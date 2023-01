Niedergösgens Parteien suchen die Nachfolge von Roberto Aletti

Niedergösgen Wer will die Nachfolge Roberto Alettis im Gemeindepräsidium antreten? Bisher bringt sich nur ein Kandidat ins Spiel Die Suche nach Kandidatinnen und Kandidaten für das Gemeindepräsidium gestaltet sich schwierig. Von den vier Ortsparteien stellt sich bisher nur Michel Flaig von der FDP zur Verfügung. Noël Binetti und Adrian Kamber Jetzt kommentieren 26.01.2023, 05.00 Uhr

Den Niedergösger Parteien fällt die Suche nach willigen Kandidaten schwer. Bruno Kissling

Die FDP

«Wir sind bei der Arbeit», erklärt Michel Flaig am Telefon, «und haben einen Kandidaten nominiert, in meiner Person.» Er habe die nötigen Stimmen innerhalb der Ortspartei erhalten, «wie es sonst im Dorf aussieht, weiss ich nicht». Parteiintern laufe die Diskussion schon länger. Man habe gewusst, dass Roberto Aletti spätestens zum Ende der laufenden Legislatur aufhören werde. «Als er dann an der Gemeindeversammlung im Herbst seinen frühzeitigen Rücktritt kommunizierte, kam das aber doch überraschend.»

Michel Flaig, Ortsparteipräsident der FDP Niedergösgen und Kandidat für die Ersatzwahl des Gemeindepräsidenten. zvg

Michel Flaig ist mit seiner Familie 2019 aus beruflichen Gründen nach Niedergösgen gezogen. Er sagt: «Ich komme aus Langenthal, bin da aufgewachsen und war auch da für die FDP politisch tätig.»

Zur Gemeinde sagt er: «Ich habe zwei Töchter im schulpflichtigen Alter. Schon aufgrund dessen haben wir uns intensiv damit auseinandergesetzt, wo wir uns niederlassen.» Das Dorf bezeichnet Flaig als «wohnattraktiv, mit einem traumhaft schönen Naherholungsgebiet. Wir fühlen uns hier daheim.»

Auch an seinem neuen Wohnort engagierte sich Flaig rasch politisch; seit Beginn der laufenden Legislatur ist er Ersatzmitglied im Gemeinderat. Er sagt: «Niedergösgen hat Themen, die angegangen werden müssen.» Er erwähnt etwa die Finanzkraft, das Budget oder die Organisation der Verwaltung. «Bei letzterem ist sie als eine der wenigen ohne Ressortsystem unterwegs.» Das sei nicht mehr zeitgemäss und zudem für die Person im Gemeindepräsidium als auch für den Gemeinderat gleichermassen belastend.

Flaig war bereits an seinem früheren Wohnort Präsident der FDP-Ortspartei. Zudem war er Vizepräsident der Fürsorge- und Vormundschaftskommission und hatte andere Funktionen inne. Beruflich war er lange in leitender Funktion im Verkauf tätig, heute noch im Umfang von Mandaten. Gegenwärtig arbeite ich rund 50 Prozent. «Mit dem Gemeindepräsidium könnte ich meine Arbeit gut vereinbaren. Ich bin aber mit Roberto Aletti einig, dass 50 Prozent dafür nicht reichen, so wie das Amt heute aufgestellt ist.

Werde hingegen ein Ressortsystem eingeführt, entlaste das das Präsidium und verteile die Verantwortung auf die Gemeinderatsmitglieder. Im Dorf habe er bereits viele Kontakte knüpfen können: «Mit Kindern in der Schule passiert das automatisch. Und auch die politische Tätigkeit verschaffte mir bereits ein Netzwerk.» Abschliessend sagt Michel Flaig: «Ich bin wirklich sehr gespannt, wie das Feld der Kandidierenden am 30. Januar um 17 Uhr aussieht. Erst dann liegen alle Karten auf dem Tisch.» Wahltag ist der 12. März 2023.

Die Mitte

Wird die Mitte, also Roberto Alettis Partei, versuchen, das Gemeindepräsidium zu verteidigen? Die Antwort lautet Nein. «Wir haben niemanden aus unseren eigenen Reihen gefunden, der sich für diese Amtsperiode zur Verfügung stellt», sagt Markus Hoser, Präsident der Mitte Niedergösgen. Aber: «An der Vorstandssitzung vom 23. Januar haben wir einstimmig beschlossen, die Kandidatur von Michel Flaig zu unterstützen.» Die Mitte organisiert am Freitag einen Infoanlass für ihre Mitglieder, wo Flaig sich vorstellen wird.

Markus Hoser, Präsident Die Mitte Niedergösgen Remo Fröhlicher

Hoser sagt über den FDP-Kandidaten: «Er hat sich bisher gut für die Gemeinde eingesetzt, ist kommunikativ und bereitet die Geschäfte gut vor. Uns ist es wichtig, einen bürgerlichen Kandidaten zu haben, die Parteizugehörigkeit ist dabei zweitrangig. Es geht primär um die Gemeinde.» Vor 20 Jahren hätte es das wohl kaum gegeben, dass man jemanden von einer anderen Partei unterstützt, meint Hoser. «Aber es ist mittlerweile schwierig geworden, überhaupt Leute für so ein Amt zu finden.»

Angst um die Zukunft hat er trotzdem nicht: «Wir haben Leute, die sich gut für das Amt eignen. Momentan passt es aber beruflich nicht. Zudem ist auch bei der jungen Mitte schon Interesse da.» Hoser selbst möchte nicht antreten: «Ich werde dieses Jahr 70. Ich war rund 16 Jahre im Gemeinderat und elf Jahre Parteipräsident. Ich habe meinen Dienst geleistet.»

Egal wer künftig das Gemeindepräsidium innehaben wird, Hoser wünscht sich jemanden, der «auch mal beim Kanton opponieren kann». «Es braucht jemanden, der da Lösungsansätze finden kann und nicht nur alles von oben absegnet», so Hoser. Bestes Beispiel dafür sei der vom Kanton aufgehobene Fussgängerstreifen auf der Hauptstrasse. «Die Situation wird immer noch heiss diskutiert im Dorf und es ist noch keinen Deut besser geworden.»

Die SP

Auch die SP muss bei den anstehenden Wahlen passen und stellt keine eigenen Kandidaten. Co-Präsident Markus Schär erklärt: «Da das Präsidium mindestens ein 50-Prozent-Job ist, muss es immer auch beruflich passen. Leider ist das momentan bei niemandem der Fall. Auch nicht bei unseren aktuellen SP-Gemeinderatsmitgliedern.»

Schär führt das Fehlen von Kandidaturen vor allem auf den eher kurzfristig bekanntgegebenen Rücktritt Alettis zurück: «Grundsätzlich ist bei uns das Interesse natürlich vorhanden. Aber wir werden dann bei den nächsten Wahlen in zwei Jahren wieder schauen müssen.» Er könne gut mit der Kandidatur von Michel Flaig leben. Eine Wahlempfehlung will die SP aber noch nicht aussprechen, schliesslich gelte es abzuwarten, wer sich bis am 30. Januar noch melde.

Als drängendstes Problem sieht SP-Mann Schär ebenfalls die Einführung des Ressortsystems im Gemeinderat: «Die aktuelle Art ist recht ineffizient. Zudem gilt es, auch bei den Finanzen und der Sozialpolitik anzupacken».

Die SVP

Sonja Hofer, Vorstandsmitglied der SVP Ortspartei Niedergösgen und Gemeinderätin, macht sich nicht allzu viele Hoffnungen, dass jemand aus den eigenen Reihen kandidieren wird. Sie sagt auf Anfrage: «Wir rechnen zwar nicht damit, doch während der Nominierungsfrist bis Ende Monat kann noch alles passieren.»

Bis anhin habe die SVP-Ortspartei keine Anstrengungen unternommen, um Kandidierende suchen: «Der Gemeindepräsident Roberto Aletti hat seinen Rücktritt an der letzten Gemeindeversammlung bekannt gegeben, somit ist es öffentlich bekannt.»

Die Parteien hätten sonst schon Mühe, motivierte und geeignete Leute zu finden, «für dieses Amt ist es dann noch einmal eine Stufe schwieriger.» Hofer erklärt: «Ich persönlich finde das schade». Es sei aber klar, man brauche dafür die nötige Zeit. Gefragt, ob die 42-Jährige selber Ambitionen auf das Amt hegt, sagt sie: «Ich bin noch nicht allzu lange in der Politik. Ein solches Amt bedeutet ein gewissen Mass an Verantwortung, die man übernimmt. Ich versuche vorerst, meine Aufgabe als Gemeinderätin gut zu machen. Was später einmal kommt, kann ich jetzt nicht sagen.»

