Obergösgen Nach 27 Jahren im Werkhof ist Schluss: Alleinunterhalter «Fosi» geht in Pension Stephan «Fosi» Huber übergibt den Werkhof Obergösgen in neue Hände – nach rund 27 Dienstjahren. Philipp Kissling 08.04.2021, 05.00 Uhr

Stephan Huber, genannt «Fosi» und im Dorf bekannt, mit einem seiner Lieblingsfahrzeuge des Werkhofs Obergösgen. Bild: Bruno Kissling

Am 16. April, just an seinem 65. Geburtstag, hat Stephan Huber im Obergösger Werkhof seinen «Letzten». Huber, in Anlehnung an Fozzie-Bär aus der Muppet Show «Fosi» genannt, wird pensioniert. Seit dem 1. Oktober 1995 war der Werkhof sein Wohnzimmer, war er an sieben Tagen die Woche rund um die Uhr verfügbar, 24/7, wie man heute sagt.

Was man von Roger Federer oder den Fussballprofis kennt, galt auch für Fosi: Skiferien verboten. Denn wenn der Winter – was früher bekanntlich öfter vorkam – Schnee bis ins Flachland brachte, galt es vollen Einsatz zu geben mit der Schnüzi.

«Obergösgen ist meine Gemeinde, und wenn es deine Gemeinde ist, dann schaust du auch dazu»,

erklärt er die Einstellung zu seinem Beruf.

Dienstleister mit Leib und Seele

Peter Kyburz, Gemeinderat mit Ressortleitung Werke und Umwelt, fasst die Aufgaben Hubers so zusammen: «Fosi hat alleine das Dorf unterhalten, geputzt und gepflegt.» Die Gemeinde habe oft von ihm profitiert, auch weil er Privatfahrzeuge wie damals seinen Pick-up der Marke Dodge – natürlich mit «Werkhof Obergösgen» und dem Gemeindewappen angeschrieben – für die tägliche Arbeit einsetzte.

Nun soll die Organisation anders aussehen. Während Huber einziger Mitarbeitender des Werkhofs war, stehen künftig 170 Stellenprozente zur Verfügung; der Nachfolger Fosis, Martin Guler, bekommt Unterstützung von einem Stellvertreter, der mit einem 70-Prozent-Pensum ausgestattet ist. Der Gretzenbacher Guler trat seine Stelle am 1. März an und wird seither von Fosi «eingefuchst».

1995 ging das noch knapper zu und her.

«Eine Robidogtour war meine Einführung, danach musste ich selber schauen»,

blickt Fosi zurück. Fosi leerte die heute rund 30 Hundekotkübel montags mit der Wäscheklammer auf der Nase, damit das «Sammelgut» gleich am Dienstag der Müllabfuhr mitgegeben werden konnte. Überhaupt beanspruchte das Abfallmanagement auf dem Gemeindegebiet einen grossen Teil der Arbeitszeit, daneben standen der Unterhalt und die Pflege der Grünflächen und der Winterdienst im Vordergrund.

Liebling: Die Wischmaschine

Fosis Lieblingsbeschäftigung war der Einsatz auf der Wischmaschine. Aber vielmehr war es die Vielseitigkeit des Pflichtenhefts, die seine Aufgabe ausmachte. Er war für alles zuständig und konnte schalten und walten, wie er wollte. Ein Traumjob für Fosi. Insgesamt vielleicht noch besser als wenn er sein ursprüngliches Ziel, eine Stelle im Kreisbauamt des Kantons, hätte verwirklichen können.

Beim Kanton war 1995 nichts frei, aber Fosi verspürte nach zehn Jahren im Strassenbau bei der Stuag Lust auf Veränderung. Als gelernter Schreiner, ausgestattet mit Lastwagenbrevet und Erfahrung als Magaziner und Chef von 80 Leuten, war er prädestiniert für den Werkhofposten. Er setzte sich gegen rund 40 Mitbewerber durch, und wie sich mit den Jahren zeigte, hat es gepasst mit «seinem» Obergösgen.

Bei der Bevölkerung bekannt und beliebt

Fosi war immer einer zum Anfassen, sein Winken durch die Fahrzeugscheibe wurde zum Markenzeichen. Zwischendurch hielt er schon mal an und half einer Hobbygärtnerin, die Geranienkisten an ihren Bestimmungsort zu tragen. Jedes Schulkind nennt Huber Fosi und wünscht sich, an der Papiersammlung mit ihm durch die Quartierstrassen zu fahren. Sein Bart, den er schon als 16-Jähriger in imposanter Üppigkeit trug, gehört zum Dorfbild.

Vor etwas mehr als einem Jahr verschärften sich Fosis chronische Rückenprobleme markant und machten eine Operation notwendig. Danach musste er sein Pensum um die Hälfte reduzieren, zusätzlich rückte er mit einem Magenbypass und einer Ernährungsumstellung dem Übergewicht zu Leibe. 40 Kilogramm nahm er ab seit letztem September, einige Kilo mehr sollen dazukommen, damit er fit wird für die zweite noch nötige Rückenoperation. Immerhin war seine Verfassung zuletzt einigermassen gut, sodass er das Berufsleben im Dienst abschliessen kann.

Keine grosse Feier

Am kommenden Samstag öffnet Fosi den Werkhof noch einmal für den Recyclingtag und ein Hallo mit der Bevölkerung.

Am allerletzten Arbeitstag, eben am 16. April,

«fahre ich vielleicht noch mit dem Traktörli durchs Dorf und winke den Leuten»,

schmunzelt er. Pandemiebedingt liegt eine grosse Feier halt nicht drin.

Fosi ist reger Teilnehmer am Vereinsleben im Dorf, spielt Gitarre mit Vorliebe für rifflastigen Sound à la ZZ Top und AC/DC und besitzt ein grosses Haus und nicht zuletzt einen stattlichen Fahrzeugpark, zu dem zwei Autos, ein VW-Bus, ein Piaggio-Dreirad sowie sechs Töffli gehören, die unterhalten werden wollen. Langeweile wird nicht aufkommen.

Es gibt aber Gewohnheiten, die sich zwangsläufig ändern werden. Zum Beispiel ging Fosi sogar während seiner Ferien des Morgens in seinen Werkhof, um gemütlich einen Kafi zu trinken und das OT zu lesen.