Neuer Goldies Club Obergösgen gegründet

Obergösgen Das bunte Treiben lässt sie nicht los: Ehemalige Aktivfasnächtlerinnen- und Fasnächtler gründen neuen Verein Während andere ihre Feste absagen, gründen ein paar Fasnachtsverrückte den «Goldies Club Obergösgen». Gemeinsam besuchen sie närrische Anlässe - ganz im Stile der «Roaring Twenties». Cyrill Pürro 15.11.2021, 05.00 Uhr

Von links die Mitglieder des «Goldies Club Obergösgen» beim Bowlen im Bowlingzentrum in Trimbach: Paul Rivoire, René Staub, Rainer Sigenthaler, Nicole Baumann, Matthias Näf und Mich Bilser. Zvg

Kulturelle Anlässe haben es zurzeit nicht leicht. Schon dieses Jahr musste die Fasnacht im ganzen Land entweder abgesagt werden oder eingeschränkt durchgeführt werden. Auch 2022 dürfte es für Fasnächtlerinnen und Fasnächtler schwierig werden. Der Lostorfer Fasnachtsverein sagte sein Programm für das Jahr 2022 bereits ab. Eine Umsetzung wäre kompliziert und die Unsicherheit zu gross.

In Bezug auf die Speuzer Fasnacht wird das Ganze etwas anders betrachtet. Das Speuzer Fasnachtskomitee FAKO gab am 11.11. - dem eigentlichen Fasnachtsauftakt - auf seiner Website bekannt, dass gerade abgeklärt werde, wie dennoch Fasnacht gefeiert werden kann. Es soll demnächst kommuniziert werden, in welchem Rahmen die närrischen Anlässe in den beiden Erlinsbach über die Bühne gehen sollen. Über mehrere Kanäle auf den sozialen Medien verriet das FAKO letzten Donnerstag bereits das Fasnachtsmotto. Es lautet: «Hafenstadt».

Die Speuzer Fasnächtlerinnen und Fasnächtler freuen sich, denn für sie ist wieder etwas «Land in Sicht». Screenshot

Das Fasnachtsinteresse festigen

Die Vorbereitungsphase für die fünfte Jahreszeit läuft mittlerweile auch bei René Staub auf Hochtouren. Er ist eines der sechs Gründungsmitglieder des frisch in die Welt gesetzten Vereins «Goldies Club Obergösgen». Die ehemaligen Aktivmitglieder, die bisher allesamt in Guggen musizierten, haben von der Fasnacht noch nicht genug:

«Statt selbst zu musizieren, beteiligen wir uns jetzt unterstützend als Zuschauende oder bringen uns zusätzlich in einzelne Fasnachtsanlässe mit ein»,

erklärt Staub auf Anfrage. Obwohl sie sich nicht mehr direkt als «Schränzer» am Fasnachtsleben beteiligen, möchten die Mitglieder dennoch mitwirken - nur eben aktiv-passiv und von ausserhalb.

Bisher bestehe der Verein gemäss Staub nur aus den sechs Gründungsmitgliedern. Es gäbe aber bereits Anfragen von Leuten, die an einem Beitritt zum Verein interessiert seien. «Gegen oben besteht immer Spielraum», sagt Staub am Telefon.

Der frisch gegründete Verein verfügt bereits über dieses Logo. zvg

Eine Altersbegrenzung, um dem Verein beizutreten, gebe es nicht. Die älteste Person sei kürzlich 70 Jahre alt geworden und das jüngste Mitglied sei um die 40 Jahre alt. Auch in welchem Fasnachtsverein die Mitglieder vorher tätig waren spiele keine Rolle. Einziges Kriterium für eine Aufnahme: Einen engen Draht zur Fasnacht haben. Schliesslich ginge es im Verein darum, als Gruppe das bestehende Fasnachtsinteresse zu festigen und über den Tellerrand der «eigenen Fasnacht» hinauszublicken.

Er betont, dass der Verein natürlich nur an den Anlässen teilnehme, die pandemiebedingt auch wirklich durchgeführt werden können. «Wir sehen uns als ergänzende Fasnachtsgruppe», so Staub. Ziel des Vereins ist es, einander nicht nur einmal pro Jahr zusehen, sondern ein saisonübergreifendes Vereinsleben aufzubauen. Etwa beim gemeinsamen Bowlen, Tagesausflügen oder wenn die Gruppe in Olten zusammen auf die Gasse geht. Solche Anlässe fanden bereits statt, wie Staub erklärt.

Die goldenen Zwanziger als Aushängeschild

Als Anlässe, welche die Gruppe gemeinsam besucht, benennt Staub unteranderem das Fest des «Hilari» vom 15. Januar und diverse Fasnachten in den Städten Luzern, Bern oder Langenthal. Auch von einem Besuch des Karnevals in Köln sei innerhalb des Vereins die Rede, wie Staub ausführt. Unter den Vorschlägen gäbe es zudem «verrückte» Ideen, wie ein Ausflug zum grössten, überhaupt existierenden Karneval in Cran Canaria. Auf die Frage hin, ob das ein realistisches Ausflugsziel sei, antwortet Staub:

«Wer weiss. Eine Traumdestination von uns allen ist es aber definitiv.»

Doch vorerst ginge es darum, auf sich aufmerksam zu machen und sich zu präsentieren. Das Motto und somit der Dresscode der Gruppe ist klar: die goldenen Zwanziger zu repräsentieren. «Wir liessen massgeschneiderte Anzüge und Kleider anfertigen, denn die goldenen Zwanziger sind unser Aushängeschild», erläutert Staub.

Vorerst finanziere sich der Verein selbst. Mittels eines moderaten Mitgliederbeitrags zwischen 50 und 100 Franken sollen die Ausgaben gedeckt werden. Je nach dem was die Zukunft bringe, überlege man sich, mit Ständen an fasnächtlerischen Anlässen anzufangen. «Vielleicht werden uns die Leute irgendwann bei einem eigenen Food- oder Whiskeystand antreffen», sagt Staub.