Auf Trimbacher Boden: «Wortlos» kommt vor das Kantonsspital Olten

Öffentliche Kunst 1,2 Tonnen Metall: Die Skulptur «Wortlos» hat beim Kantonsspital Olten einen neuen Platz gefunden Im vergangenen Herbst wurde «Wortlos» von Heiko Schütz noch in der Schützi in Olten präsentiert. Damals war noch nicht klar, wo die Plastik installiert wird. Nun wurde dafür der Vorplatz beim Kantonsspital Olten auserkoren. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 22.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Plastik «Wortlos» des Eisenkünstlers Heiko Schütz soll auf dem Vorplatz des Kantonsspitals Olten aufgestellt werden. José R. Martinez / Archiv

Noch im September vergangenen Jahres präsentierte die Oltner Kulturstiftung Rentsch in der Schützi anlässlich einer Vernissage die Skulptur des Künstlers Heiko Schütz aus dem Kanton Bern. Die Stiftung wird das Objekt nun verschenken – an die Solothurner Spitäler AG.

Doch was ist «Wortlos» überhaupt? Die einzelnen Buchstaben der Eisenskulptur sammeln sich zu einer Kugelform. Ein Wort ergibt sich aus den zahlreichen Buchstaben jedoch nicht. «Wortlos» eben – so wie Eisenplastiker Schütz die Skulptur benannt hat.

Dürfte bald einmal auf dem Vorplatz des Kantonsspitals zu sehen sein: die Plastik «Wortlos» von Eisenkünstler Heiko Schütz. Patrick Lüthy / Archiv

Übrigens: «Wortlos» ist nicht nur eine Plastik, sondern auch eine Ballonhülle und ein Buch zugleich. Der Künstler Andreas Althaus aus Burgdorf fand, die «tonnenschwere Wortlosigkeit» brauche auch Leichtigkeit. So regte er an, die Plastik als Motiv für eine Ballonhülle zu nehmen. Dafür mussten Donatoren her. Eisenplastiker Schütz wurde bei der Oltner Stiftung fündig.

Gespräche mit der Stadt Olten

Im September letzten Jahres war noch nicht klar, wo die Plastik hinkommen soll. Fritz Schär, Präsident der Stiftung, sagte damals: «Uns ist wichtig, dass ihre Aussage publikumswirksam zum Tragen kommt und die neue Eigentümerschaft sie nicht als Last, sondern mit Freude als Bereicherung versteht.»

Die einzelnen Buchstaben ergeben kein Wort. Patrick Lüthy

Eine Zeit lang war die Stiftung in Gesprächen mit der Stadt Olten, um einen geeigneten Standort für die Skulptur zu finden. Wie Stadtschreiber Markus Dietler auf Anfrage erklärt, sei die Stiftung auf die Stadt zugekommen und habe mögliche Vorschläge gemacht: etwa beim Kopf der Bahnhofbrücke oder beim Klosterplatz.

Genauer Standort bleibt unklar

Doch für die Stadt habe es an diesen Standorten zu wenig Platz gehabt für die fast drei Meter breite Plastik. Deshalb habe man der Stiftung einen Platz beim künftigen Schulhaus Kleinholz vorgeschlagen. Dieses wird aber erst ab Mitte 2024 eingeweiht. Dorthin hätte das Kunstwerk mit den Buchstaben thematisch gut hingepasst, sagt Dietler.

Warum hat sich die Stiftung Rentsch nun für den Vorplatz des Kantonsspitals Olten entschieden? Auf Anfrage wollte der Stiftungspräsident keine Auskunft dazu geben. Ebenso Künstler Schütz, der auf Anfrage wiederum auf die Stiftung verweist. So bleibt vorerst offen, wann und wo genau die Skulptur platziert werden soll. Auf Anfrage heisst es beim Kanton, dass über eingegangene Einsprachen gegen das Vorhaben derzeit nichts bekannt sei.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen