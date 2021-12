Seit 60 Jahren verkauft Walter Käser in Erlinsbach Christbäume

Noch bis am 24. Dezember Er ging lieber auf den Erlinsbacher Märet Christbäume verkaufen als zur Schule Walter Käser verkauft seit über 60 Jahren jeden Dezember Weihnachtsbäume. Der Erlinsbacher verrät, welches sein Lieblingsbaum ist und mit welchen Tricks der Weihnachtsbaum besonders lang frisch bleibt. Fabio Baranzini Jetzt kommentieren 19.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Walter Käser auf dem Christbaumarkt in Erlinsbach: Schon als Kind unterstütze er seinen Vater beim Baumverkauf in der Region um Erlinsbach. Fabio Baranzini

Eigentlich verkauft Walter Käser Früchte und Gemüse in seinem Geschäft in Erlinsbach. Aber im Dezember dreht sich bei ihm alles um Christbäume. Dann nämlich verkauft er mit Unterstützung seiner ganzen Familie und Helfern auf dem Dorfplatz in Erlinsbach und in Aarau Weihnachtsbäume. Eine Arbeit, die für ihn eine lange Tradition hat. Denn schon als keiner Knirps hat er seinem Vater beim Verkauf der Christbäume geholfen.

«Ich habe als Kind lieber Christbäume verkauft, als in die Schule zu gehen», erinnert er sich lachend. 1973 hat Walter Käser den Christbaumverkauf von seinem Vater übernommen. Mittlerweile ist er zum grössten Anbieter in der Region geworden. Jedes Jahr verkauft er mehrere Hundert Bäume in der Region um Erlinsbach. Und das noch immer mit derselben Leidenschaft wie als Kind. «Es ist ein ganz besonderes Geschäft. Für mich ist es spannend, die Leute dabei zu unterstützen, den schönsten Baum auszuwählen. Die einen wählen mit Freude aus, die anderen bekommen bei der Auswahl Krach, weil sie sich nicht einigen können.» Und Walter Käser sagt:

«An der Frage, was ein schöner Baum ist, scheiden sich die Geister.»

Nordmanntannen als Favorit unter den Bäumen

Ihm persönlich hat es die Nobilis-Tanne angetan. «Das ist für mich der schönste Baum», sagt er. Bei seiner Kundschaft ist allerdings die Nordmanntanne der unbestrittene Favorit. «Diese Tanne ist schön grün, wächst meistens gerade und ist lange haltbar. Entsprechend verkaufen wir zwischen 70 und 80 Prozent Nordmanntannen», erzählt Käser. Neben den Bäumen aus der Region bezieht er seine Nordmanntannen, welche ursprünglich aus dem Kaukasus stammen, aus Dänemark. Dort seien die klimatischen Bedingungen für die Bäume ideal, erklärt Käser. Bei unserem Besuch an einem Morgen auf dem Dorfplatz Erlinsbach ist kurz vor zehn Uhr noch nicht viel los.

Adrian Leuenberger, der seit 20 Jahren beim Verkauf der Weihnachtsbäume mithilft, bereitet einige Tannen für den Verkauf vor. Netz aufschneiden, Stamm zusägen und ein Loch in den Stamm bohren für den Ständer. «Das gehört alles zum Service», sagt Leuenberger, der mit seiner Frau das Restaurant Kreuz in Stüsslingen betreibt und jeweils im Dezember beim Christbaumverkauf mit anpackt.

Bereitet die Stämme für den Ständer vor: Adrian Leuenberger vom Restaurant Kreuz in Erlinsbach hilft seit 20 Jahren beim Baumverkauf mit. Fabio Baranzini

Der Kundenservice liegt auch seinem Chef am Herzen. Deshalb bedient Walter Käser seine Kundschaft nicht nur direkt vor Ort, sondern er liefert seine Bäume auch kostenlos nach Hause. «Und wenns gewünscht wird, stellen wir den Baum natürlich im Wohnzimmer auf», so Käser.

Temperatur und Trockenheit sind entscheidend

Apropos Wohnzimmer und Weihnachtsbaum. Welche Tipps hat Christbaum-Profi Walter Käser für die Haltbarkeit der Bäume? «Das entscheidende Kriterium für die Lebensdauer der Weihnachtsbäume ist die Temperatur und die Trockenheit in der Wohnung. Für die Bäume ist es in unseren Stuben zu warm und zu trocken. Darum rate ich allen, die Bäume draussen zu lagern und erst am Festtag reinzuholen und zu schmücken. Zudem hilft es, den Baum ab und zu mit Wasser zu besprühen. Den Baum ins Wasser zu stellen, bringt dagegen nicht viel», sagt er.

Für Walter Käser und sein Team stehen die intensivsten Tage dieser Saison noch bevor. «Ab heute Freitag bis nächsten Dienstag oder Mittwoch verkaufen wir den grössten Teil der Bäume. Das können gut und gerne 150 bis 200 an einem Tag sein», so Käser. «Es gibt aber natürlich auch Tage, wo sehr wenig läuft.

Wie beispielsweise am 24. Dezember letztes Jahr. Damals haben wir vielleicht zehn Bäume verkauft.» «Es waren sogar nur drei», präzisiert Adrian Leuenberger lachend und kümmert sich um die ersten beiden Kundinnen, die an diesem Morgen kurz nach zehn Uhr vorbeikommen.

Hinweis: Öffnungszeiten Christbaummarkt auf dem Dorfplatz Erlinsbach: heute Sonntag von 11 bis 16 Uhr und noch bis am 24. Dezember, Montag bis Freitag 10 bis 12 und 14 bis 18 Uhr.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen