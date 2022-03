Ob Hauenstein-Ifenthal Das General Wille Haus: Dort, wo an nebligen Tagen am ehesten die Sonne scheint Das General Wille Haus in Hauenstein-Ifenthal ist zugleich Truppenunterkunft der Schweizer Armee und in den Wintermonaten beliebtes Ausflugsziel für Wandernde. Ein Besuch. Fabio Baranzini Jetzt kommentieren 03.03.2022, 05.00 Uhr

Steht auf Hauenstein-Ifenthaler Boden, unweit der Gemeindegrenze: Das General Wille Haus befindet sich im Besitz der Armee, wird aber auch durch den SAC Olten genutzt und bewirtet. Fabio Baranzini

Das General Wille Haus ist eine von drei Hütten, die der SAC Olten betreibt. Und das mittlerweile schon seit 95 Jahren. Knapp die Hälfte davon – nämlich 45 Jahre – hat Kurt Vögeli miterlebt. So lange ist der Hägendörfer schon Mitglied beim SAC Olten. Er sagt:

Kurt Vögeli, seit 45 Jahren ist er Mitglied beim SAC Olten. Fabio Baranzini

«Wir haben viele schöne Feste gefeiert im General Wille Haus.»

Und: «Hier habe ich bei meinen Besuchen immer alte Bekannte getroffen, einen Jass geklopft und eine gute Zeit gehabt», erzählt Vögeli, der seit vielen Jahren mithilft, die Hütte zu betreiben. Seit sechs Jahren amtet er gar als Hüttenwart.

Seine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass von Anfang November bis Mitte März die Infrastruktur bereit ist, immer genügend Esswaren vor Ort sind und an jedem Wochenende ein Team, bestehend aus sechs bis sieben Personen, die Gäste des Hauses bewirtet.

Die Bewirtung kann insbesondere an schönen Wochenenden im Winter einiges zu tun geben. «Wenn die Sonne scheint und viel Schnee liegt, kann es gut und gerne bis zu 300 Gäste an einem Tag geben, die bei uns einkehren», sagt Vögeli.

Ein Drittel der Vereinseinnahmen

Das General Wille Haus bietet im grossen Saal Platz für 68 Gäste. Hinzu kommt die Terrasse, die natürlich gerade bei schönem Wetter äusserst beliebt ist. Die Equipen von Kurt Vögeli versorgen die Gäste mit Getränken, selbst gekochter Suppe und verschiedenen Würsten. «Einige Teams bieten zusätzlich noch Raclette, Pasta oder Gnagis an», sagt Vögeli.

Obwohl die Preise bewusst tief gehalten sind, erwirtschaftet der SAC Olten mit dem Betrieb des General Wille Hauses rund einen Drittel seiner Einnahmen. «Im Jahr 2019 haben wir erstmals mehr als 20’000 Franken Gewinn in einer Saison gemacht», sagt Vögeli stolz. Genau wie alle anderen Helferinnen und Helfer setzt er sich ehrenamtlich dafür ein.

Rund 100 Stunden im Jahr sind es, die er für den Betrieb des General Wille Haus aufwendet. «Ich möchte etwas für die Gemeinschaft tun. Es gibt leider immer weniger Leute, die dazu bereit sind – deshalb engagiere ich mich», sagt Vögeli, der mittlerweile pensioniert ist.

Skiunterricht, Schanzen und Slalomkurse

Im grossen Saal des General Wille Haus hängen einige alte Bilder und Fotografien. Sie zeigen das «alte» General Wille Haus. Dieses wurde 1917 erbaut und als Soldatenhaus genutzt. Doch bereits ab 1919 diente es als «Schulkolonie» für die Stadt Olten und es wurden dort Sommer- und Winterlager abgehalten.

Das alte General Wille Haus in einer Aufnahme mit unbekanntem Datum. Fabio Baranzini

1927 übernahm der SAC Olten den Betrieb des Hauses und verpflegte in den Wintermonaten Skifahrer und Wanderer. «Ab 1929 erlaubte der Stadtrat dem SAC, das Erdgeschoss des Hauses als Clublokal für den Wintersport zu nutzen. In den folgenden Jahren wurde an den Hängen um das Wille-Haus Skiunterricht erteilt, Schanzen wurden gebaut und Slalomkurse ausgesteckt», schreibt der frühere SAC Olten Präsident Stefan Goerre anlässlich des 100-Jahre-Jubiläums des General Wille Hauses 2017 in einem Artikel.

Das General Wille Haus vor dem Brand auf einer weiteren undatierten Aufnahme. Fabio Baranzini

1950 brannte das Haus bis auf die Grundmauern nieder. Man vermutet, dass es Brandstiftung war. Einen Täter hat man jedoch nie gefasst. Lediglich vier Jahre später stand das Haus bereits wieder – rund 50 Meter vom ehemaligen Standort entfernt. Dies dank dem Engagement des Stadtrats Olten und der Schweizer Armee, die das Haus schon damals als Truppenunterkunft in den Sommermonaten genutzt hat.

Der SAC Olten betreibt seither auch das neue General Wille Haus in den Wintermonaten. Besitzer des Hauses ist aber weiterhin der Bund.

Beliebtes Ausflugsziel mit zwei Funktionen

Und der nutzt das Haus noch immer. Sowohl im Sommer wie auch im Winter wird das General Wille Haus als Truppenunterkunft eingesetzt. In den vergangenen beiden Jahren wurden auch drei bis vier Mal mit Corona infizierte Soldaten im General Wille Haus einquartiert. Kaj-Gunnar Sievert, Leiter Kommunikation bei Armasuisse, sagt auf Anfrage:

«Aktuell wird das Haus nicht mehr dafür genutzt. Es wäre aber möglich, dass wir dies in Zukunft wieder tun.»

Die Armasuisse vermietet das Gebäude dem SAC. Vorläufig seien jedoch keine Anpassungen bei der Nutzung von Seiten des Bundes geplant.

Das heisst, in den Wintermonaten steht an den Wochenenden der SAC Olten im Einsatz und bewirtet seine Gäste. Während der Woche und im Sommer wird das Haus von der Schweizer Armee genutzt.

Nach einem Brand wurde das Gebäude unweit des alten Standorts neu errichtet. Fabio Baranzini

Nur wenig mit dem Haus zu tun hat dagegen die Gemeinde Hauenstein-Ifenthal, auf dessen Grund das Gebäude steht: «Für unsere Einwohnerinnen und Einwohnern ist das Haus aber ein beliebtes Ausflugsziel, denn das General Wille Haus ist der Ort, wo an nebligen Tagen die Chance, einige Sonnenstrahlen zu erhaschen, am grössten ist», sagt Stefan Berchtold, Gemeindepräsident von Hauenstein-Ifenthal.

