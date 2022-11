Online-Accounts Gehen Lostorf und Schönenwerd bald viral? Warum Gemeinden immer häufiger auf Instagram anzutreffen sind Anfang 2023 soll es so weit sein: Ab dann sind Lostorf und Schönenwerd auf Instagram unterwegs. Welche Nutzen ergeben sich auf solchen Plattformen und wie effektiv sind sie? Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 10.11.2022, 14.15 Uhr

Jugendliche am Handy: Künftig werden die Gemeinden Lostorf und Schönenwerd auch auf Instagram aktiv sein. (Symbolbild) zvg

Influencer, Clicks, Likes, Hashtags und Followerinnen: Auf der digitalen Plattform Instagram wird man überhäuft mit Beiträgen. Egal, ob es um die neusten Kochtrends oder um Memes geht, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Das Zielpublikum wird in Echtzeit erreicht. Schon bald wird nun auch über das politische Geschehen der Gemeinden Lostorf und Schönenwerd auf Social Media berichtet. Und damit wird das Spektrum der Beiträge auf der Plattform noch grösser.

Bereits vor zwei Jahren schlugen Jugendliche in Lostorf an der Jungbürgerfeier einen offiziellen Instagram-Account für die Einwohnergemeinde vor. Daraufhin beauftrage der Gemeinderat die Offene Jugendarbeit Lostorf/Obergösgen mit der Projektierung des Accounts. Diese hat anschliessend ein Grundlagenkonzept ausgearbeitet und ein Redaktionsteam, bestehend aus drei Jugendlichen, zusammengestellt, heisst es in einem Bericht des Gemeinderats.

Informationen von und über die Gemeinde

Die Jugendlichen wurden bei der Erarbeitung des Contentplans und des Bewirtschaftungskonzepts von zwei Gemeinderäten, der Offenen Jugendarbeit Lostorf/Obergösgen und dem Redaktionsleiter des «Dreirosenblatts» unterstützt; sie werden ihnen weiterhin unter die Arme greifen.

Ziel des Accounts sei, wie dem Bericht weiter zu entnehmen ist, Informationen von und über die Gemeinde für die Bevölkerung zugänglich zu machen – insbesondere für junge Erwachsene. Im neuen Jahr soll dann der Kanal online gehen, auf dem alle zwei bis vier Wochen neue Beiträge hochgeladen werden.

Auf dem Account der Gemeinde Lostorf soll es alle zwei bis vier Wochen einen neuen Beitrag geben. (Symbolbild) Stefan Kaiser

Der Themenschwerpunkt liegt auf Informationen und Mitteilungen rund um das Dorf: etwa «Mitteilungen der Gemeindeverwaltung, Informationen zu Anlässen und Veranstaltungen, Angebote von Vereinen und Institutionen».

Account auch für Vereinsanlässe nutzbar

In Schönenwerd fällt der Startschuss im Januar 2023. Den Instagram-Account wird Joël Probst, Leiter Einwohnerdienste, managen. Das Hauptziel sei auch hier, den Einwohnenden Schönenwerds auf der Onlineplattform Informationen zur Verfügung zu stellen, sagt Probst auf Anfrage. Dabei denke er an Infos zu Abstimmungen oder Anlässen. Vereine beispielsweise können ihm Angaben zu ihren Veranstaltungen bereitstellen, er werde diese dann auf Instagram posten.

Sollen damit insbesondere junge Leute erreicht werden? Probst verneint. Das Profil von Schönenwerd soll möglichst alle erreichen, die auf der Plattform aktiv sind.

Wie sinnvoll ist das überhaupt?

Beim Amt für Gemeinden des Kantons Solothurn wusste man noch nichts vom geplanten Onlineauftritt der beiden Niederämter Gemeinden auf Instagram. (Symbolbild) Christian Beutler / KEYSTONE

Wie sinnvoll sind also solche Accounts und wie hoch ihr Nutzen für die Kommunen? In Schweizer Medienberichten zum Thema zeigt sich, dass es kein einheitliches Bild dazu gibt, ob sich der Aufwand mit den Plattformen für die Gemeinden überhaupt lohnt. Dennoch ist ein klarer Trend ersichtlich: Jedes Jahr werden immer mehr Städte und Gemeinden auf den Plattformen aktiv.

Die Schattenseiten des Internets lauern auch hier

Welche Vor- und Nachteile gibt es für die Gemeinden konkret? Im Januar 2020 berichtete CH Media vom Gemeindeseminar in Frick. Daraus resultierte: Nicht nur können Informationen via Social Media schneller und zielgruppengerechter verbreitet werden. Es wird damit auch die jüngere Generation angesprochen, sodass die Kommunikation mit «niedriger Amtlichkeitsschwelle» geführt werden kann.

Dennoch können auch die Gemeinden die Schattenseiten des Internets und der digitalen Plattformen zu spüren bekommen. Denn von negativen Schlagzeilen und Shitstorms sind auch sie nicht geschützt. Dann heisst es: mit sachlichem Umgang schnell reagieren.

