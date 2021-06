Obergösgen Also doch keine Rumpelkammer: Kanton will Ex-Militärspital als «gesicherte Sanitätsstation» nutzen Solothurn unterschreitet die vom Bund vorgegebene Zahl an Patientenplätzen im Ernstfall. Das eigentlich als Langzeitlager und Archiv vorgesehene Objekt im Untergrund der Kreisschule Mittelgösgen soll dieses Defizit nun beheben. Noël Binetti 05.06.2021, 05.00 Uhr

Bruno Kissling

Militärische Anlagen sind stets mit einem mythischen Nimbus behaftet. Gerade in der Schweiz, wo viele dieser Objekte schon lange leer stehen, bar jeder Nutzung und aufwendig im Unterhalt. Ein solches Relikt aus vergangener Zeit befindet sich unter der Kreisschule Mittelgösgen: Einst betrieb hier das Militär ein Spital.

Auf nicht ganz 30'000 Quadratmetern erstrecken sich weitläufige Korridore. Durch diese Katakomben gelangt man in Operationssäle, Behandlungsräume und andere Stationen. Beleuchtet ist die Szenerie mit kaltem Neonlicht. Seit 2017 wird nach einer Käuferschaft für die unterirdische Immobilie gesucht.

Der Eingang zum ehemaligen Militärspital. Bruno Kissling

Als mögliche Art der Nutzung stand einst die Idee eines Datenzentrums im Raum. Viele Anlagen aus dem Bestand des Militärs kommen dafür in Betracht, die Nachfrage danach steigt. Auch valabel schien eine Nutzung der Räumlichkeiten als Lager.

Armasuisse Immobilien ist das «Immobilienkompetenzzentrum» der Armee und untersteht dem Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS). Sie veröffentlichte 2017 ein Verkaufsinserat. Der Verhandlungspreis wurde auf 3,56 Millionen Franken beziffert. Interessierte konnten, unter Angabe der geplanten Nutzung, ihre Offerte einreichen.

Den Verkauf nicht gerade beschleunigt haben die Umstände, dass die Anlage nicht ideal für den Verkehr erschlossen ist, dass sie unter einer Schulanlage liegt und die Liftanlagen und andere Einrichtungen bereits vor einiger Zeit stillgelegt wurden:

Diverse Einrichtungen wie Sanitär- oder Liftanlagen wurden schon lange stillgelegt. Bruno Kissling

Kanton verhandelt Schnäppchenpreis

Als Langzeitarchiv und Lager für verschiedene Gegenstände aus allen möglichen Departementen sollte die Anlage dem Kanton Solothurn schliesslich dienen, hiess es letztes Jahr.

Bruno Kissling

Es wurden Verhandlungen aufgenommen zwischen der armasuisse Immobilien und dem Hochbauamt des Kantons. Diese fanden Ende März ihr Ende. Bemerkenswert dabei: Man einigte sich auf den Kaufpreis von 250'000 Franken – ein Bruchteil des ursprünglichen Verhandlungspreises. Auf Anfrage sagt Kaj-Gunnar Sievert, Kommunikationsleiter beim VBS: «Der ursprünglich geschätzte Verkehrswert zielte auf eine wirtschaftliche Nutzung der unterirdischen Fläche und berücksichtigte nicht den Umstand, dass das Nutzungspotenzial der Anlage sehr stark begrenzt ist.»

Der aktuelle Kaufpreis richte sich nach der geplanten künftigen Nutzung und berücksichtige den aufgelaufenen Unterhalt sowie die erwähnten Nutzungseinschränkungen. Die Verhandlungen mit dem Kanton seien zielführend verlaufen. «Für beide Seiten konnte eine stimmige Lösung erzielt werden.»

Eine Nutzung während der Pandemie kam nicht infrage

Gefragt, ob die Armee im Pandemiejahr mit dem Gedanken spielte, die Anlage als Spital zu reaktivieren, sagt Sievert: «Das ehemalige Militärspital ist seit rund 15 Jahren nicht mehr in Betrieb.

Die unterirdische Anlage ist mit kaltem Neonlicht beleuchtet. Bruno Kissling

Während dieser Zeit wurde die Anlage durch die Logistikbasis der Armee laufend geräumt. Aktuell ist kein Mobiliar mehr vorhanden.» Auch die Sanitäreinrichtungen seien stillgelegt und würden den heutigen Anforderungen – besonders im Zusammenhang mit einem Spitalbetrieb – bei weitem nicht mehr entsprechen.

«Aus diesen Gründen hätte die Anlage zu Beginn der Pandemie genauso wie heute nicht mehr als Spital verwendet werden können.»

Die Armee könne nun nicht mehr auf die Immobilie zurückgreifen: «Das Objekt ist jetzt Eigentum des Kantons Solothurn.»

Wer auf den langen Korridoren unterwegs ist braucht einen guten Orientierungssinn. Bruno Kissling

Geschützte Sanitätsstelle statt Archiv und Langzeitlager

Und was plant der Kanton in der neu erworbenen Location? Guido Keune, Kantonsbaumeister beim Solothurner Hochbauamt, antwortet danach gefragt: «Im Zuge der Weiterprojektierung und in enger Zusammenarbeit mit dem Amt für Militär- und Bevölkerungsschutz hat sich herausgestellt, dass sich die Anlage aus strategischen Überlegungen viel besser für die Nutzung einer geschützten Sanitätsstelle eignet als wie vorgesehen als Lager oder Archiv.» Vor allem, weil die notwendige Infrastruktur dafür weitgehend bereits vorhanden sei.

«Für die Lagerproblematik werden wir Alternativen suchen müssen.»

Für das neue Konzept sind jedoch Investitionen und bauliche Anpassungen nötig. «Die Kosten dafür werden durch das Hochbauamt ermittelt.» Unterversorgung bei Liegeplätzen im Katastrophenfall In das neue Nutzungskonzept ist also das kantonale Amt für Militär und Bevölkerungsschutz involviert. Dort ist Thomas Wysseier Kreiskommandant und Chef der Militärverwaltung.

Er schreibt auf Anfrage: «Gemäss Bundesvorgaben müssen die Kantone für die Bewältigung von Katastrophen und Notlagen für 0,6 Prozent der Bevölkerung geschützte Patientenliegeplätze bereithalten. Der Kanton Solothurn weist dabei aktuell ein Defizit auf und ist daher verpflichtet, die Kapazität zu erhöhen.» Die geschützten Patientenplätze seien für den Katastrophenfall,

«beispielsweise bei einem Massenanfall von Verletzten in unterschiedlichen Szenarien»,

bereitzuhalten. Im Rahmen des Projekts werde zu klären sein, welche Teile wie genutzt werden sollen. «Es ist zu prüfen, wie die ehemaligen Bettenstationen die heutigen Anforderungen erfüllen können.» Gewisse Bereiche würden nicht mehr in der ursprünglichen Form betrieben werden, darunter die Sterilisation und der Operationssaal. «Diese sind zum einen für die geplante Nutzung nicht erforderlich und entsprächen zum andern auch nicht den heutigen Anforderungen», so Wysseier.

Ausschnitt des ehemaligen Situationsplans: Triage- und Kommandoraum. Bruno Kissling

Bruno Kissling

Gemeinde war nicht an Verhandlungen beteiligt

Die Standortgemeinde Obergösgen wurde nicht direkt in die Verhandlungen mit einbezogen. Gemeindepräsident Peter Frei sagt auf Anfrage: «Wir wurden lediglich darüber informiert.» Frei wünscht sich eine aktive Nutzung der Anlage.

«Sie ist jetzt sehr lange stillgestanden. Das ist eigentlich die schlimmste Situation, darunter leiden Bausubstanz und Gerätschaften.»

Als Standortgemeinde bevorzuge man eine Nutzung, welche bevölkerungs- und verkehrsverträglich sei.

Voraussichtlich soll die geschützte Sanitätsstelle ab 2025 in Betrieb genommen werden.