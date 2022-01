Pilotbetrieb der Kita Obergösgen endet im April

Obergösgen Im April ist für die Kita Obergösgen Schluss: Gemeinde und Elternverein bestätigen Anschlusslösungen Aufgrund der pandemischen Entwicklung bricht die Gemeinde die Pilotphase ab. Es soll einen nahtlosen Übergang nach Niedergsögen geben. Cyrill Pürro Jetzt kommentieren 31.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Frühling ist es soweit: Die Kita zieht aus dem reformierten Pfarrhaus in Obergösgen aus und zieht nach Niedergösgen. Bruno Kissling

Jetzt ist es definitiv: Der Pilotbetrieb der Kita Obergösgen endet am 8. April. Nach Prüfung der zukünftigen Belegungssituation des Kita-Standortes in Niedergösgen durch den Elternverein wurde für sämtliche von der Schliessung der Kita in Obergösgen betroffenen Kinder eine Lösung gefunden. Die Eltern der Kinder hätten bereits ein entsprechendes Angebot erhalten, wie die Präsidentin des Elternvereins, Sonia Porcelli, auf Anfrage mitteilt.

Allen Eltern, die vom Angebot der Kita Obergösgen Gebrauch gemacht haben, bietet die Kita Obergösgen an, per Anfang April in die Kita in Niedergösgen zu wechseln. Dabei gäbe es keine Änderungen an der Organisation und an den Betreuungstagen. Gleichzeitig soll die Sicherheit weiterhin bestehen, dass die Kinder vom selben Personal betreut werden. Das bestätigen Porcelli und Gemeindepräsident Peter Frei per schriftliche Anfrage. Frei kommentiert:

«Es war uns sehr wichtig, dass dies möglich sein wird.»

Im eingemieteten reformierten Pfarrsaal wird es immer leerer. Bruno Kissling

Gemeinde und Elternverein weisen Vorwürfe zurück

«Die Eltern, die das Angebot angenommen haben, bleiben bis am 8. April in Obergösgen und wechseln am 11. April nach Niedergösgen. Das alles passiert nahtlos», so Porcelli. Es gebe auch Eltern, die das Angebot nicht angenommen haben und entweder per Ende März oder per 8. April gekündigt und sich selbst neu organisiert hätten. Den Transport der Kinder nach Niedergösgen könne der Elternverein nicht alleine tragen und liege deshalb in der Verantwortung der Eltern.

Nach dem letzten Bericht zur Kita Obergösgen in dieser Zeitung meldete sich eine Leserin mit dem Vorwurf, die Gemeinde und der Kanton würden der Kita mit der Beendigung des Pilotbetriebs «die Überbrückungshilfe verwehren». Peter Frei verteidigt den Entscheid des Gemeinderats:

«Wir hatten einen klar definierten Pilotbetrieb mit einem klaren Kostendach. Die Gemeinde mietete die Liegenschaft und stellte sie der Kita gratis zur Verfügung.»

Mit den Nebenkosten und zusätzlich notwendigen Auslagen überstieg das Engagement das gesprochene Budget schon bei Projektbeginn, wie er sagt. Bei der zusätzlichen Anfrage an die Gemeinde für eine finanzielle Überbrückung sei es nur um eine Verlängerung von rund vier Monaten gegangen, um die Schliessung auf Ende Schuljahr zu verschieben. Abgesehen von der Vergabe des Covid-Kredits, Kurzarbeitsentschädigung für die zwei Monate des Lockdowns und ein paar Spendeneinnahmen von Firmen aus der Region habe es keine Möglichkeiten gegeben, das Projekt von extern zu unterstützen.

Kanton gesetzlich nicht zu Unterstützung verpflichtet

Auch die erwartete Anstossfinanzierung der Kita seitens des Bundes sei mit der Begründung ausgeblieben, bei der Kita in Obergösgen handle es sich nur um eine «Filiale» von Niedergösgen. Frei sagt dazu:

«Für alle Beteiligten war das ein grosser Wermutstropfen.»

Denn das Modell mit mehreren Standorten sei eigentlich optimal gewesen. Niemand hätte die Pandemie und dessen Folgen voraussehen können, so Frei.

Der Kanton stehe aktuell in Kontakt mit der Gemeinde Obergösgen und mit der Trägerschaft der Kita, also dem Elternverein Niedergösgen. «Angestrebt wird, dass die von der Schliessung betroffenen Eltern eine geeignete Nachfolgelösung für die Betreuung ihrer Kinder finden», wie Corinne Gonseth vom Fachbereich Familie-Kindheit-Jugend Kanton Solothurn auf Nachfrage bestätigt.

Der Kanton sei gemäss Sozialgesetz für Bewilligung und Aufsicht von Kindertagesstätten zuständig. Im Rahmen dieser Tätigkeit steht er den Institutionen und den Gemeinden beratend zur Seite, wie Gonseth erklärt. Im Rahmen des Sozialgesetzes können die Gemeinden Kindertagesstätten mittels Objekt- oder Subjektfinanzierung unterstützen.

Im Zuge der Beratungen seitens des Kantons können die Institutionen und Gemeinden aufzeigen, mit welchen Massnahmen Angebote unterstützt werden können und wie eine allfällige Schliessung von bestehenden Angeboten verhindert werden könnte. Gonseth fügt ihren Erläuterungen an:

«Der Kanton verfügt hingegen über keine gesetzliche Grundlage familien- und schulergänzende Betreuungsangebote finanziell zu unterstützen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen