Kantonalschwingfest Solothurn 2023: Obergösgen wird angerichtet

Obergösgen «Das wird der sportliche Höhepunkt im Niederamt dieses Jahr»: Noch läuft die Suche nach weiteren Sponsoren für das Kantonale Schwingfest Ende Juni findet das Solothurner Kantonalschwingfest in Obergösgen auf der Munimatt statt. Die Organisatoren erwarten über 2000 Zuschauende und 120 Aktivschwinger. Tickets gibts aber noch keine zu kaufen. Adrian Kamber 08.02.2023, 16.00 Uhr

Die Präsidenten der beiden Organisatoren-Vereine freuen sich auf das Schwingfest: Daniel Mackuth (Schwingklub Olten-Gösgen, links) und Christoph Kunz (MTV Obergösgen) auf der Munimatt. Bild: zvg

Die Schwingfans in der Region Olten-Gösgen dürfen sich dieses Jahr auf einen besonderen Event vor ihrer Haustür freuen. «Das wird der sportliche Höhepunkt im Niederamt dieses Jahr», verspricht Ueli Dysli. Er ist der Medienverantwortliche für das Solothurner Kantonalschwingfest, das dieses Jahr auf der Obergösger Munimatt stattfindet. Der Munimattschwinget, der bereits 2019 und 2022 stattgefunden hat, wird dieses Jahr ausgesetzt.

Am 25. Juni werden auf der Munimatt rund 120 Schwinger auf fünf Sägemehlringen versuchen, einen Kranz zu ergattern. Organisiert wird das Kantonale vom Schwingklub Olten-Gösgen und dem Männerturnverein Obergösgen. «Trotz der nur noch kurzen Zeit bis zur Austragung und einigen Herausforderungen sind wir auf Kurs», lassen sich die jeweiligen Vereinspräsidenten Daniel Mackuth und Christoph Kunz in einer entsprechenden Mitteilung zitieren.

Verkaufsstart ist noch nicht klar

Zu organisieren gibt es so einiges, schliesslich werden alleine am Sonntag über 2000 Gäste erwartet. «Das ist fast doppelt so viel wie bei der Munimattschwinget», erklärt Dysli. Zusammen mit dem Samstag rechnet er sogar mit 2500 Zuschauenden. Dann kämpfen 230 Jungschwinger am kantonalen Nachwuchsschwingertag um den Sieg.

Munimattschwinget im letzten Jahr. Es werden dieses Jahr beim Kantonalen doppelt so viele Zuschauende erwartet. Bild: Bruno Kissling

Tickets für den Sportevent gibt es aktuell noch keine zu kaufen. Man sei noch daran, die letzten Sponsoren an Bord zu holen. Der genaue Verkaufsstart soll wohl nach der nächsten OK-Sitzung im März bekanntgegeben werden. Gemäss Christoph Kunz, Präsident des MTV und Vizepräsident des Organisationskomitees, wird ein regulärer Eintritt 12 und ein Tribünenplatz 30 Franken kosten. Auf der Tribüne sollen 800 Gäste Platz finden. Der Eintritt am Samstag ist kostenlos.

Grösste Herausforderung: Rekrutierung von Helfenden

Um die zahlreichen Sportler und Zuschauenden zu verpflegen, benötigen die Organisatoren viele anpackende Hände. Deren Rekrutierung stellt «ohne Zweifel eine der grössten Herausforderungen dar», wie es in der Mitteilung heisst. Kunz rechnet mit rund 150 Helferinnen und Helfern, die zudem den Auf- und Abbau der Tribüne verantworten werden.

Auf die Hilfe der Armee dürfen sie im Gegensatz zum Eidgenössischen nämlich nicht hoffen. Dafür aber auf die Unterstützung lokaler Vereine wie dem STV Obergösgen oder dem Kochclub Breuseler, der die Kücheninfrastruktur zur Verfügung stellen wird.

Auf welche grossen Namen und Lokalmatadoren dürfen Fans am Kantonalen hoffen? Eine spruchreife Teilnehmerliste gibt es noch nicht. Dysli verrät dafür, dass als auswärtige Schwinger dieses Jahr die Innerschweizer eingeladen werden. Aber noch nicht, wer und wie viele.

Man hoffe, Joel Wicki als Gast für das Schwingfest gewinnen zu können Patrick Huerlimann

Denkbar wäre sogar königlicher Besuch. Im Oktober letzten Jahres gab OK-Präsident Walter Wobmann an, dass man hoffe, Joel Wicki als Gast für das Schwingfest gewinnen zu können. Der amtierende Schwingerkönig sei nämlich wie Wobmann auch Entlebucher.

Als Siegerpreis winkt ein Muni, zudem soll es noch weitere Lebendpreise geben. Die vielen Naturalpreise werden am betreffenden Wochenende in der Mehrzweckhalle Obergösgen zu begutachten sein.

