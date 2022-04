Das sagt Kanton zu abgelehnter Aufsichtsbeschwerde aus Obergösgen

Kanton Solothurn «Begriff der Grünflächenziffer ist irreführend»: Oft bestehen darum falsche Erwartungen Der Kanton findet im Bewilligungsverfahren der Steinengasse-Überbauung in Obergösgen keine wesentlichen Mängel. Er verweist auf frühere Einsprachemöglichkeiten im Baueingabeverfahren. Noël Binetti Jetzt kommentieren 05.04.2022, 17.00 Uhr

Grün ist anders: Gemäss Baugesetz können auch Kiesflächen und geteerte Wege zur Grünflächenziffer gerechnet werden - wenn ihnen eine Erholungsfunktion zukommt. Bruno Kissling

Immerhin lässt der Kanton in seiner Antwort auf eine Beschwerde aus Obergösgen die Interpretation zu, dass es zu kleineren Verfehlungen kam. Simon Willi, Jurist beim Rechtsdienst des Bau- und Justizdepartements, hat sich mit der Aufsichtsbeschwerde eines Anwohners der Steinengasse-Überbauung auseinandergesetzt.

Auf Anfrage erklärt er am Telefon: «Das Einzige, was aus unserer Sicht nicht ganz gemäss Baueingaben ausgeführt wurde, sind bestimmte Verglasungen an Balkonen.» Diese wurden im Zuge der Schlusskontrolle bewilligt.

Eigentlich müsste dafür nachträglich ein Baubewilligungsverfahren angestrebt werden. «Das haben nun wir angeregt», sagt Willi. Balkone dürfen aber mehr als zur Hälfte durch Abschlüsse umgrenzt sein, ohne anrechenbar zu werden: «Darum ist davon auszugehen, dass auch diese Verglasungen bewilligt werden.»

Zu Gerbers Anliegen bezüglich Grünflächenziffer erklärt Willi:

«Oft besteht die Erwartung, dass zu ihr angerechnete Flächen tatsächlich grün sind.»

Doch der Begriff Grünflächenziffer sei in der Tat etwas irreführend. «Denn auch sickerfähige Gehwege aus porösem Teer oder gepresstem Kies können mitgezählt werden, wenn ihnen eine Erholungsfunktion zukommt. Kriterium ist, dass Regen, der auf solche Flächen fällt, versickern kann.»

Nicht «vollumfänglich» mit Unterlagen bedient

Eine Besichtigung vor Ort habe im Rahmen der Beurteilung zwar nicht stattgefunden, «aber die eingereichten Unterlagen und Dokumentationen reichten für eine Beurteilung aus», versichert Willi. Dennoch räumt er ein, dass die Rekonstruktion nicht ganz einfach war: «Wir wurden nicht vollumfänglich mit Unterlagen bedient, wie es sonst üblich ist.»

Als Grund dafür gibt Willi mehrere Wechsel der Zuständigkeiten auf Seiten der örtlichen Baubehörden an. Willi erwähnt, dass mehrere Abnahmen erfolgt seien. «Aus den Dokumenten geht auch hervor, dass die Gemeinde eine Rüge ausgesprochen hat und die Pflanzung einiger Bäume nachträglich verfügte.»

Der Kanton habe sich im Rahmen einer solchen Beschwerde grundsätzlich mit Abläufen und Rechtsfragen auseinanderzusetzen. Hier seien im vorliegenden Fall aber keine Mängel ersichtlich. In Bezug auf die Anliegen Gerbers sagt Willi:

«Auch wenn wir zu einem anderen Ergebnis gekommen wären, wir hätten nicht bereits ausgeführte Arbeiten beanstanden können, wenn diese gemäss Bewilligung erstellt wurden.»

Und er verweist auf das vorangegangene ordentliche Baubewilligungsverfahren: «Kritik und Einsprachen hätten in dieser Phase eingebracht werden müssen.

