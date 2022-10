Kantonales Schwingfest findet 2023 in Obergösgen statt

Obergösgen Sägemehl und Lebendpreise: Das Kantonale Schwingfest wird nach sieben Jahren wieder im Niederamt ausgetragen Im Sommer 2023 kommt der Grossanlass nach Obergösgen – der lokale Munimattschwinget wird deswegen für einmal ausgesetzt. Die Verantwortlichen versuchen, den amtierenden Schwingerkönig als Gast zu gewinnen. Noël Binetti Jetzt kommentieren 03.10.2022, 17.00 Uhr

Beim Aufbau des kantonalen Schwingfests: Im Juni 2021 ging der Anlass in Matzendorf über die Bühne. Bruno Kissling

Viele Schwingfans haben wohl noch das Eidgenössische von diesem Jahr in Pratteln vor Augen. Nun gibt es für sie Grund zur Vorfreude: Kürzlich traf sich das OK des Solothurner Kantonalschwingfestes 2023 zu seiner ersten Sitzung – das Fest findet in Obergösgen statt.

Organisiert wird das Kantonale vom Solothurner Schwingerverband, dem Schwingklub Olten-Gösgen sowie dem Männerturnverein Obergösgen. «Der Grossanlass wird am Wochenende vom 25. und 26. Juni 2023 auf der Munimatt in Obergösgen durchgeführt», heisst es entsprechend in einer Medienmitteilung. Demnach sollen 2500 Personen auf den Zuschauerrängen Platz finden.

«Die Aktiv- und Jungschwinger messen sich in der fünf Ringe umfassenden Anlage. Der Festsieger erhält als Lebendpreis einen Muni und der Zweitplatzierte ein Rind. Ferner warten zwei Fohlen und ein Kalb auf neue Besitzer», heisst es weiter.

OK-Präsident Walter Wobmann. zvg

Das OK setzt sich aus 14 Personen zusammen und wird von Walter Wobmann präsidiert. Auf Anfrage sagt der Gretzenbacher SVP-Nationalrat: «Das Kantonale Schwingfest wurde letztmals 2016 im Niederamt ausgetragen, in Walterswil.» Es sei bekannt, dass im Niederamt wenig laufe. Der OK-Präsident sagt:

«Darum freue ich mich besonders, wenn ein solcher Anlass hier zu Gast ist.»

Er gehe grundsätzlich gerne an Schwingfeste; neben Motorsport sei Schwingen sein persönlicher Lieblingssport.

Jetzt beginnen die Vorbereitungen

Noch gebe es gewisse Herausforderungen zu meistern, «doch mit all den kompetenten Beteiligten ist die Organisation jetzt auf gutem Weg», sagt Wobmann. Das Organisationskomitee wird jedes Jahr neu zusammengestellt. Einzig die Akteure aus dem Solothurner Schwingerverband bleiben während mehrerer Jahre dabei.

Der Munimattschwinget, der erstmals 2019 und heuer zum zweiten Mal in Obergösgen ausgetragen wurde, wird nächstes Jahr anlässlich des Kantonalen für einmal ausgesetzt. Früher wurde dieses Schwingfest auf dem Engelberg realisiert; bevor der Anlass für die dortigen Verhältnisse zu gross wurde.

Im Hinblick auf die Organisation erklärt Walter Wobmann: «Wir haben jetzt erst mit der Arbeit begonnen. Die Aufgaben sind verteilt, nun geht es ans Umsetzen.» Mit Landeigentümern und für die Materialbeschaffungen gelte es noch einige Abklärungen zu machen.

Fraglich, ob ein Solothurner den Titel holt

Und was schätzt Wobmann in Bezug auf den Titel: Wird es einem Solothurner gelingen, den Sieg an der 126. Austragung des kantonalen Schwingfests wieder einmal nachhause zu holen? Wobmann antwortet darauf lachend: «Das ist natürlich schwierig zu sagen. Man hofft immer, doch Sport ist Sport.» Dann fügt er hinzu:

«Was mich persönlich freut, ist, dass der aktuelle Schwingerkönig Joel Wicki wie ich ein Entlebucher ist.»

Noch stehe es nicht fest, doch man hoffe, dass man Wicki als Gast fürs Solothurner Schwingfest 2023 gewinnen könne.

Laut der Mitteilung werden Küche, Verpflegung sowie Garderoben und Duschen in der Mehrzweckhalle Hardmatt untergebracht sein. Zusätzlich wird auf dem Areal eine Festwirtschaft geführt. Ferner stehen für die Gäste sanitäre Anlagen zur Verfügung. Für die Unterhaltung besorgt sind die Treichler aus Triengen LU, der Jodlerklub Olten sowie das Alphorntrio Echo vom Born, Olten. Parkplätze stünden den Besuchenden an verschiedenen Orten in naher Umgebung zur Verfügung, heisst es.

Das OK zeigt sich optimistisch (v.l.): Präsident Walter Wobmann, Christoph Kunz (Vizepräsident); Philipp Hengartner, Therese Gerber, Jacques Aeschimann, René Staub, Robert Sommerhalder, Bea Mackuth, Pascal Zwahlen und Beat Wyttenbach. Es fehlen: Paul Bologna, Gregor Bucher, Thomas Guth und Markus Niggli. zvg/Margrit Stäheli

An der ersten OK-Sitzung wurde der temporäre Trägerverein «SKSF 2023 Obergösgen» ins Leben gerufen. Dieser bezweckt die Organisation und Durchführung des Solothurner Kantonalschwingfestes 2023. Die Mitglieder sind alle Angehörige des Organisationskomitees, wobei dieses bei Bedarf erweitert werden könne.

Der Verein haftet einzig und allein mit seinem Vermögen, das sich aus der Höhe des Jahresbeitrages seiner Mitglieder zusammensetzt. Nach Vorliegen der Schlussrechnung sowie deren Prüfung und Genehmigung wird die Generalversammlung durchgeführt, an der nach der Décharge-Erteilung der temporäre Trägerverein wieder aufgelöst wird. Das vorhandene Vereinsvermögen erhalten der Schwingklub Olten-Gösgen sowie der MTV Obergösgen zu gleichen Teilen.

