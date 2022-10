Nur Scheinsicherheit? «Kinder lernen auch, Strassen ohne Fussgängerstreifen zu überqueren» – warum der Kanton nicht nur in Stüsslingen gelbe Streifen verschwinden lässt Wegen neuer Erkenntnisse in Sachen Sicherheit hebt der Kanton zahlreiche Fussgängerstreifen auf – oder erneuert diese nach Unterhaltsarbeiten nicht. Rolf Meier aus Stüsslingen hat dafür nur bedingt Verständnis. Auch der Gemeindepräsident hatte anfänglich Mühe mit dem Entscheid. Noël Binetti Jetzt kommentieren 05.10.2022, 17.00 Uhr

Rolf Meier an der Kantonsstrasse in Stüsslingen: Bei der Strassenlampe im Hintergrund wurde ein Fussgängerstreifen nach Unterhaltsarbeiten durch den Kanton aufgehoben. Patrick Lüthy

Normen sollen das Leben einfacher machen. Hin und wieder sorgen sie aber für Frust und Ärger. Oder für Sorge um die Sicherheit auf dem Schulweg der eigenen Enkelkinder. So ergeht es Rolf Meier aus Stüsslingen. Hier leistete der Kanton kürzlich Unterhaltsarbeiten an der Erlinsbacherstrasse: neue Randsteine, makelloser Asphalt.

Doch etwas ist anders als vorher. Ein Fussgängerstreifen, der bisher die schnellste Verbindung des südöstlichen Dorfteils ins Zentrum markierte, ist nicht mehr. Auch das Verkehrsschild, das Fahrzeuglenkende auf den Übergang aufmerksam machte und an einer Strassenlaterne angebracht war: abmontiert.

Eine Anfrage beim Kanton zeigt: Normen und neue Erkenntnisse im Zusammenhang mit Sicherheit im Strassenverkehr sind dafür verantwortlich, dass das Solothurner Amt für Verkehr und Tiefbau entschieden hat, diesen Fussgängerstreifen aufzuheben.

Einwohner Rolf Meier, der einst das Amt des Gemeindepräsidenten innehatte, wundert sich über dieses Vorgehen. Seine beiden Enkelkinder wohnen im betroffenen Dorfteil; ihnen dienten die gelben Markierungen als sichere und kürzeste Passage auf dem Schulweg. Jetzt müssen sie einen Umweg unter die Füsse nehmen – oder die Kantonsstrasse so queren.

Bei einem Augenschein erklärt Meier: «Die Kinder lernen den Spruch ‹Rad steht – Kind geht›. Nun soll das nicht mehr gelten? Ich persönlich bin auch gegen Wildwuchs von Schildern und Massnahmen im Strassenverkehr. Doch bei einer so viel befahrenen Verkehrsachse mitten im Dorf und im Hinblick auf die Tatsache, dass in besagtem Quartier mehrere Kinder leben, habe ich wenig Verständnis für den Entscheid, diesen Fussgängerstreifen aufzuheben.»

Meier hat sich beim Kanton erkundigt. Neben Ausführungen zu Frequenzen und den geltenden Normen wurde ihm dort erklärt, dass beim betroffenen Strassenübergang insbesondere die frühzeitige Sicht für Autolenkende nicht gegeben ist, wenn diese aus Richtung Erlinsbach kommen. Tatsächlich beschreibt der Verlauf der Strasse in dieser Richtung, knapp 50 Meter vom aufgehobenen Fussgängerstreifen entfernt, eine Kurve. Eine Hausecke behindert das frühzeitige Erkennen zusätzlich.

Erst nach der Hausecke rechts im Bild sehen Fahrzeuglenkende die Stelle, wo früher ein Fussgängerstreifen war. Patrick Lüthy

Meier kann das nachvollziehen. «Doch dafür sollte man eine Lösung finden. Beispielsweise könnte ein Schild vor der Kurve die Automobilisten vorwarnen.»

Einfach ohne Alternative den Fussgängerstreifen aufzuheben, findet er falsch. «Wenn man so denkt, werden im Prinzip die Lenkenden von Fahrzeugen geschützt und die Fussgänger sich selbst überlassen. Das kann es doch nicht sein.»

Er wünscht sich mehr Sensibilität des Kantons im Umgang mit Betroffenen: Rolf Meier aus Stüsslingen. Patrick Lüthy

Jede Aufhebung wird vor Ort überprüft

«Kinder lernen, dass sie Strasse überqueren dürfen, wenn die Räder von Fahrzeugen stillstehen. Sowohl mit als auch ohne Fussgängerstreifen.» Das ist die Botschaft Roman Angermanns, Fachverantwortlicher Verkehrssicherheit beim Solothurner Amt für Verkehr und Tiefbau.

Er führt aus: «Die Kriterien und Richtlinien, wonach wir die Standorte von Fussgängerstreifen nach einer Sanierung oder nach Unterhaltsarbeiten bewerten, basieren auf minutiöser Forschung. Diese Stellen werden von uns immer einzeln und vor Ort angeschaut.»

Zum konkreten Fall in Stüsslingen sagt Angermann:

«Die nötige Distanz, um angemessen zu reagieren, ist dort für Autofahrende nicht gegeben.»

Und: «Auch ein anderer Aspekt ist hier zentral: Der Warteraum, also der Bereich, wo Schulkinder oder Passanten sich aufhalten, bevor sie die Strasse queren, ist überfahrbar.»

Es handelt sich dabei um eine Abzweigung in eine Quartierstrasse. Ein Trottoir oder eine Fläche abseits der Strasse fehlen an diesem Ort. «Das geht aus heutiger Sicht gar nicht, die Unfallforschung zeigt das ganz klar auf», so Angermann.

Generell hält Angermann fest: «Der Kanton und die Gemeinden befinden sich gemeinsam in der Verantwortung für die Sicherheit im Strassenverkehr. Darum nehmen wir solche Beurteilungen sehr genau vor.» Er könne zudem verstehen, wenn Leute Mühe hätten, dass plötzlich eine Änderung in der gewohnten Umgebung erfolgt, die für sie eine Minderung der Sicherheit bedeutet.

«Doch ich möchte ausdrücklich festhalten, dass Fussgängerstreifen in vielen Fällen lediglich eine Scheinsicherheit darstellen. Darum ist auch die Arbeit, die die Kantonspolizei in den Schulen dazu leistet, so enorm wichtig. Dort lernen Kinder auch, Strassen ohne Fussgängerstreifen zu überqueren. Es gilt nämlich das Gleiche: Erst gehen, wenn das Auto hält.»

Angermann weist darauf hin, dass das Verhalten im Strassenverkehr einem temporären Sozialvertrag gleichkomme: «Diesen gehe ich mit jenen Personen ein, die am Geschehen beteiligt sind. Strassenverkehr und die Sicherheit dabei sind am Ende Teamwork. Und ein Auto darf auch da anhalten, wo innerorts kein Fussgängerstreifen ist, wenn eine Person am Rand der Strasse steht und sie queren möchte.

Nur Scheinsicherheit? Roman Angermann vom Solothurner Amt für Verkehr und Tiefbau attestiert Fussgängerstreifen nicht grundsätzlich eine schützende Funktion. Vielmehr sei die Sache im Strassenverkehr Teamwork und von allen Beteiligten abhängig. Patrick Lüthy

Kanton anerkennt «Verbesserungspotenzial»

Gefragt, warum der Kanton in solchen Fällen die Gemeinden nicht vorab informiere, antwortet Angermann:

«Der Kanton geht nicht a priori nicht im Vorfeld auf die Gemeinden zu. Im vorliegenden Fall wurde das versäumt, inzwischen aber mit der Gemeinde direkt geklärt.»

Es bestehe Verbesserungspotenzial, das intern bereits angesprochen worden sei. Und: «Bei den übrigen Gemeinden dieses Jahr haben wir die geplante Aufhebung jeweils im Vorfeld besprochen.»

Und dann führt Angermann aus: «Es ist wichtig, dass wir unsere Entscheide begründen und den Betroffenen erklären können. Und das tun wir sehr gerne, wenn sie auf uns zukommen. Auch wenn Gemeinden wegen einer bestimmten Situation an uns herantreten, suchen wir gerne nach geeigneten Lösungen – unter Einhaltung der gesetzten Kriterien und Normen.»

Gemeinderat im ersten Moment brüskiert

Gemeindepräsident von Stüsslingen: Georges Gehriger. Cyrill Pürro

Im Fall von Stüsslingen ist der Prozess unterdessen angelaufen. Auf Anfrage bestätigt Gemeindepräsident Georges Gehriger:

«Aus der Bevölkerung hatten wir mehrere Reklamationen bezüglich des aufgehobenen Standorts.»

Und: «Nach erfolgter Rücksprache mit dem Kanton signalisierte dieser die Bereitschaft, gemeinsam und konstruktiv nach einer sicheren Lösung zu suchen.» Er könne nun die vom Kanton vorgebrachten Argumente und geltenden Sicherheitsnormen nachvollziehen, sagt Gehriger.

Im ersten Moment sei der ganze Gemeinderat über die Art und Weise der Umsetzung etwas brüskiert gewesen:

«Aus meiner Sicht sollten die Gemeinden frühzeitig in die Entscheidung einbezogen werden, sonst kratzt das an der Gemeindeautonomie.»

Nun zeigt sich Gehriger aber zuversichtlich, dass die Leute aus dem unteren Dorfteil bald wieder über eine sichere und sinnvolle Verbindung in die Dorfmitte verfügen werden.

Auch andere Passage sorgt für Kopfschütteln

Auch die Enkelkinder von Rolf Meier. Dieser moniert an den abgeschlossenen Unterhaltsarbeiten aber noch eine weitere Passage. Bei der Dorfausfahrt in Richtung Erlinsbach wurde eine Verkehrsinsel als Schikane errichtet:

Dorfausgang in Richtung Erlinsbach: Wer rausfährt, muss vor dem Beschleunigen abbremsen, wer ankommt, kann in einer Linie durchfahren. Patrick Lüthy

Meier: «Eigentlich kennt man das aus vielen Gemeinden; das Bauwerk hat zum Zweck, dass ins Dorf einfahrende Autos verlangsamen müssen. Hier wurde das Objekt aber so gebaut, dass einfahrende Fahrzeuge in einer Linie, und ohne zu bremsen, ins Dorf gelangen. Hingegen jene, die das Dorf verlassen und beschleunigen wollen, werden durch zwei Kurven gezwungen, zu bremsen.»

Rolf Meier: Wünscht sich einen sicheren Schulweg für seine Enkelkinder. Patrick Lüthy

Und dann ergänzt er:

«Ich verstehe nicht, wie so etwas realisiert werden kann. Zusammen mit dem dafür nötigen Landerwerb hat das Bauwerk bestimmt einiges gekostet.»

Doch das wäre ein anderes Thema.

