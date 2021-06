Winznau: Wie sieht die Zukunft der Gemeinde aus?

Ortsplanungsrevision Winznau will sich «um Verkehr kümmern» - Räumliches Leitbild aufgegleist Die Gemeinde plant aktuell ihr Erscheinungsbild. Es stellt sich die Frage: Wie soll Winznau im Jahr 2040 daherkommen? Cyrill Pürro 26.06.2021, 05.00 Uhr

Viel Verkehr: Den Einwohnern Winznaus ist eine Ausdünnung des Verkehrs ein grosses Anliegen - sowie die Errichtung eines belebten Dorfzentrums. Bruno Kissling

Autos und Busse fahren beinahe im Sekundentakt am Café Chärne vorbei. Direkt hinter dem «Chärne», etwas vom Verkehr abgeschirmt, steht das Gemeindehaus von Winznau. Wirklich zur Ruhe scheint das Dorf nicht zu kommen. Auch im «Chärnesaal» sind die über die Strasse bretternden Fahrzeuge bei offenen Fenstern deutlich zu hören.

«Es war eines der Hauptanliegen der Bevölkerung: den Verkehr zu reduzieren», so Gemeindepräsident Daniel Gubler. Derweil schliesst er die Fenster, um in Ruhe zusammen mit Planungskommissionspräsident Andreas Brun und Thomas Ledermann von der BSB + Partner Ingenieure und Planer AG (BSB) die Pläne für das räumliche Leitbild vorzustellen.

Anliegen wie eine Minderung des Verkehrs konnte die Winznauer Bevölkerung im September 2019 an einer zweitägigen Zukunftswerkstatt deponieren. Die Moderation übernahm damals die BSB, die Einwohner tauschten sich über Hoffnungen, Erwartungen und Visionen bezüglich der Zukunft Winznaus aus.

«Wir haben diese Ideen gesammelt und in eine erste räumliche Arbeit einfliessen lassen»,

erklärt Andreas Brun beim Gespräch.

Das Mitwirkungsverfahren fand im März des aktuellen Jahres statt. Um den engen Austausch zur Winznauer Bevölkerung aufrechtzuerhalten, unternahmen Gemeinde und Planungskommission drei Dorfspaziergänge, organisierten einen Infoanlass sowie drei Stammtische. Einige der Anlässe wurden virtuell durchgeführt. Wie Brun erklärt, haben sich total gut 200 Personen zugeschaltet und ihre Vorschläge eingebracht.

«Die Anträge werden von uns in Hinblick auf die Gemeindeversammlung vom nächsten Montag aufbereitet. Dann stellen wir der Bevölkerung ein erstes Leitbild vor. Viele Anliegen konnten wir einbinden, andere kamen zu früh», sagt Brun, «etwa solche, die einzelne Grundstücke betreffen.»

Andreas Brun, Daniel Gubler und Thomas Ledermann (v. l.). Cyrill Pürro

Entwicklung noch abgeschlossen

Brun und Ledermann betonen, dass die Ortsplanungsrevision erst in den Startlöchern stecke und im Moment das Dorf mit dem Leitbild «aus der Vogelperspektive» betrachtet werde. Seitens der Bevölkerung wurde hauptsächlich eine Dezimierung des Verkehrs und ein Dorfzentrum gewünscht.

Im Vergleich zum letzten Leitbild aus dem Jahr 1999 seien die Bodennutzung und der Umgang mit der Natur komplett anders, erklärt Brun. «Früher konnte man Siedlungsgrenzen einfacher verändern.» Auch die Bedeutung des Verkehrs habe in den letzten 20 Jahren zugenommen. Aufgrund der Nähe zu Olten sowie zur Autobahn sei das ein zentraler Faktor, der bei der Planung des Leitbildes mitspiele.

Laut Gemeindepräsident Gubler hat man dadurch zusätzlichen Verkehr. Dies gefährde einerseits Kinder und führe andererseits zu einer zunehmenden Lärmbelastung. Und er sagt:

«Um den Verkehr müssen wir uns kümmern.»

Die Gemeinde profitiere ganz klar von der Nähe zur Stadt. Gleichzeitig komme man in den Genuss des Ländlichen und der Aare. «Die Leute zieht es ans Wasser, und sie wollen gleichzeitig in Stadtnähe leben», führt Brun aus. Auch dass Umzonungen im Rahmen der Planung vonstattengehen werden, sei gesetzt.

Bruno Kissling

Prognostizierte Zunahme der Bevölkerung

Laut Ledermann könne man noch nicht sagen, in welchem Ausmass und wo diese Umzonungen genau stattfinden. Es sei noch zu früh, um konkreter zu werden, zumal eine mögliche Umzonung auch stets mit den betroffenen Eigentümerinnen und Eigentümern abgesprochen werden müsse. «Wir werden im Lauf der Planung einzelne Quartiere unter die Lupe nehmen», sagt Ledermann.

«Im neuen Leitbild werden für das Jahr 2040 ungefähr 2500 Einwohnende prognostiziert»,

sagt Brun. Er betont, dass Winznau die Wohnstandards verbessern will, da immer mehr junge Leute von Zuhause ausziehen und eine Wohnung in Stadtnähe suchen. Neben dem quantitativen Bevölkerungswachstum werde in den nächsten Jahren aber vor allem auch die Qualität des Wachstums entscheidend sein: Ansprüche an Verdichtung – mit immer mehr Personen auf gleichbleibendem Raum – bildeten die Grundlage, um die nötigen Weichen für qualitatives Wachstum zu schaffen.

Mögliche Fusion? Eher nicht.

Auf die Frage, ob in Zukunft eine Gemeindefusion möglich ist, antwortet Gubler: «Die Bevölkerung Winznaus tendiert zu Eigenständigkeit.» Es gebe aber Projekte, in denen sich Winznau mit anderen Gemeinden zusammenarbeite. Erst gerade kam es zur Fusion der Regionalfeuerwehr Unterer Hauenstein. Auch bei der Sozialregion Olten ist Winznau mitvertreten.

«Als Gemeinde wollen wir eigenständig bleiben, um selbst Beschlüsse fällen zu können»,

erklärt Gubler.

Auch ein Dorfkern wurde an der Zukunftswerkstatt mehrfach gewünscht. Wird so etwas geplant? Dazu sagt Gubler: «Ein Dorfkern muss am Ende auch wirklich belebt werden, sonst ist es kein Dorfkern. Das ist nicht einfach zu organisieren.» Es brauche Gründe, warum die Bevölkerung ein Dorfzentrum aufsuche. Zum Beispiel Geschäfte, Dienstleistungen oder Gastroangebote, welche die Einwohnenden anziehen. Es brauche Angebote im Dorfzentrum, welche den Bedürfnissen der Bevölkerung entsprächen. Gubler fügt hinzu:

«Generell unterstützen wir die Idee für eine solche Begegnungszone. Eine sorgfältige Planung ist aber wichtig, damit eine solche entstehen kann, die diesen Namen auch verdient.»