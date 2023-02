Notschlachtlokal Ein lebendiges Lamm und drapierte Schweinsköpfe: Einblick in die regionale Kadaversammelstelle in Stüsslingen Seit über dreissig Jahren schaut Felix Wittmer in der Tierkörpersammelstelle in Stüsslingen zum Rechten. Der gelernte Metzger hadert damit, wenn Tiere nicht artgerecht behandelt und entsorgt werden. Franz Beidler Jetzt kommentieren 14.02.2023, 05.00 Uhr

Ein unscheinbares Häuschen steht an Stüsslingens Hauptstrasse 53, schon ausserhalb des Kerns der 1200-Seelen-Gemeinde: beiges, rau verputztes Gemäuer; geziegeltes, tonrotes Giebeldach. Dahinter eine Wiese mit sanftem Hang. An der Front hängt ein gelber Briefkasten, darüber ein schlichtes Schild: «Regionales Notschlachtlokal Stüsslingen» steht da, und eine Zeile darunter: «Tierkörpersammelstelle».

Tierkörpersammelstelle und Schlachtlokal sind in diesem unscheinbaren Häuschen an Stüsslingens Hauptstrasse untergebracht. Patrick Lüthy

«Wer hier viele Gefühle hat, ist am falschen Platz», sagt Felix Wittmer. Der 63-Jährige steht an der Stirnseite des Häuschens und hält eine Kühltüre auf. Sie führt in einen weiss geplättelten Raum. Darin stehen drei hüfthohe, offene Container, etwa eine Armlänge breit und zwei lang. Im vordersten liegt ein Schwein mit blutiger Schnauze auf Innereien und Rippen, darunter lugen ein paar Kalbsbeine hervor. Es stinkt.

Ausser dem Schwein, den Schlachtabfällen und den beiden Kälbern liegen an diesem Donnerstagnachmittag noch zwei Zwerggeissen und ein Hängebauchschwein in den Containern. «Normalerweise kommen um die eineinhalb Tonnen in der Woche zusammen», sagt Wittmer.

Der gelernte Metzger betreut die Tiersammelstelle seit über dreissig Jahren. «Mit einem Jahr Unterbruch», fügt er mit erhobenem Zeigefinger hinzu. Sein damaliger Chef wollte ihm keinen neuen Hochdruckreiniger mit Heizspirale kaufen. Ohne Heisswassergerät könne die Tiersammelstelle nicht fachgerecht geputzt werden, erwiderte Wittmer und verweigerte den Dienst. Schliesslich bekam er das Gerät.

Zu Recht: Ein Merkblatt des kantonalen Amts für Landwirtschaft verweist auf die Biosicherheit in Tierkadaverstellen: «Es ist in einer Tierkörpersammelstelle damit zu rechnen, dass übertragbare Krankheitserreger vorkommen können.»

Solothurner Sammelstellen für Tierkadaver Einst hatte fast jedes Dorf eine eigene Kadaversammelstelle. Heute gibt es im Kanton Solothurn 13 regionale Einrichtungen wie jene in Stüsslingen. Wie die Gemeinden sich dabei organisieren, ist ihnen überlassen. Hygiene- und Vorschriftenkontrollen führt der Kanton durch. Für die Sammelstelle in Stüsslingen sind drei Gemeinden zuständig, sie bilden zusammen den Vorstand, in dem auch ein Mitglied der Viehversicherung Lostorf-Mahren vertreten ist. Weitere neun Niederämter Gemeinden beteiligen sich finanziell und sind somit Beitragsgemeinden. Sie alle erheben dafür einen Pro-Kopf-Beitrag. Für den operativen Betrieb ist der Abwart Felix Wittmer zuständig. (nob)

Temperaturkontrolle mindestens alle zwei Tage

Wittmer wohnt vis-à-vis dem unscheinbaren Häuschen. Wenigstens alle zwei Tage geht er rüber zur Sammelstelle und kontrolliert die Temperatur im Kühlraum. «Der darf höchstens fünf Grad warm sein», erklärt er.

Ausserdem sorgt Wittmer für Ordnung. «Es gibt immer welche, die ihre Tiere nicht richtig entsorgen.» Obwohl vor der Stelle zwei Messer hängen, daneben ein Besen und eine Schaufel an der Wand lehnen. Auch ein Spender mit Handreinigungstüchern ist in die Wand eingelassen. «An den Utensilien zum Saubermachen fehlt es nicht», sagt Wittmer.

Dennoch landen manchmal auch Plastiksäcke oder Tücher in den Containern. Die muss Wittmer dann zwischen den Kadavern und Schlachtabfällen hervorklauben. «Gar nicht schön», meint er kopfschüttelnd. Deshalb sei die Gemeinde nun daran, eine Überwachungskamera zu installieren. «Dann können wir diese Leute sanktionieren.»

Notschlachtlokal Stüsslingen: Felix Wittmer betreut die Kadaverstelle und ist gleichzeitig auch Metzger für Notschlachtungen. Patrick Lüthy Equipment, das im Notschlachtlokal zum Einsatz kommt. Patrick Lüthy Fleischerhaken, feinsäuberlich geordnet. Patrick Lüthy Weitere Gerätschaften, auf die Felix Wittmer bei seiner Arbeit im Notschlachtlokal Stüsslingen zurückgreift. Patrick Lüthy Hygiene ist wichtig: Alles wird regelmässig desinfiziert. Patrick Lüthy Normalerweise kommen um die eineinhalb Tonnen Tierkadaver und Schlachabfälle pro Woche in der Tiersammelstelle zusammen, schätzt Felix Wittmer. Patrick Lüthy Zwei tote Zwergziegen sind an diesem Donnerstag in einem der Behälter der Kadaversammelstelle zu finden. Patrick Lüthy Maden und Bakterien vermehren sich weniger, wenn es kühl ist. Felix Wittmer kontrolliert die Temperatur in der Tierkörpersammelstelle. Sie darf höchstens fünf Grad betragen. Patrick Lüthy Manche Funde in der Sammelstelle gehen ihm nahe: Felix Wittmer musste bereits selber seine Katze Mitzi hier deponieren, als sie von einem Lastwagen überfahren wurde. Patrick Lüthy

Zu schwer für die Sammelstelle

Wittmer kramt sein Handy hervor. «Eine Riesensau», raunt er und zeigt auf den Bildschirm. «Ein Muttertier. Es war zu schwer.» Um sie in der Tierkörpersammelstelle abzugeben, dürfen die Kadaver höchstens 200 Kilogramm schwer sein. Schwerere Kadaver werden am Sterbeort abgeholt, meist ein Hof.

Wittmer wischt über das Display. Ein Bild der Container erscheint. Zwei Schweinsköpfe sind darin so drapiert, dass sie jenen direkt in die Augen starren, die die Tür zur Sammelstelle öffnen. «Da wollte jemand Schrecken verbreiten», meint Wittmer.

Eines Tages starrten Wittmer zwei drapierte Schweinsköpfe entgegen: «Da wollte jemand Schrecken verbreiten.» Patrick Lüthy

Er wischt wieder über den Bildschirm. Von neuem erscheint ein Bild vom weiss geplättelten Raum. Diesmal liegt ein totes Schaf voller Maden neben den Containern am Boden. «Die haben das einfach hineingeschleift und sind davongefahren.» Er habe einen Kollegen holen müssen, um das Tier in den Container zu hieven.

An Gestank und Maden habe er sich über die Jahre nur wenig gewöhnt. «Wirklich schlimm stinkt es, wenn ich hier drin keine Luft mehr kriege.» Auch wenn er dann die Türe offenstehen lasse, würden noch immer die Augen tränen.

Schweine und Hühner am häufigsten

«Die häufigsten Kadaver sind Schweine und Hühner von Landwirten», sagt Wittmer. «Und es gibt noch immer Metzger, die ihre Abfälle in die Sammelstelle bringen – eigentlich verboten.»

Im Herbst landeten oft Schafe in der Sammelstelle. «Weil manche Bauern das Fallobst nicht wegräumen», erklärt Wittmer. Fressen Schafe zu viel davon, kriegen sie Durchfall, der ihnen im Fell kleben bleibt. Dort legen Fliegen ihre Eier rein, woraus bald Maden schlüpfen. Die kriechen dem Schaf dann in den After. «Das Schaf stirbt qualvoll», endet Wittmers Erklärung.

Felix Wittmer. Patrick Lüthy

Auch Katzen und Hunde seien jede Woche in den Containern. «Da gibt es manchmal Augenwasser», sagt Wittmer. Auch ihm erging das mal so: «Ich selber musste meine Katze Mitzi hier vorbeibringen. Sie wurde von einem Lastwagen überfahren», erzählt er. «Das ist definitiv etwas ganz anderes, als wenn ein fremdes Tier hier liegt.»

Auch andere Fälle hätten ihn mitgenommen. «An einem Sonntagabend hörte ich plötzlich ein Lamm rufen. Jemand hatte es in die Sammelstelle gelegt, noch lebend. Es war wohl krank.» Wittmer blieb nichts anderes übrig, als sein Bolzenschussgerät zu holen und das Tier von den Qualen zu erlösen. Ein andermal lag eine lebende Schildkröte im Container. Für sie fand Wittmer ein Zuhause bei einem befreundeten Schildkrötenhalter.

Mit solchem hadert Wittmer. «Ich bin ja kein Grüner oder gar ein Fanatiker», erklärt er. Aber wer Tiere halte, müsse gerecht mit ihnen umgehen. «Geschichten wie mit den Schafen ...» Wittmer lässt den Satz hängen und winkt ab. «Mein Vater war Bauer. Der sagte immer: Bei mir kommen zuerst die Tiere. Denn die können ihr Futter nicht selbst holen.»

Ein armlanges Schlachterbeil und eine Knochensäge

An der Front des Häuschens führt eine doppelflügelige Metalltüre in den Schlachtraum, auch der ist weiss geplättelt. An der Wand hängen ein armlanges Schlachterbeil, eine Knochensäge und eine Lederschürze, daneben Fleischerhaken. Hier führt Wittmer eine bis zwei Notschlachtungen pro Jahr durch.

Hier im Schlachtraum nimmt Felix Wittmer etwa ein bis zwei Not- und rund acht reguläre Schlachtungen pro Jahr vor. Patrick Lüthy

«Das Tier muss zuerst von einem Veterinär untersucht werden», erklärt er. «Erst dann darf es geschlachtet werden, immer unter Aufsicht des Veterinärs.» Ein Beinbruch, massive Blähungen, ein Zitzenabriss oder Kreislaufprobleme können eine Notschlachtung nötig machen. Ist ein Tier hingegen krank, wird es oftmals nicht mehr zur Schlacht freigegeben. «Vor allem, wenn es Medikamente bekommen hat», betont Wittmer.

Neben den Notschlachtungen macht Wittmer hier rund acht reguläre Schlachtungen pro Jahr. «So haben die Tiere keinen Transportstress», erklärt er. «Denn sie kommen mit dem Bauern, mit dem sie vertraut sind.» Als Metzger sei es ihm ein Anliegen, dass ein Tier artgerecht betäubt und gestochen werde und ohne Stress sterben könne.

Seit dem 1. Juli 2020 ist es mit einer Bewilligung des kantonalen Veterinärdienstes möglich, Tiere zu Hause im Landwirtschaftsbetrieb zu töten. Damit bleibt den Tieren der Lebendtransport in einen Schlachtbetrieb erspart.

Ob auf dem Hof oder im Schlachtraum: Ein Veterinär muss zugegen sein. «Der macht anschliessend Fleischschau und gibt das Fleisch als bankwürdig für den Verzehr frei», erklärt Wittmer.

Vom Schlachtraum führt eine Türe in einen Kühlraum, der wiederum zum Zerlegeraum führt: Neben einer hölzernen Arbeitsfläche steht ein grosses Vakuumiergerät. «Hier wird das Fleisch pfannenfertig zugeschnitten und verpackt», erklärt Wittmer. Die Räume werden auch von Jägern genutzt, um ihr Jagdgut zu kühlen und zu zerlegen.

Einmal pro Woche ist Leerung

Einmal pro Woche wird die Tierkörpersammelstelle in Stüsslingen geleert. Dann fährt ein Containerlastwagen vor. «Der hat einen Seitenlift», erklärt Wittmer. «Der Lastwagen fährt mit dem Lift zu den Containern hin. Dann rauf, rein, runter und weg. Man kann da nicht jedes Tierchen streicheln und es verabschieden.»

Der Lastwagen fährt in ein Extraktionswerk im bernischen Lyss. Dort werden die Kadaver und Schlachtabfälle zerkleinert und unter Dampf und Druck sterilisiert. Der Fleischbrei wird getrocknet und schliesslich zu Tierfett und Tiermehl verarbeitet. Während das Mehl verheizt wird, entsteht aus dem Fett Biodiesel – Treibstoff für die Containerlastwagen.

