Ein Treffpunkt für Menschen, die gerne lesen: Die Bücherstube wird unter neuer Leitung wiedereröffnet Die Bücherstube in Obergösgen öffnet unter neuer Leitung und nach den beschlossenen Lockerungen des Bundes wieder ihre Tore.

Verena Bürge in der Bücherstube. Mehrere tausend Bücher reihen sich auf den Regalen um sie herum. Bruno Kissling

Eigentlich funktioniere sie wie Bücherkästen, die man vielerorts an Strassenecken trifft. Man könne Bücher bringen und holen ohne sich registrieren oder etwas zahlen zu müssen, erzählt die neue Leiterin der Bücherstube, Verena Bürge. Im Gegensatz zu den beengten und oft etwas staubigen Bücherkästen, ist die Bücherstube Obergösgen aber hell, einladend und die Bücher sind ordentlich in Regale einsortiert. Im Haus der Begegnung – einem ehemaligen Pfarrhaus - am Kirchweg 2 neben der katholischen Kirche stellt die Kirchgemeinde der Bücherstube gratis zwei Zimmer zur Verfügung. Die beiden Zimmer beherbergen mehrere tausend Bücher.

Gegründet wurde die Bücherstube 2007 auf Initiative von vier Obergösgerinnen mit dem Ziel mehr Menschen - vor allem mehr Kinder - zum Lesen zu animieren. Anders als städtische Bibliotheken sollte sie jedoch ohne Registrierung, Ausleihefrist und Kosten funktionieren. Wenn einem ein ausgeliehenes Buch besonders gut gefiel, so sollte man es auch behalten dürfen. Seit der Gründung wechselten die Öffnungszeiten immer wieder, um so kompatibel wie möglich mit den Besucherinnen und Besucher zu sein. Willkommen geheissen, werden jeweils nicht nur Obergösgerinnen und Obergösger, sondern auch viele Menschen aus den umliegenden Gemeinden.

Kein neues Konzept, aber ein neues Erscheinungsbild

Bürge hat die Leitung der Bücherstube im Januar übernommen.

«Es gibt sicherlich viel Arbeit, aber ich freue mich auf die Herausforderung»

, sagt sie, als sie gefragt wird, warum sie sich der Aufgabe stellt. Zudem sieht sie spannenden Begegnungen mit Lesenden erwartungsvoll entgegen. Konzeptuell möchte sie nicht gross etwas ändern. In ihren Augen sollten aber die Bücher dringend wieder einmal neu organisiert werden.

Bis jetzt waren sie alphabetisch nach Nachname des Autors oder der Autorin einsortiert. Bürge möchte sie lieber nach Genre kategorisieren. Ausserdem will sie Bücher aussortieren, die nicht mehr gelesen werden. «Karl May Romane sind zum Beispiel gar nicht mehr gefragt. Abenteuerromane von heute haben einfach ein ganz anderes Tempo», meint sie. Für das Umorganisieren hat sie sich in den letzten Monaten, während alle Einrichtungen geschlossen waren, Zeit genommen.

Nebst einem neuen Erscheinungsbild der Bücher, träumt Bürge aber auch von einem kleinen Büchercafé in den Räumen des ehemaligen Pfarrhauses. Dieses würde während der Öffnungszeiten der Bücherstube geöffnet haben. «Es wäre ein Ort, wo man sich über gelesene Bücher austauschen könnte», sagt sie begeistert. Kein professioneller Gastrobetrieb – eher ein Treffpunkt, an welchem man auch etwas trinken und über gelesene Bücher diskutieren kann.

Nach den beschlossenen Lockerungen des Bundesrats, darf Bürge die Türen der Bücherstube nun wieder öffnen. Sie wird jeweils zweimal pro Monat an einem Mittwochabend von 16:30 bis 19:00 Uhr geöffnet haben. Die genauen Öffnungszeiten sind hier zu finden.