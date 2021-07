Jugendliche vorerst vom Angebot der Jugendarbeit ausgeschlossen

Offene Jugendarbeit «Kosten» oder «Investition»? Jugendliche zweier Gemeinden von Angebot ausgeschlossen Die Regionale Jugendkommission ruft Eltern von Däniker und Niedergösger Jugendlichen dazu auf, sich in ihrer Gemeinde für eine finanzielle Beteiligung an der Jugendarbeit stark zu machen. Vorerst dürfen deren Kinder nicht mehr vom Angebot profitieren. Noël Binetti 07.07.2021, 05.00 Uhr

Die Offene Jugendarbeit Schönenwerd, Gretzenbach und Wöschnau-Eppenberg steht nicht allen zur Verfügung. zvg

Die Gemeinden Schönenwerd, Gretzenbach und Wöschnau-Eppenberg sind die drei Trägergemeinden der Offenen Jugendarbeit unteres Niederamt (OJuN). In ihrer Freizeit haben 12- bis 18-Jährige dort die Möglichkeit, etwas zu unternehmen oder gemeinsam Zeit verstreichen zu lassen – ohne dafür zu bezahlen. Bisher konnten auch Jugendliche aus Niedergösgen und Däniken vom Angebot der OJuN profitieren. Damit ist vorerst Schluss.

In einem Brief wendet sich die Regionale Jugendkommission (RJK) an Eltern und Jugend-Interessierte aus den zwei Gemeinden. Darin heisst es etwa:

«Die RJK versucht seit längerem, die Gemeinde Niedergösgen zu einer Zusammenarbeit zu motivieren.»

Ein entsprechender Antrag wurde vom Gemeinderat im März aber abgelehnt.

Für die OJuN bezahlen die Mitgliedergemeinden einen jährlichen Beitrag.

Johannes Brons, Präsident RJK. Patrick Lüthy

«Dieser liegt aktuell bei etwa rund 17 Franken pro Einwohnerin und Einwohner»,

sagt Johannes Brons. Er ist Gemeinderat in Schönenwerd und leitet das Ressort Jugend, Kultur, Freizeit und Sport. Zudem ist er Präsident der RJK, sie ist Auftraggeberin der OJuN.

Ergänzendes Angebot zu Familie und Schule

Mit dem Geld, das die Trägergemeinden für die Jugendarbeit aufbringen, werden zwei 50-Prozent-Stellen und Räumlichkeiten finanziert. Zwei Sozialarbeitende kümmern sich um die Organisation der verschiedenen Angebote. Einerseits stellt ihre Präsenz eine soziale Kontrolle dar. Sie gelten den Jugendlichen aber auch als Vertrauenspersonen ausserhalb von Familie oder Schule.

Die OJuN zählt Sozialisation, Mitbestimmung oder Prävention zu ihren Grundsätzen. Bei persönlichen Anliegen haben die Jugendlichen die Möglichkeit, mit den Mitarbeitenden das Gespräch zu suchen. Im Gegenzug gelten für sie im Rahmen der OJuN gewisse Rechte und Pflichten. Zum Angebot gehört der Jugendtreff mit Öffnungszeiten, Workshops oder Spiele, bei denen auch Themen wie Suchtproblematik oder der Umgang mit Geld angesprochen werden. Auch Jobbörsen, Ferienangebote oder ein Bauwagen auf dem Schulhausplatz gehören zur OJuN.

Freiräume: Der Jugendtreff in Schönenwerd. Vorerst dürfen Jugendliche aus Däniken und Niedergösgen nicht mehr hier chillen. zvg

Wenig Freiräume für Jugendliche

Das Angebot einer offenen Jugendarbeit gewinnt an Bedeutung in einer Zeit, in der junge Heranwachsende wenig am öffentlichen Raum teilhaben können. Wenn sie von «Brennpunkten» notorisch weggeschickt, von patrouillierenden Sicherheitsdiensten (auch dafür entfallen Kosten für Gemeinden) und der Polizei kontrolliert werden und viele übrige Orte mit einer Konsumationspflicht einhergehen, sollte die Politik Freiräume schaffen und erhalten. Solche, die den Jugendlichen Raum bieten, den sie für sich beanspruchen können. Und der mit gewissen Freiheiten einhergeht, so die breit anerkannte Meinung.

Dazu ist die Offene Jugendarbeit da. Und auch sie kostet.

Auch die aufsuchende Jugendarbeit ist Teil des Angebots der OJuN. Hier ein Bauwagen auf dem Schulhausplatz während der EM 2016. Bruno Kissling (Archiv)

Jugendliche sollen nicht unter Kostendruck leiden

Am Telefon erklärt Brons: «Das sich die Gemeinden bei der Finanzierung im Moment nicht einig sind, ist nicht die Schuld der Jugendlichen, darum sollen sie auch nicht darunter leiden.» Doch mit dem Ausschluss der Jugendlichen aus zwei Gemeinden geschieht genau das.

Brons sagt: «Es geht nun darum, mit den betroffenen Gemeinden eine Lösung zu finden, sie wieder zu einer Mitfinanzierung des Projekts zu bewegen.» Es sei auch nicht Sache der OJuN, Politik zu betreiben. Mit Däniken hat die RJK bereits einen Gesprächstermin vereinbart. «Mit dem Brief wollen wir betroffene Eltern dazu ermuntern, sich in ihrer Gemeinde beim Gemeinderat für das Engagement einer Jugendarbeit einzusetzen.»

Eine regional organisierte Jugendarbeit helfe zudem, die Kosten tief zu halten. Und es mache wenig Sinn, wenn jede Gemeinde für sich schaue; «die Jugendlichen aus verschiedenen Gemeinden gehen ja auch zusammen zur Schule», so Brons. Er sagt: «Wir sind in Kontakt mit den Gemeinden und schauen nach den Sommerferien, wie es weitergeht.» Bei der Gründung der OJuN war Niedergösgen Teil davon, später ist die Gemeinde ausgestiegen.

Ist die Kosten-Nutzen-Frage überhaupt anwendbar?

Auf Anfrage sagt Roberto Aletti, Gemeindepräsident von Niedergösgen: «Im März hat der Gemeinderat einen entsprechenden Wiederbeitrittsantrag abgelehnt.» Eine Delegation habe damals im Gemeinderat das Projekt vorgestellt,

«doch für uns war das Kosten-Nutzen-Verhältnis zu wenig deutlich erkennbar.»

Gefragt, welchen Sinn er in einer offenen Jugendarbeit erkenne, sagt Aletti:

Roberto Aletti, Gemeindepräsident Niedergösgen. Bruno Kissling

«Wenn es gelingt, deren konkreten Nutzen aufzuzeigen, könnte man von einer Investition statt von Kosten sprechen.»

Und was wäre, wenn Eltern oder Jugendliche dem Aufruf im Brief der RJK folgen und erneut einen Antrag beim Gemeinderat einreichten? «Dann müsste der Gemeinderat noch einmal darüber befinden. Ein allfälliger positiver Entscheid müsste aber zusätzlich vor einer Gemeindeversammlung Bestand haben», sagt Aletti.

Däniken ist vor rund vier Jahren – hauptsächlich infolge von Sparmassnahmen – aus der OJuN ausgestiegen. Geld für die Jugendlichen werde seither innerhalb der Gemeinde investiert, beispielsweise in eine Skateanlage.

Matthias Suter, Gemeindepräsident Däniken. Bruno Kissling

Der zuständige Gemeindepräsident, Matthias Suter, sagt auf Anfrage: «Wir bildeten eine Arbeitsgruppe, die sich mit den Bedürfnissen der Jugendlichen in unserem Dorf auseinandersetzt.»

Diese solle Kosten und Nutzen der OJuN für Däniken ermitteln.

«Für uns ist wichtig was genau das Angebot umfasst, ob zum Beispiel auch eine aufsuchende Jugendarbeit vorgesehen ist.»

Suter verweist auf geplante Gespräche mit der RJK nach den Sommerferien.

Danach werde man das Thema im Gemeinderat behandeln. Gefragt, welches die formalen Voraussetzungen für einen allfälligen Wiederbeitritt in die OJuN darstellten, sagt Suter: «Die Höhe der Kosten ist ausschlaggebend, ob ein solches Geschäft nur durch den Gemeinderat oder durch eine Gemeindeversammlung beschlossen werden kann.»

Ob der Brief, in dem sich die regionale Jugendkommisission an Eltern und Jugendliche aus der Region wendet, in den beiden Gemeinden Wirkung zeigt, wird sich nach den Ferien noch weisen müssen.