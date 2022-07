öV-Drehscheibe SBB-Baustelle sorgt in Schönenwerd für rote Köpfe – jetzt fordern Anwohnende Schadenersatz Seit Monaten finden sie kaum Schlaf: Die Anwohnerschaft wirft den SBB mangelnden Dialog und das Nichteinhalten kommunizierter Zeitfenster vor. Die SBB räumen zwar Verspätung auf der Baustelle ein, doch informiert werde korrekt und gearbeitet pünktlich. Wie weiter an der Bahnhofstrasse? Noël Binetti Jetzt kommentieren 28.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fotograf Jean-Jacques Ruchti vor der Baustelle an der Bahnhofstrasse in Schönenwerd. Für Ihn und seine Partnerin ist klar: Die SBB sollen Schadenersatz für die Mietkosten entrichten. Patrick Lÿthy

«Die Informationspolitik der SBB ist seltsam», zeigt sich Jean-Jacques Ruchti konsterniert. Er und seine Partnerin, Pascale Schmid, wohnen an der Bahnhofstrasse in Schönenwerd; in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof.

Nach vielen Jahren Planung entsteht hier seit Anfang Jahr die neue öV-Drehscheibe. Diese soll Pendlerinnen und Pendlern aus der Region bessere Anschlüsse und mehr Komfort bringen. Ruchti und Schmid erleben im Moment aber vor allem eines: Schlaflose Nächte und zermürbende Tage. Auf der Baustelle steht massives Gerät im Einsatz, gearbeitet wird im Schichtbetrieb.

Die Nerven liegen blank. Ruchti sagt: Mir stösst zudem sauer auf, dass in der Nacht Bagger eingesetzt werden, die Beton wegspitzen. Und dies an Stellen, wo aus meiner Sicht auch während des Bahnverkehrs gebaut werden könnte, also am Tag. Und wir stellen fest, dass angekündigte Arbeiten an eigentlich arbeitsfreien Nächten ausgeführt werden und umgekehrt.

Auf einer Länge von rund 150 Metern errichten die SBB zwei neue Perron-Anlagen. Diese müssen schweizweit und gemäss Vorgaben des Bundes bis Ende 2023 dem Behindertengleichstellungsgesetz gerecht werden. Stufenfreies Ein- und Aussteigen soll überall möglich werden. Ruchti anerkennt: «Wir haben nichts gegen diese Baustelle. Wir alle wissen, dass Baustellen nötig sind; damit arrangiert man sich.»

Wenig Verständnis für «Wir bitten um Verständnis»

Doch die Art und Weise, wie die SBB gegenüber der Anwohnerschaft auftrete, damit seien sie nicht einverstanden. Erschwerend kommt die aktuelle Hitze hinzu: «Wir müssen bei diesen Temperaturen lüften können, doch bei dem Lärm ist daran kaum zu denken», sagt Ruchti. Die Nerven liegen blank. Der andauernde Lärm belaste psychisch und physisch enorm.

Ja, es seien Informationen seitens der SBB erfolgt: «Hin und wieder, meist äusserst kurzfristig, liegen Zettel im Briefkasten, die auf anstehende Arbeiten hinweisen», sagt Ruchti. Die Infos hätten den Charakter eines Flyers; darauf sei jeweils «Wir bitten um Verständnis» vermerkt:

Post von den SBB: Nicht immer würden die angegebenen Bauzeiten eingehalten, sagt Anwohner Jean-Jacques Ruchti. zvg/Jean-Jacques Ruchti

In den Briefen werde zudem auf eine Website verwiesen. Dort fänden sich aber nur vage Angaben zum zeitlichen Ablauf der Arbeiten; häufig sei die Seite nicht aktualisiert. Dementsprechend sei es nutzlos, für die Nächte, in denen grobe Arbeiten geplant sind, externe Übernachtungen zu organisieren.

Die SBB erneuern die Perronanlagen, die Anwohnerschaft leidet unter dem Baulärm, der zu Tages- und Nachtzeiten entsteht: Rechts der Bahntrassee die Bahnhofsstrasse, links das Fashion Fish-Outlet. Patrick Lüthy

Auch im Berufsalltag keine Möglichkeit, dem Lärm zu entkommen

Jean-Jacques Ruchti wünscht sich einen verbindlichen Zeitplan. Und er wünscht sich, dass die SBB die Anliegen der Anwohnerschaft ernst nehmen. Bis jetzt fühle es sich an, als seien den SBB die Menschen vor Ort egal. Im Falle von Jean-Jacques Ruchti und Pascale Schmid belastet die gegenwärtige Lärm-Situation zusätzlich die Berufstätigkeit der beiden: Sie sind selbstständig und arbeiten von zuhause oder von einem Haus gegenüber den Gleisen aus.

Schmid erklärt: «Da, wo wir wohnen, ist auch mein Büro. Hier bereite ich mich auf meine Arbeit vor und erledige sämtliche administrativen Arbeiten. Gegenüber der Bahnlinie befindet sich zudem mein Yoga-Studio, wo ich unterrichte. Glücklicherweise erfolgen die Unterrichtsstunden genau am Abend, zwischen den Schichten auf der Baustelle.»

Auch das Fotoatelier von Ruchti befindet sich ennet der Bahnlinie, im Haus zum Magazin. Er sagt: «Ich kann dort dem Lärm nicht ausweichen.» Und:

«Während gewisser Arbeiten ruckelt manchmal sogar der Bildschirm. Dann ist an Bildbearbeitung nicht zu denken.»

Versuche, mit den SBB Kontakt aufzunehmen, seien zwar immer freundlich verlaufen, jedoch ohne Ergebnis geblieben. «Niemand scheint zuständig. Und weil die SBB nicht schadenersatzpflichtig sind, machen sie einfach so weiter», ist Ruchti überzeugt.

Videobeweis von Anwohnern gefordert

Ruchti: «Uns wurde mitgeteilt, dass die Perrons und damit die Nachtarbeiten Ende Oktober fertig sind. Ich kenne mich mit Baustellen aus und es ist offensichtlich, dass die Arbeiten noch nirgends stecken.»

Klar ist: Die SBB führen die Arbeiten nicht alleine aus; es stehen Submissionsunternehmen im Einsatz. Ruchti sagt: «Da werkeln manchmal nur einzelne Arbeiter in einer Nacht. Da ist es klar, dass es zu grossen Verzögerungen kommt. Meiner Meinung nach ist die Baustelle komplett unterbesetzt.»

Klar ist auch, dass die Bauerei um die Bahnhofstrasse nicht so schnell ein Ende findet. Die Gemeinde erneuert gleichzeitig den Bahnhofplatz; auch dabei kommt es zu Emissionen. Deswegen wurde bei Schmid und Ruchti auch schon die Wasserzufuhr unterbrochen. Und das Projekt der SBB ist nur eine Etappe: Für 2027 ist die Erstellung eines Wendegleises in Schönenwerd geplant. Dann fahren also erneut die Bagger auf.

Einige betroffene Anwohnende an der Bahnhofstrasse: Bobby Leiser von der Luna Bar, Saniye Yildirim, Jean-Jacques Ruchti und Pascale Schmid (v.l.). Im Hintergrund befindet sich das Schlafzimmerfenster von Schmid und Ruchti. Patrick Lüthy

Schmid und Ruchti haben sich bereits mit anderen Leuten, die im gleichen Haus und in der unmittelbaren Umgebung leben, und auch mit dem Vermieter ausgetauscht. «Wir schalten nun die Mietschlichtungsstelle ein und fordern Schadenersatz. Denn das, was wir hier im Moment für unsere entrichtete Miete erhalten, ist nicht das, was wir beim Einzug gemietet haben. Wir hoffen aber, dass die Verwaltung diese Kosten an die SBB weitergeben kann. Das ist aber dann Sache der Verwaltung.»

Das sagen die SBB zu den Vorwürfen

Im Juni gaben die SBB bekannt, das sich die Arbeiten an der öV-Drehscheibe verspäten werden. Auf Anfrage schreibt ein Mediensprecher: «Es gibt voraussichtlich eine Verzögerung von knapp zwei Monaten. Grund dafür ist die aktuelle Lage auf den Weltmärkten. Diese führt dazu, dass es Engpässe bei den Materialbeschaffungen gibt.» Konkret geht es um Stahllieferungen. Die Arbeiten sollen nun voraussichtlich im Dezember statt im Oktober abgeschlossen werden.

Laut den SBB ist die Baustelle nicht unterbesetzt und die beteiligten Unternehmen seien vertraglich verpflichtet, die Arbeiten terminlich eng getaktet auszuführen. «Man bedenke die gegenseitigen Abhängigkeiten und Auswirkungen bei Arbeiten am Schweizer Schienennetz», schreiben die SBB in ihren Antworten an diese Zeitung.

«Seltene» Abweichungen vom Terminplan möglich

Zum Vorwurf, dass zu Zeiten gearbeitet werde, an denen laut den versandten Briefen Ruhezeit ist – und umgekehrt – schreiben die SBB: «Das kann selten aufgrund von Einflüssen aus dem Zugbetrieb vorkommen, etwa bei Verspätungen von Zügen oder bei unvorhergesehenen Ereignissen während des Bauens.» Als mögliche Ursachen zu Abweichungen im Bauablauf werden zudem Unwetter, Defekte bei Maschinen oder der Baugrund angeführt.

Dazu heisst es: «Das entspricht nicht der Regel. Grundsätzlich sind die Nachtintervalle auf Bahnbaustellen langfristig geplant und mit dem Fahrplan abgestimmt.»

Gefragt, was die SBB unternehmen, um die Anwohnenden zu schützen, schreiben die SBB: «In der Nacht werden nur Arbeiten ausgeführt, die aus betrieblichen und Sicherheitsgründen nicht am Tag ausgeführt werden können.»

Warum werden aber Arbeiten mit schwerem Gerät (Spitzbagger) in der Nacht ausgeführt, wenn diese nicht in unmittelbarer Nähe der Gleise stattfinden? Die SBB: «Auch dieser Schritt kann im strikten Arbeitsablauf nicht während des Tages ausgeführt werden.»

Entschädigungen werden «von Fall zu Fall geprüft»

Gefragt, unter welchen Voraussetzungen die SBB Entschädigung an Mietende bezahlen, die unter Bauarbeiten leiden, antwortet der Mediensprecher: «Bau- und Unterhaltsmassnahmen an Infrastrukturanlagen sind unvermeidlich und liegen im öffentlichen Interesse. Entsprechende Forderungen prüfen die SBB schweizweit selbstverständlich mit grösster Sorgfalt individuell und von Fall zu Fall.»

Die genauen Kriterien dafür lassen die SBB offen und auch auf die konkrete Situation in Schönenwerd wird nicht eingegangen: «Ins Detail gehen die SBB nicht», heisst es nur.

Auf den Schreiben an die Anwohnenden sowie auf einer extra dafür aufgeschalteten Website sei jeweils die Oberbauleitung als Kontaktperson angegeben. Dorthin könnten sich Betroffene im Zusammenhang mit der Baustelle wenden.

Für Gemeinde sind Entschädigungen «kein Thema»

Charlotte Shah-Wuillemin, Gemeindepräsidentin Schönenwerd. Bruno Kissling

Trotz der von den SBB angekündigten Verzögerung und kleineren bautechnischen Umstellungen sollte der Terminplan für die öV-Drehscheibe eingehalten werden können, sagt auf Anfrage die Gemeindepräsidentin von Schönenwerd, Charlotte Shah-Wuillemin. «Allerdings könnte auch die Gemeinde aus bekannten Gründen mit möglichen Verzögerungen bei den Materiallieferungen konfrontiert werden.» Ausserdem sei mit Teuerungen, insbesondere bei Stahl und Holz, zu rechnen.

Die Gemeinde hat Kenntnis davon, dass Anwohnende der Bahnhofstrasse unter den Folgen der Baustellen leiden. Shah-Wuillemin schreibt: «Verschiedene Mieter haben sich bei der Gemeinde beschwert. Die Gemeinde und die SBB haben sie kontaktiert.»

Auch die Gemeinde baut: Gleichzeitig mit den Arbeiten der SBB realisiert die Gemeinde den Umbau des Bahnhofplatzes. Auch die Wasserleitungen werden saniert. Patrick Lüthy

Und weiter: «Festzuhalten bleibt, dass sich diese Liegenschaften in der Gewerbezone (früher Industriezone) befinden und im rechtsgültigen Gestaltungsplan unter den Sonderbauvorschriften vermerkt ist, dass bei Neubauten und Umnutzungen ‹Immissionsschutzmassnahmen zu treffen› sind.» Ausserdem befinde sich das ganze Areal in der Empfindlichkeitsstufe III, wo ohnehin mit einer erhöhten Lärmbelastung gerechnet werden müsse.

Hat die Gemeinde mit den SBB geprüft, ob diese für die Emissionen Schadenersatz, also Mietreduktionen für die Betroffenen entrichten müssen? Darauf schreibt schreibt die Gemeindepräsidentin in ihrer Antwort: «Die Arbeiten finden im normalen Rahmen statt. Schadenersatz ist aus Sicht der Gemeinde kein Thema.»

Die Gemeinde sei aber in ständigem Kontakt mit den SBB. Sie achte auf die Einhaltung der üblichen Arbeitszeiten und die rechtzeitige Ankündigung von Arbeiten während der Nacht oder an Randzeiten. «Zudem wird die Kommunikation zwischen SBB und Gemeinde abgestimmt.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen