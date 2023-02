Trimbach: Noch läuft die 2. Mitwirkung der Ortsplanungsrevision

Ortsplanung Juristisches Geplänkel wegen Umzonungen soll vermieden werden: In Trimbach läuft die zweite Mitwirkung zur Ortsplanungsrevision Wo steuert Trimbach als Gemeinde in Zukunft hin? Bei der laufenden Ortsplanungsrevision gilt es für die zuständige Kommission und den Gemeinderat, genau diese Frage zu klären. Noch kann dabei auch die Bevölkerung mitreden – jahrelange Blockaden sollen umgangen werden. Noël Binetti Jetzt kommentieren 10.02.2023, 13.00 Uhr

Vom letzten Sommer bis zur Gemeindeversammlung im Dezember arbeitete der Gemeinderat einen ordentlichen Stapel Papier ab. Der 35-seitige Bericht aus der ersten kantonalen Vorprüfung zur Trimbacher Ortsplanungsrevision musste gesichtet werden, hinzu kamen 160 Seiten Mitwirkungseingaben, auf die eine Antwort gefunden werden musste.

Idylle im Grünen oder Dorf mit Stadtcharakter, der hauptsächlich durch Strassenzüge geprägt wird? In Trimbach ist das eine Frage der Perspektive. (Archivbild) Patrick Lüthy

Am 5. Dezember schliesslich wurde über den Stand der laufenden Ortsplanungsrevision aufgeklärt und anschliessend die zweite öffentliche Mitwirkung gestartet. Es ist dies die letzte Möglichkeit für betroffene Einwohnende, sich einzubringen. Später im Prozess gibt es noch die Möglichkeit, juristisch gegen Entscheide vorzugehen, doch kostet das in aller Regel viel Geld. Und Nerven.

«Genau das möchten wir so gut es geht verhindern und in möglichst vielen Fällen eine gütliche Einigung mit den Betroffenen finden», erklärt Gemeindepräsident Martin Bühler bei einem Gespräch. Mit am Tisch sitzen Gemeinderätin Andrea Wiesner-Friker, die die zuständige Kommission seit einem Jahr leitet, und Roland Brunner, Bauverwalter der Gemeinde. Sie alle haben sich in den letzten Monaten intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt.

Nicht bei allem hat die Gemeinde das Sagen

Für Laien und Personen, die sich nicht mit Erschliessungsplänen, Leitbildern, Naturkonzepten oder Planungsausgleich auskennen, ist nicht einfach nachzuvollziehen, worum es eigentlich geht. Darum die Frage an die drei Behördenmitglieder: welche konkreten Änderungen sind in das Dossier eingeflossen, wie wird die Bevölkerung dadurch tangiert?

Roland Brunner, Bauverwalter. Bruno Kissling

Roland Brunner antwortet: «Wir haben von der Bevölkerung sehr viel Feedback erhalten. Die einzelnen Punkte, es sind 27 Eingaben mit 33 Themenfeldern, sind wir durchgegangen. An einigen von ihnen wurden Änderungen vorgenommen, an anderen hält der Gemeinderat als Planungsbehörde fest.» Und dann erwähnt er noch Punkte, auf die die Gemeinde gar keinen Einfluss hat: «Wenn etwa jemand Wald auf seinem Grundstück hat und dieser den Schutz als Wald verlieren soll, damit er gerodet werden kann, fällt das nicht in die Kompetenz der Gemeindebehörde. Waldfeststellungen erfolgen im Einzelfall durch den Kanton.»

Die Eingaben der Bevölkerung habe man in summarischer Weise beantwortet; diese Ausführungen von Kommission und Gemeinderat sind online aufgeschaltet. Die Absender der Eingaben wurden also nicht einzeln angeschrieben. Während der laufenden zweiten Mitwirkung haben nun erneut alle die Möglichkeit, wiederum darauf zu reagieren.

Noch bis am 28. Februar werden schriftliche Vorschläge und Meinungen dazu entgegengenommen. Beim Bauamt können Interessierte zudem eine Fragestunde vereinbaren.

Bunter Ausschnitt aus dem erarbeiteten Zonenplan Trimbachs: Im Detail sind die Unterlagen auf der Website der Gemeinde einsehbar. Screenshot: Gemeinde Trimbach

Kompromisse finden und abwägen

Gemeindepräsident Martin Bühler führt aus: «Kleine Änderungen bei der Gestaltung unserer Gemeinde können für die Gemeinschaft als Ganzes etwas Gutes bewirken – für den Einzelnen aber einen Nachteil darstellen. Hier gilt es, behutsam zu entscheiden und ganz genau abzuwägen.» Kann er dazu ein Beispiel machen?

Martin Bühler, Gemeindepräsident von Trimbach. (Archivbild) Bruno Kissling

Roland Brunner antwortet: «In der Rankwog, wo bereits mehrere Hochhäuser stehen, wurde aus der Nachbarschaft geäussert, dass man dort keine weiteren solchen Bauten mehr will. Weil ein Hochhaus aber im Sinne der angestrebten Verdichtung nach innen ist, wollten wir das nicht verbieten. Wir schlagen darum einen Kompromiss vor, der besagt: Nur unter gewissen Voraussetzungen und mit planerischen Auflagen darf dort ein neues Hochhaus entstehen. Schliesslich müssen wir auch die Rechte der Baulandeigentümer in Erwägung ziehen.»

Die Landkarte der Zukunft

Martin Bühler umreisst die Aufgabe, die den Gemeinden mit der Revision der Ortsplanung etwa alle 15 Jahre zukommt, so: «Die Realität, also das, was in einem Spaziergang im Dorf zu sehen ist, weicht stets ein wenig von der aktuellen Karte ab, dem, was auf den Plänen eingezeichnet ist. Zudem haben Bevölkerung, Ortsplanungskommission und Gemeinderat auch Ideen, wie Trimbach in Zukunft aussehen soll, wie sich also zuerst die Karte und dann die Realität verändern soll. Bei der Revision geht es darum, die verschiedenen Ebenen wieder aufeinander abzustimmen und zu bereinigen.»

Das kann zum Beispiel bedeuten, neue gewachsene Hecken in den Bestand aufzunehmen oder zu definieren, wo sich das «Zentrum» der Gemeinde befindet.

Dazu Brunner: «Wir haben gemerkt, dass eine ältere Generation nach wie vor den Bereich um das Gemeindehaus, mit dem Brüelmattschulhaus und der Mauritiuskirche als Zentrum bezeichnet. Doch in der Planung haben wir uns beim Chäppeli als Zentrum orientiert und so in den vorliegenden Dokumenten beschrieben.» Zunehmend finde das Leben der Bevölkerung dort statt.

Das Gemeindehaus im «alten Zentrum» von Trimbach: das in die Jahre gekommene Verwaltungsgebäude bleibt vorerst bestehen. (Archivbild) Patrick Lüthy

Gemeindehaus bleibt am aktuellen Standort bestehen Nachdem es an der Gemeindeversammlung im Dezember 2021 zu Uneinigkeit unter den Anwesenden gekommen ist, was mit dem maroden und in die Jahre gekommenen Gemeindehaus geschehen soll und ob dieses einen neuen Standort braucht, beschäftigte sich eine Arbeitsgruppe mit diesen Fragen. Vertreten waren dabei Bevölkerung, Verwaltung und Gemeinderat. In der Arbeitsgruppe ist man zum Schluss gekommen, dass das Gebäude möglichst zentral, von allen geprüften Varianten vorzugsweise auf dem heutigen Grundstück bestehen bleiben soll. Einen kompletten Neubau wird es in naher Zeit aufgrund der finanziellen Lage der Gemeinde und anderer Prioritäten nicht geben. Tauchen kleinere Mängel auf, werden diese vorerst nach dem Pflästerliprinzip behoben – schliesslich sollen aber für den Fall, dass grosse Investitionen unerlässlich würden, an der Gemeindeversammlung drei mögliche Varianten für einen Neubau am jetzigen Standort präsentiert werden.

Auszonen und gleichzeitig Anreize für Investoren schaffen

Martin Bühler weiss, dass man es nicht allen recht machen kann. Er sagt: «Manche möchten wieder ein Trimbach, wie es früher war. Anderen kann die Entwicklung nicht schnell genug gehen.» Zudem fordere der Kanton von den Gemeinden, dass man mehr «nach innen» baut. Diese Forderung stellt die Gemeindebehörden vor eine heikle Aufgabe, denn dabei werden die Rechte Einzelner tangiert. Oder deren Grundstück. Etwa im Bereich Düriberg soll es denn auch zu Auszonungen von Bauland kommen – dafür soll im Zentrum verdichtet gebaut werden.

Bühler verspricht, dass man von solchen Plänen betroffene Parteien nun angehe und mit ihnen noch während der zweiten Mitwirkung das Gespräch sucht: «Jahrelange Rechtsstreitigkeiten, die die Entwicklung der Gemeinde behindern, wollen wir, wenn immer möglich verhindern.» Im Gegenzug wolle man in der definierten Kernzone an der Baslerstrasse Bedingungen und Anreize für Hauseigentümerinnen und Investoren schaffen, damit dort neuer Wohnraum entstehe. Und damit baufällige Häuser saniert werden.

Eine der definierten Kernzonen Trimbachs: die Baslerstrasse. (Archivbild) Bruno Kissling

«Dafür ist an manchen Stellen eine geschlossene Bauweise vorgesehen», ergänzt Bauverwalter Brunner, «wonach die Pflicht zum Bauen auf die Grenze besteht, damit Grundstücke effizienter genutzt werden und gleichzeitig der Strassenraum mitgestaltet wird.»

Auch bei der Neugestaltung des Dorfbachs gehe man auf die Betroffenen zu, «das geht nicht ohne Gespräche», sagt Martin Bühler. Es sei zudem immer spannend, welche Lösungen sich ergäben «und wo man sich findet».

Am Ende entscheidet der Gemeinderat

Andrea Wiesner-Friker, Gemeinderätin. Bruno Kissling

Wenn die laufende zweite Mitwirkung Ende Februar abgeschlossen ist, wird anschliessend die Rückmeldung aus der zweiten Vorprüfung des Kantons erwartet. Danach wird die zuständige Kommission alle Kommentare und Eingaben erneut sichten und bewerten: Wo kann die Gemeinde Einfluss nehmen, wo gilt es allenfalls, redaktionelle Änderungen vorzunehmen. Andrea Wiesner-Friker sagt: «Wenn diese Bearbeitung erfolgt ist, erhält der Gemeinderat die bereinigte Fassung. Danach erfolgt die öffentliche Auflage.»

Zu diesem Zeitpunkt kann dann, wie erwähnt, nur noch formalrechtlich gegen Entscheide vorgegangen werden und der Gemeinderat muss als entscheidende Behörde auf einzelne Einsprachen als solche eingehen. Doch eben: Das soll, wenn möglich, vermieden werden. Auch Andrea Wiesner-Friker legt viel Wert darauf, dass Unklarheiten jetzt in der zweiten Mitwirkung geklärt werden.

Wie lange der Prozess noch dauert, kann nicht genau gesagt werden, mitunter weil der Kanton viel Zeit für die Vorprüfung benötigt. Bühler: «Wir haben noch das ganze Jahr 2023 dafür vorgesehen.»

