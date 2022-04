Öffentliche Toiletten «Wegen Vandalismus geschlossen»: Meist bleibt als Möglichkeit nur das WC beim Friedhof Über ein zugängliches WC im Zentrum verfügen die wenigsten Gemeinden - doch wer ist eigentlich für diesen «Service public» verantwortlich? Eine Umfrage. Noël Binetti Jetzt kommentieren 12.04.2022, 05.00 Uhr

Universelles Bedürfnis trifft auf infrastrukturelles Defizit: Öffentliche Toiletten sind rar und oft («wegen Vandalismus») geschlossen (Archivbild). Bruno Kissling

Krankheit, eine verpasste Zugverbindung oder die schwache Blase: Gründe zum Drang gibt es viele. Wer sich aber mit der Frage nach einem stillen Örtchen etwas eingehender beschäftigt, bemerkt rasch: vielerorts Fehlanzeige. Auch im Niederamt. Eine Umfrage in allen grösseren Gemeinden zeigt: Öffentliche Toiletten sind quasi inexistent – mit einer Ausnahme: Die Toiletten bei Friedhöfen und Aufbahrungshallen sind fast überall, zumindest tagsüber, zugänglich.

Nicht nur Telefonkabinen sind schleichend aus dem öffentlichen Raum verschwunden: auch öffentliche WCs. Beim ersten Beispiel von Service public mag mit Mobilfunknetz und den digitalen Endgeräten für eine Abschaffung argumentiert werden, die in (fast) aller Taschen stecken. Und wenn die Post ihre Standorte für Briefkästen reduziert – oder sie strategisch neu platziert – mag auch das mit technologischem Wandel erklärt werden: E-Mails ersetzen einen grossen Teil der Briefpost; Effizienz geht vor.

Was aber, wenn plötzlich ein allzu menschliches Bedürfnis eintritt? Allen kann es unterwegs passieren, dass man sich fragt: «Wo befindet sich auf nützlicher Strecke eine zugängliche Toilette?»

Ob Vandalismus, Kostenscheu oder nicht vorhandener Bedarf; auf den Gemeindeverwaltungen werden zahlreiche Gründe angeführt, warum es kein öffentliches WC im Dorfzentrum hat.

Einige Gemeinden öffnen ihre Türen

In Schönenwerd etwa war das WC am Bahnhof in letzter Zeit wegen Verschmutzungen geschlossen. Gerade entsteht dort die neue ÖV-Drehscheibe und auf Anfrage gibt Gemeindepräsidentin Charlotte Shah-Wuillemin bekannt: «Es ist vorgesehen, dass im Herbst, wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, wieder ein WC geöffnet wird.» Zu welchen Zeiten und Konditionen sei noch offen: «Wir stehen diesbezüglich mit den SBB in Kontakt.»

Fehlt im Niederamt: Eine neu errichtete WC-Anlage in der Ostschweiz (Archivbild). zvg

In Trimbach gab es früher unweit der Migros ein öffentliches WC. Beim Werkhof heisst es dazu: «Dort kam es zu Vandalismus und Drogenkonsum, die Zustände waren unhaltbar und so wurde die Anlage vor etwa 15 Jahren geschlossen.» Baulich wäre sie noch intakt und mit «vergleichsweise» wenig Aufwand wieder in Betrieb zu nehmen.

Däniken hatte früher ein WC am Bahnhof. Als das Gebäude abgerissen wurde und die SBB eine moderne Haltestelle einrichteten, blieb die Toilette auf der Strecke. Man habe die Frage zwar diskutiert, sich aber dagegen entschieden. Schliesslich hat es auch keinen Kiosk mehr, heisst es. Aufwand und Bedarf würden sich nicht decken.

Wie lange die öffentliche Toilette bei der Dreirosenhalle in Lostorf wegen Vandalismus schon geschlossen ist, ist nicht ganz klar. Doch in Lostorf, Erlinsbach und Niedergösgen verweisen die Behörden auf die Gemeindeverwaltung selbst: Dort kann, auf Nachfrage und während der Öffnungszeiten, das WC benutzt werden.

Vor einiger Zeit machte die Zeitung «Blick» eine Geschichte zum Thema aus Dulliken publik. Dort forderte ein Einwohner im Pensionsalter von der Gemeinde, im Zentrum eine Anlage aus Chromstahl aufzustellen, wie man sie von Autobahnraststätten kennt. Doch die Gemeinde reagierte abschlägig, obwohl der Rentner 1000 Franken aus eigener Tasche bezahlt hätte, so der Bericht. Der Mann leidet demnach an mehreren Krankheiten und ist immer wieder auf Toiletten angewiesen, wenn er draussen unterwegs ist.

Doch auch Dulliken verwies auf die Gemeindeverwaltung (wenn diese geöffnet ist) und auf einen Tankstellenshop und Restaurants. Doch diese sind privat und sehen es oft nicht gerne, wenn Leute, die keine Gäste sind, in den Hinterräumen verschwinden.

Schlagwort Service public

«Gewisse Güter und Dienstleistungen gehören zur Grundversorgung. Ist die Qualität ungenügend, wird der Alltag mühsam», schreibt der Bund zum oft zitierten Service public. Und: «Weil diese Dienstleistungen so wichtig sind, sorgt der Staat dafür, dass sie für alle verfügbar sind.» Der Begriff Service public sei zu einem Schlagwort geworden, heisst es weiter. «Er wird sehr unterschiedlich gebraucht. Es gibt auch keine allgemein anerkannte Definition.»

Unter Prinzipien hält der Bund fest, dass durch die Gesetzgebung festgelegt werden muss, was zum Inhalt zählt. Gibt es entsprechende Gesetze, bezüglich öffentlicher Toiletten? Nein. Auf Anfrage fasst Bernardo Albisetti, Sekretär beim Solothurner Bau und Justizdepartement, die Haltung des Kantons wie folgt zusammen:

«Bezüglich öffentlicher Toiletten bestehen keine kantonalen Vorgaben. Die Gemeinden sind frei, den Betrieb öffentlicher Toiletten als kommunales Leistungsfeld zu definieren.»

Von der Polizei erwischen lassen sollte sich nicht, wer mangels Alternative hinter einen Busch tritt. Die Thematik des öffentlichen Urinierens ist in der kantonalen Verordnung über Ordnungsbussen geregelt. Nach Gesetz macht sich wegen Trunkenheit oder unanständigem Benehmen strafbar, wer sich öffentlich (inklusive öffentliche Verkehrsmittel) ein unanständiges, Sitte und Anstand verletzendes Benehmen zu Schulden kommen lässt.

Dazu zählt Urinieren in der Öffentlichkeit. Die Busse dafür beträgt 100 Franken. Die Polizei Kanton Solothurn schreibt aber auf Anfrage: «Aufgabe der Polizei ist es, die Situation jeweils zu beurteilen und recht- und verhältnismässig zu handeln.»

