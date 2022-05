Olten/Niederamt Die reformierte Kirche Olten stellt ihre Weichen: An einem «Zukunftstag» sammelt sie Ideen und Vorschläge Die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Olten will sich neu ausrichten. Dafür lädt sie ihre Mitglieder und Interessierte nach Trimbach, um Ideen, Vorschläge und Anregungen einzubringen. Auch «kirchenferne Menschen» sind angesprochen. 18.05.2022, 05.00 Uhr

Die reformierte Kirche Olten begeht am Samstag ihren «Zukunftstag» in Trimbach. zvg

Die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Olten lädt alle interessierten Personen ein, über die Zukunft der Gemeinde zu diskutieren: «Gemeinsam soll eine Vision und eine neue Strategie für die Gemeinde entwickelt werden», schreibt die Kirche in einer Mitteilung. Dazu organisiert sie dieses Wochende einen interaktiven Anlass in Trimbach, der in Form einer «Zukunftswerkstatt» durchgeführt wird.