Unteres Niederamt: Grundwasser mit Notstromgruppe gepumpt

Notfallübung Die Versorgung mit frischem Grundwasser funktioniert auch mit Notstrom: Ein Test in Gretzenbach verläuft erfolgreich Kein Wasser ohne Strom: Im Hinblick auf den kommenden Winter wollen die Verantwortlichen des Grundwasserpumpwerks Aarenfeld vorbereitet sein. Darum haben sie den Betrieb mit einer mobilen Notstromgruppe simuliert. Ein bisschen wie im Militär. Noël Binetti Jetzt kommentieren 23.11.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Um für allfällige Strommangellagen gewappnet zu sein, testeten Jörg Amsler (links), Präsident der Wasserversorgung unteres Niederamt, und Hansjörg Merz (Vizepräsident) das Grundwasserpumpwerk beim Betrieb mit einer Notstromgruppe. Bruno Kissling

Seit März 2020 ist das modernste Grundwasserpumpwerk des Kantons in Betrieb. Es versorgt die Gemeinden Schönenwerd, Gretzenbach und Eppenberg mit sauberem Trinkwasser, tagein, tagaus, rund 8000 Bezügerinnen und Bezüger. Gekostet hat die Anlage an die vier Millionen Franken; sie ersetzt das vormalige Pumpwerk von Schönenwerd und Gretzenbach, das dem Bau des Eppenberg-Tunnels weichen musste.

Kurz nach dem Mittwochmittag haben sich einige Personen beim Standort des neuen Pumpwerks auf dem Gretzenbacher Aarenfeld eingefunden. Auf der kleinen geteerten Fläche neben dem flachen Gebäude steht ein Lastwagen, bepackt mit einer dieselbetriebenen Notstromaggregat der Unternehmensgruppe Rothpletz Lienhard. Heute findet so etwas wie eine Notfallübung statt: Sollte im Winter der Strom tatsächlich ausfallen, will man vorbereitet sein.

Vorbereitungen: Diese Notstromgruppe liefert Starkstrom und wird mit Diesel betrieben. Ein solches Modell kostet zwischen 60'000 und 70'000 Franken. Bruno Kissling

Initiiert hat die Übung Hansjörg Merz. Er ist Vizepräsident der Wasserversorgung unteres Niederamt (WVuN). Er erklärt:

Hansjörg Merz. Bruno Kissling

«Aufgrund einer Stand heute unwahrscheinlichen, aber dennoch möglichen Mangellage bei der Energieversorgung haben wir beschlossen, den Betrieb des Pumpwerks mit einer Notstromgruppe zu testen.»

Vom Kanton habe man zudem ein Schreiben erhalten, dass die Wasserversorgung auch dann sichergestellt werden muss.

Bringt die Notstromgruppe die nötige Anschubleistung?

Die Simulierung eines Ernstfalls erfolge nicht in Absprache mit umliegenden Wasserversorgungen, «das war Eigeninitiative». Merz arbeitet nämlich bei Rothpletz Lienhard. Er sagt: «Darum konnten wir diese Übung ohne viel Aufwand und Kosten organisieren.» Mit dabei ist Jörg Amsler, Präsident der WVuN. Er fügt hinzu:

«Beim Neubau dieser Anlage wurden sämtliche Anschlüsse darauf ausgelegt, dass das Pumpwerk so betrieben werden kann.»

Weise Voraussicht? «Wenn man so will», antwortet Amsler und lacht.

Auf Platz sind heute auch der Brunnenmeister und ein Mitarbeiter von Primeo. Er beaufsichtigt die An- und Abschaltung und das Anschliessen des Notstromaggregats. Denn hier ist viel Strom im Spiel: 250 kVA. Starkstrom also.

Ein Mitarbeiter von Primeo beaufsichtigt beim Test die Verkabelung. Bruno Kissling

Jetzt, wo die dicke Zuleitung vom Lastwagen durch ein Loch in der Wand an die Anlage angeschlossen ist, ist alles so weit: Der Mann von Primeo kippt den Schalter der Netzzuleitung, dann geht das Licht aus – einzig eine kleine Leuchte an der Decke brennt weiter, «ein Notlicht», stellt jemand fest. Dann wird die Notstromzuleitung eingeschaltet.

Das Licht brennt wieder, eine Anzeige des Pumpendrucks schnellt in die Höhe – die Notstromgruppe hat den Test bestanden. Jörg Amsler attestiert zufrieden:

«Sie bringt die vom Pumpensystem vorausgesetzte Anschubleistung.»

Eigentlich hat niemand etwas anderes erwartet. Hansjörg Merz sagt aber: «Vom Militär weiss ich, dass solche Dinge beim ersten Mal schiefgehen können. Wir wollen auf der sicheren Seite sein.»

Blick in das Untergeschoss des Pumpwerks: Der Brunnen rechts im Bild ermöglicht eine Förderung aus 28 Metern Tiefe. Bruno Kissling

Notstrom mit anderen teilen?

Was aber, wenn im Ernstfall solche Notstromgruppen gefragte Ware sind? Merz erklärt: «Wir stehen im Kontakt mit dem regionalen Führungsstab. Eigentlich gehen wir davon aus, dass in nächster Zeit eine gemeinsame Lagebesprechung, auch mit den umliegenden Wasserversorgungen, stattfindet.» Dann soll erörtert werden, was diesbezüglich Sinn mache. Kostenpunkt eines solchen Geräts: zwischen 60'000 und 70'000 Franken.

Jörg Amsler. Bruno Kissling

«Aus unserer Sicht ist es denkbar, dass mehrere Wasserversorgungen sich eine Maschine teilen. Denn im Winter, wo wir wegen des geringeren Wasserverbrauchs nur während fünf bis sechs Stunden in der Nacht Wasser aus der Tiefe pumpen, bis das Reservoir gefüllt ist, könnte man eine Notstromgruppe miteinander teilen», sagt Merz. Doch diesen Winter will er jene, die heute auf dem Aarenfeld steht, im Geschäft schon mal vorsorglich reservieren.

Nach einer guten Viertelstunde ist die Notübung fertig. Die Anschlüsse werden wieder umgeschaltet, das Loch in der Wand verschlossen.

Vor dem Pumpwerk führt Jörg Amsler aus:

«Eine noch grössere Versorgungssicherheit könnte man erreichen, wenn die Wasserversorgungen zwischen Olten und Aarau miteinander verbunden wären. Unser neues Pumpwerk ist darauf ausgelegt.»

Doch das seien mitunter politische Fragen: «Beim Wasser will jede Gemeinde autonom bleiben», sagt Amsler.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen