt. Für die zwei grossen Zelte, die in der Mitte des insgesamt vier Hektaren umfassenden Geländes vorgesehen sind, werden fünf Tonnen Rundholz und 533 Militärblachen benötigt:

Teamwork und Millimeterarbeit: Das Hauptzelt entsteht. Fabio Baranzini Vorsichtiges Abspannen der Zeltschnüre ist gefragt. Fabio Baranzini Viel Infrastruktur will bis zum Wochenende fertig eingerichtet sein. Fabio Baranzini Was das wohl darstellt? Fabio Baranzini Auch die sanitären Anlagen werden fachgerecht eingerichtet. Fabio Baranzini Lagebesprechung: Viel Material muss an den richtigen Platz spediert werden. Fabio Baranzini Eine fast schon professionelle Stromleitung über Land. Fabio Baranzini Gegenseitiges Helfen ist diese Woche angesagt. Fabio Baranzini Wers lauschig und etwas kühler mag: Im Schatten steht eine Schaukel bereit. Fabio Baranzini

30 Lieferanten aus der Region

Neben den zwei grossen Zelten gibt der Aufbau der temporären Strom- und Wasserversorgung am meisten zu tun. Allein für den Strom werden bis Samstag mehr als zwei Kilometer Kabel verlegt. Doch damit nicht genug. Es werden noch weitere Zelte gestellt, eine Getränkebar errichtet, mehrere Volleyball-Felder abgesteckt und ein grosser Mottobau aus Holz konstruiert.

Zu guter Letzt braucht es auch noch viele Absperrgitter – unter anderem hin zur Aare –, damit die Sicherheit der Teilnehmenden jederzeit garantiert ist. Auch die Absperrgitter wurden am Montag geliefert und aufgebaut. Insgesamt sind es mehr als 30 Unternehmen aus der Region, die Material für das «Paradisos» liefern.

Eliane Bucher sagt lachend:

Eliana Bucher, OK-Mitglied Paradisos 2022. Fabio Baranzini

«Zum Glück habe ich nicht so genau gewusst, wie viel Arbeit allein hinter dem Aufbau steckt – sonst hätte ich es mir wohl noch ein zweites Mal überlegt, ob ich wirklich Teil des OK’s werden will.»

Und: «Aber ich habe schon jetzt sehr viel gelernt, was den Aufbau der Infrastruktur angeht. Das ist echt spannend.»

Eliane Bucher, die in der Jubla Stüsslingen als Leiterin tätig ist, ist seit Freitagabend auf dem Gelände und hilft beim Aufbau mit. Jeden Morgen geht’s um 7.30 Uhr los mit dem gemeinsamen Morgenessen. Gearbeitet wird, solange es Tageslicht hat. Bucher und ihre Kolleginnen und Kollegen aus dem OK, die allesamt fast die ganze Woche über beim Aufbau helfen, schlafen bereits jetzt in einem Zelt auf dem Paradisos-Gelände.

Das Programm steht

«Allein am vergangenen Wochenende haben sicher 50 Personen beim Aufbau geholfen. Während der Woche sind es etwas weniger, aber es wird auch jetzt jeden Tag gearbeitet», erzählt Bucher. Am Donnerstagabend bauen die Scharen dann ihre Zelte auf, damit für Samstag alles bereit ist, wenn die 800 Kinder und Leitenden das Areal hinter der Mehrzweckhalle bevölkern.

Für das kleinere der beiden Zelte wurden mehr als 100 Militärblachen zusammengeknüpft. Fabio Baranzini

Drei Tage lang werden sie in der «Zukunftsstadt Paradisos» leben. Auf dem Programm stehen verschiedenste Aktivitäten: Das Angebot reicht von kreativen Tätigkeiten wie Bändeliknüpfen und Basteln bis hin zu Yoga, Kubb und anderen sportlichen Aktivitäten. «Das Programm ist mittlerweile komplett fertig. Es geht also nur noch darum, in den nächsten vier Tagen das Gelände komplett aufzubauen und zu dekorieren, damit am Samstag alles bereit ist», sagt Eliane Bucher.

