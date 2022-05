Niedergösgen/Weinfelden Nach Bundesgerichtsurteil: Personalfirma löst Zweigstelle im Niederamt auf – Familienmitglied der Model-Gruppe zieht sich aus Firma zurück Wegen familiärer Verflechtungen untersagte der Bund kürzlich Personaldeals zwischen der Model-Gruppe und einer Personalleihfirma. Doch wie sieht es aus, wenn sich der betroffene Spross der Familie Model aus der Personalfirma zurückzieht? Noël Binetti Jetzt kommentieren 18.05.2022, 11.35 Uhr

Der Model-Sitz in Weinfelden: Darf das Unternehmen Arbeitskräfte via Veda Personal AG beziehen, wenn sich David Model aus der Personalfirma zurückgezogen hat? Familiäre Verflechtungen veranlassten Seco und Bundesgericht, entsprechende Personaldeals zu verbieten. (Archivbild) Donato Caspari

Beide Unternehmen haben ihren Hauptsitz in Weinfelden, Kanton Thurgau. Und beide sind auch im Solothurner Niederamt aktiv: Da wo die Kartonfabrik Model AG in Niedergösgen einen Standort betreibt, war bis vor kurzem auch eine Zweigniederlassung einer Personalvermittlungsfirma domiziliert: von der Veda Personal AG.

Wie aus einer amtlichen Publikation hervorgeht, wurde die Niederämter Veda-Zweigniederlassung nun aufgelöst. Grund dafür dürfte sein, dass das Bundesgericht kürzlich ein Verbot stützte, das zuerst das Staatssekretariat für Wirtschaft Seco gegen die beiden Firmen verfügte; es untersagte den Unternehmen, untereinander Personaldeals zu tätigen.

Zum Hintergrund: Das Seco – und schliesslich auch das oberste Gericht – sahen die Interessen Arbeitnehmender gefährdet weil der damalige Firmenchef der Veda AG, David Model, auch zur Unternehmerfamilie der Model-Gruppe gehört.

Auch wenn David Model dieser Auffassung widerspricht: Für das Gericht war erwiesen, dass er Anteile an beiden Unternehmen besitz – oder, im Fall der Model AG, zumindest als Erbe in Frage kommt. Es verwies darum in seinem Urteil auf die Gefahr, dass sich die Veda AG und die Model-Gruppe «einen Pool ständiger Leiharbeitnehmer zur Verfügung halten, um so deren Festanstellung zu umgehen».

Ein dem Gericht vorgelegter Vertrag der beiden Unternehmen bestätige zudem «eine für das verliehene Personal nachteilige Vermischung der Interessensphären». Doch jetzt zeigt ein Blick ins Handelsregister: David Model ist einige Tage, bevor die Zweigniederlassung aufgelöst wurde, aus der Veda ausgestiegen. Sind damit also alle Hürden aus dem Weg geräumt und darf die Veda der Model AG nun Personal vermitteln?

Beteiligte wollen sich nicht zu Fragen äussern

Fragen, in welchem Zusammenhang sein Rückzug aus der Personalfirma erfolgte, möchte David Model keine beantworten. Damit bleibt unklar, ob er sich lediglich der vom Bund untersagten Personaldeals wegen an der Personalfirma beteiligte. Unbeantwortet bleibt zudem auch, ob an den verschiedenen Model-Standorten aktuell Leute arbeiten, die durch Veda vermittelt wurden.

Auch der neue Veda-Chef geht nicht auf die schriftlichen Fragen dieser Zeitung ein. Darum ist nicht in Erfahrung zu bringen, ob der Ausstieg David Models erfolgte, damit die beiden Firmen weiterhin zusammen geschäften können. Aktuell hat Veda für die Region Thurgau unter anderem Stellen wie «Staplerfahrer», «Produktionsmitarbeiter» oder «Maschinenbediener» ausgeschrieben. Es ist zumindest denkbar, dass die Model-Gruppe an ihren Standorten Leute in diesen Berufen einsetzt.

Seco und kantonale Behörde prüfen Sachverhalt

Auf Anfrage lässt das Seco offen, ob Veda die Aufhebung des Zusammenarbeitsverbots mit der Model AG beantragte, nachdem David Model bei Veda ausgestiegen ist.

Das Staatssekretariat bestätigt jedoch die Aufhebung der Veda-Zweigniederlassung in Niedergösgen – und auch eine weitere in Zürich wurde aufgelöst. Das Seco dazu: «Für beide Sitze sind in den letzten Tagen die entsprechenden kantonalen Vermittlungs- und Verleihbewilligungen durch die kantonalen Arbeitsmarktbehörden bereits aufgehoben worden.» Auf der Website des Personalvermittlers sind die Standorte allerdings noch aufgeführt.

In Bezug auf eine mögliche weitere Zusammenarbeit der beiden Unternehmen schreibt das Seco: «Wir werden den Sachverhalt zusammen mit der zuständigen kantonalen Arbeitsmarktbehörde des Kantons Thurgau näher prüfen.» Gegenwärtig könnten dazu keine weiteren Aussagen gemacht werden.

