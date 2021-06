Obergösgen Kein «Kontaktfenster» für die Küche im Keller: Dieser Gang vor Bundesgericht hat sich gelohnt Der Inhaber vom Restaurant StudHuus in Obergösgen ist mit seiner Beschwerde erfolgreich – im revidierten Urteil des Verwaltungsgerichts wird ihm eine Ausnahmebewilligung erteilt.

Noël Binetti 04.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Remo Fröhlicher

Sowohl das Amt für Wirtschaft und Arbeit als auch das Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn sahen Samuel Rindisbacher in der Pflicht, für die Küche im Untergeschoss seines Restaurants StudHuus in Obergösgen ein «Kontaktfenster» erstellen zu lassen. Ein solches biete dem Küchenpersonal Tageslicht am Arbeitsplatz und einen Blick ins Freie.