ÖV-Drehscheibe Eine Vision nimmt Formen an. Die beiden Teilprojekte von der Gemeinde Schönenwerd und den SBB sind aufgegleist. Die Pläne rund um die Gestaltung von Bahnhof und Umgebung liegen öffentlich auf. Der Gemeindepräsident zeigt sich zufrieden und ist auf etwaige Einsprachen vorbereitet. Noël Binetti 15.04.2021, 05.00 Uhr

Modern, städtisch-urban oder schlicht zeitgemäss? In diesem Kleid soll die Umgebung des Bahnhofs Schönenwerd einst daherkommen. Zvg

«Intermodale ÖV-Drehscheibe.» So wird das Projekt rund um den Bahnhof Schönenwerd bezeichnet, welches nun zusammen mit den Plänen zum Bahnhofumbau der SBB bei der Gemeinde aufliegt. Intermodal bedeutet, dass dieser Perimeter in Zukunft allen Verkehrsteilnehmerinnen und Pendlern eine Schnittstelle bieten soll. «Egal ob zu Fuss, mit dem Bus, mit dem Velo oder zum Umsteigen vom Auto auf den Zug; der neue Bahnhofplatz soll allen einen Mehrwert bieten», sagt Peter Hodel auf Anfrage. Er ist Gemeindepräsident von Schönenwerd.

Für Hodel kommt die Auflage der Pläne zu einem günstigen Zeitpunkt. Mitten in der Kandidatur zu seiner Wahl in den Regierungsrat nimmt dieses Projekt Formen an, nachdem seit 2012 daran gearbeitet wurde. Auf den günstigen Moment angesprochen, sagt Hodel: «Das Projekt ist schon so lange unterwegs, es wurde nichts auf meine Kandidatur hin lanciert.» Es sei viel Zeit und noch mehr Ideen investiert worden. «Mich freut es für die Gemeinde und für die Region, dass dieses Entwicklungsprojekt nun in Fahrt kommt.» Es sei im Hinblick auf die Förderung des öffentlichen Verkehrs ein zentrales Element des Agglomerationsprogramm des Bundes.

«Das ist für mich nicht Wahlkampf, sondern Sachgeschäft»,

erklärt er.

So soll es dereinst am Bahnhof Schönenwerd aussehen:

Aufwertung des gesamten Areals

Zuletzt entstand eine Verzögerung des Projekts um mehrere Monate, als die SBB für ihren Projektteil – Neuerungen an Bahnhof und Perrons – vom Bundesamt für Verkehr (BAV) gestoppt wurde. Das BAV ist die Zulassungsbehörde für Bahnprojekte und bemängelte damals «Fehlinvestitionen» in der Projektierung. Die SBB mussten Anpassungen vornehmen. Nach einem runden Tisch gelang es schliesslich, das ganze Vorhaben gemeinsam aufzugleisen. Die nun aufliegenden Pläne und Visualisierungen vermitteln einen Eindruck vom gesamten Vorhaben: urban soll es werden.

Das Projekt der Gemeinde sieht ein überdachtes Busterminal vor. Ab dem Fahrplanwechsel 2023 sollen drei Buslinien bis zum Bahnhof geführt werden. Veloabstellplätze sind geplant, das Park&Ride soll optimiert werden und eine Begegnungszone für Fussgänger entstehen. Es sei klar, ein solcher Ausbau der Infrastruktur werde lokal mehr Verkehr generieren. «Doch gesamthaft gesehen ist das massvoll, weil damit der Öffentliche Verkehr gestärkt wird», so Hodel.

Gemeinde verhandelt «Landbeschaffungen»

Der Publikation ist zu entnehmen, dass für das Projekt Enteignungen vorgesehen sind. Hodel meint dazu: «Im Bereich vom Storchengässli machen wir tatsächlich eine Landbeschaffung. Dazu finden Verhandlungen, aber keine Enteignungen statt.» Erste Absichtserklärungen und Vorverträge seien unterzeichnet. Laut Hodel wurde man sich mit den Eigentümern bezüglich Bodenpreis einig. Das Storchengässli als Zugang soll verbreitert werden und damit ein sicheres Nebeneinander von Fussgängern und Velofahrerinnen erlauben.

Je nach Menge und Begründung allfälliger Einsprachen wird mit einem Baustart beider Projektteile im November gerechnet. Ob mit begründeten Einsprachen zu rechnen ist, weiss Hodel nicht. Er sagt:

«Das ist wie Kaffeesatz lesen. Am Ende sind solche Verfahren genau dazu da. Wir sind aber gut vorbereitet und motiviert, dieses Projekt wie es aufgelegt ist, zu realisieren.»

Zur Zusammenarbeit mit den SBB sagt Hodel: «Die Ingenieure der SBB haben sehr hohe Ansprüche und Sicherheitsvorgaben.» Das habe man bei der Planung gemerkt. «Die Zusammenarbeit verläuft gut und zielführend.» Der Umbau des Bahnhofplatzes soll an der Bahnhofstrasse beginnend, in mehreren Etappen erfolgen.

Die SBB werden zu ihrem Teilprojekt, dem Bahnhofumbau und Erweiterungen der Perronanlagen, zu einem späteren Zeitpunkt Stellung nehmen.

Hinweis: Die Planunterlagen können bis am 11. Mai 2021 während der ordentlichen Öffnungszeiten bei der Gemeinde Schönenwerd oder online auf der Homepage der Gemeinde eingesehen werden.