Obergösgen: Kita öffnet Türen unter neuer Leitung

Obergösgen Eine Familie kümmert sich um die neue Kita im Dorf – die Gemeinde prüft nun den Einsatz von Betreuungsgutscheinen Im April schloss die bisherige Kita, die als Pilotprojekt angelegt war, ihre Türen. Nun startet eine familiengeführte Firma ein neues Angebot – an alter Adresse. Obergösgen werde damit attraktiver, sagt Gemeindepräsident Peter Frei. Noël Binetti 03.08.2022, 15.00 Uhr

Leisa Hofer betreibt das Projekt «rundum Tagesstruktur» gemeinsam mit ihrem Mann. Auch ihre Tochter Annalea, die über eine Ausbildung als Fachfrau Kinderbetreuung verfügt, arbeitet im Betrieb mit. Bruno Kissling

Rund um die Kita in Obergösgen kam es in der Vergangenheit zu einigem Hin und Her. Im letzten Frühling wurde schliesslich bekannt, dass das Pilotprojekt der Gemeinde, die das Gebäude von der Kirchgemeinde mietete und es dem Elternverein Niedergösgen zur Verfügung stellte, eingestellt wird.

Das finanzielle Risiko wurde der Einwohnergemeinde zu gross, das Projekt überschritt die budgetierten Kosten bereits in der Startphase, wie Gemeindepräsident Peter Frei damals mitteilte. Hinzu kam eine zu geringe Auslastung aufgrund der Massnahmen gegen die Coronapandemie.

Seit dieser Woche hat das Dorf nun wieder eine Kindertagesstätte – an alter Adresse und unter neuer Führung. Leisa Hofer ist Geschäftsführerin des Angebots, das rundum Tagesstruktur heisst. Zusammen mit ihrem Mann betreibt Hofer eine Firma, die sich auch für andere pädagogische Belange wie etwa Kriseninterventionen und Notfallplatzierungen engagiert. Im Zentrum stehen dabei präventive Massnahmen und der Schutz von Familiensystemen.

Auf Anfrage erklärt Hofer: «Als ich von den frei werdenden Räumlichkeiten in Obergösgen erfahren habe, erkannte ich darin die Chance, den lang gehegten Wunsch einer eigenen Kindertagesstätte zu umzusetzen.»

Angebot auch während der Ferienzeit nutzbar

Das Kita-Angebot Hofers umfasst die Betreuung von Kleinkindern sowie Schulkindern bis zur 6. Klasse. Dazu wird ein Mittagstisch angeboten. «Dieses Angebot besteht an fünf Tagen in der Woche, auch während der Ferienzeit.» Flexibilität werde grossgeschrieben, sodass auch Eltern mit unregelmässiger Arbeitszeit eine geeignete Lösung für ihre Kinder fänden. «Alle Kinder sind bei uns willkommen», sagt Hofer.

Gemeinsam mit der Gemeinde wurde der Bedarf abgeklärt, der in Obergösgen besteht. Momentan ist der Betrieb mit drei Kindern gestartet. Auch Hofers Tochter Annalea, die über eine Ausbildung als Fachfrau Kinderbetreuung verfügt, arbeitet mit: «Eigentlich sind wir noch ein kleiner Familienbetrieb.» Bei Bedarf wird das Team ergänzt, bestätigt Hofer.

Zudem bekräftigt sie, die selbst nicht in Obergösgen lebt, den Bezug zur Gemeinde: «Sowohl ich als auch mein Mann haben bereits in der Region gearbeitet. Unsere gute Vernetzung im Raum Olten, auch zu den Behörden, hat uns dazu veranlasst, das Angebot der schul- und familienergänzenden Kinderbetreuung in Obergösgen mit Freude anzugehen.»

Gemeindepräsident ist froh über neue Lösung

Auf Anfrage erklärt Gemeindepräsident Peter Frei: «Wir sind sehr froh um diese Lösung. Die Gemeinde wurde von den neuen Betreibern angefragt und war im Bild über das Vorhaben. Und auch wenn das Angebot nicht ganz nahtlos realisiert werden konnte, ist es aus unserer Sicht sehr gut und stärkt die Tagesstrukturen in unserem Dorf.»

Gemeindepräsident von Obergösgen, Peter Frei. Patrick Lüthy

Die Gemeinde habe nicht selber etwas auf die Beine stellen wollen, das sei auch nicht ihre Aufgabe, so Frei. Obergösgen werde mit diesem Angebot weiter an Attraktivität gewinnen. Er erklärt:

«Eine Arbeitsgruppe kümmert sich um Angebote und Modelle familienergänzender Tagesstrukturen in der Gemeinde.»

Dabei gehe es auch um die finanzielle Beteiligung der Gemeinde; zur Diskussion stehen etwa Betreuungsgutscheine für die Eltern.

Eine solche Lösung empfiehlt auch der Kanton. Ein Angebot wie zuvor mit Subjektfinanzierung war laut Frei keine Option für die Zukunft.

Heute Mittwoch und morgen Donnerstag kann die neue Kita an der Hardmattstrasse 12 im Rahmen geöffneter Türen, jeweils zwischen 15 und 17 Uhr, besichtigt werden.