Niedergösgen «Wer mit seinem Tier überfordert ist soll sich bei uns melden» Nach der Pandemie wollen viele ihr neues Haustier wieder loswerden - dieser neue Verein aus Niedergösgen kümmert sich um solche Hunde. Noël Binetti 07.06.2021, 05.00 Uhr

Hat ein Herz für Tiere: Piet Umiker ist Präsident des neuen Vereins schutzbedürftige Hunde (VSH). Remo Fröhlicher (Archiv)

«Wir setzen uns für das Leben der Schutzlosesten unter uns ein: die Haustiere.» Mit diesen Worten wirbt der neue Verein schutzbedürftige Hunde (VSH) auf seiner Website für seine Dienstleistungen. Der Vorstand besteht aus sechs Personen. Sie alle stammen aus dem Umfeld des Tierhotel 5 Sterne in Niedergösgen und üben ihre Tätigkeiten für den Verein ehrenamtlich aus.

Während im Tierhotel alle möglichen Kleintiere Zuflucht finden, kümmert sich der Verein ausschliesslich um das Wohl von Hunden. Piet Umiker ist Geschäftsführer des Tierhotels und Präsident des neuen Vereins. Am Telefon erklärt er auf Anfrage: «Wir stellen fest, dass aktuell viele Leute ihr Tier loswerden wollen.» Anfragen dazu würden sich häufen und es komme vor, dass von der Tierpension beaufsichtigte Tiere von ihren Besitzern nicht mehr abgeholt werden.

Die Crew vom Tierhotel 5 Sterne und dem Verein VSH in Niedergösgen. zVg

Trend dreht sich, die Tiere landen wieder im Heim

In der Coronazeit hätten sich viele Menschen ein Haustier angeschafft. «Bis zu fünf Mal so viele als üblich», sagt Umiker. Sei es aus Ablenkung oder Einsamkeit, die viele wegen den Massnahmen gegen Corona verspürten. Während den Lockdowns hätten die Bestände in den Tierheimen abgenommen, nun gehe der Trend in die andere Richtung. Ein Grossteil der neu angeschafften Haustiere seien Hunde. Auch solche, die aus dem Ausland eingeführt wurden.

«Viele merken jetzt, wie viel Arbeit ein solches Tier bereiten kann»,

erklärt Umiker die Zunahme an abgegebenen Hunden. «Hinzu kommt, dass viele der Tiere Defizite im Verhalten aufweisen oder mit den Abläufen in einem Haushalt nicht vertraut sind. Vor allem, wenn diese aus dem Ausland stammen und noch keine Schulungen besuchten.» Menschen würden die Arbeit, die der Aufbau einer Beziehung zum Tier diene, oft unterschätzen. Der Verein bietet nun solchen Tieren Schutz. Für sie sollen gute Plätze gefunden werden. Wo nötig wird ihr Verhalten therapiert und sie werden medizinisch versorgt.

«Dieser Verein ist für uns eine Herzensangelegenheit», sagt Umiker. Er bestehe unabhängig vom Tierhotel 5 Sterne. Dieses stellt dem Verein jedoch Platz und Infrastruktur für die Tiere unentgeltlich zur Verfügung. Finanziert wird der Verein über Spenden: «Sie sind für uns sehr wichtig», so Umiker. «Mit ihnen können wir die Pflege verbessern und beispielsweise auch eine Operation durch- führen, wenn das angezeigt ist.»

Im Zentrum steht die Weitervermittlung

Im Zentrum stehe für den Verein die Weitervermittlung und auch die Zusammenarbeit mit verschiedenen Veterinärämtern aus allen umliegenden Kantonen. «Wir sind zudem sehr offen, was die Vergabe angeht», sagt Umiker. «Auch ältere Menschen erhalten bei uns die Gelegenheit, einen Hund zu finden.»

Tierheime hätten da oft strengere Kriterien. «Für uns muss eine potenzielle Obhut einfach für das Tier stimmen.» Umiker betont, dass für den Verein Tiere aus der Schweiz im Fokus stehen:

«Wir sprechen uns klar gegen Importe aus.»

Es gäbe in der Schweiz schlicht genug Tiere, die in prekären Situationen lebten und auf einen Platz angewiesen seien. Dank dem Netzwerk und der Erfahrung des Vereins gelinge eine tiergerechte Vermittlung in der Regel rasch. Niemand solle zögern, Hilfe zu suchen.

«Wer mit seinem Tier überfordert ist, soll sich bei uns melden.»

Betroffene müssten denn auch nicht mit Konsequenzen rechnen. Das Wohl des Tieres stehe im Vordergrund. Eine Gebühr wird allerdings fällig: «Wer seinen Hund bei uns abgibt bezahlt die einmalige Pauschale von 300 Franken.»

Dieses Geld komme vollumfänglich dem Verein zugute und trage zur Deckung der Kosten bei. «Zudem muss das Tier bei der Gemeinde abgemeldet und eine Verzichtserklärung unterzeichnet werden», ergänzt Umiker den Ablauf. Wenn jemand gestorben ist oder es die gesundheitliche Situation einer Person nicht mehr erlaubt, einen Hund zu beaufsichtigen, entfällt die Pauschale.

zVg

Auf der Website des Vereins finden sich alle möglichen Informationen rund um die Vermittlung von Hunden. Und:

«Unser Ziel ist es, das Leben dieser Hunde zu bewahren, damit auch sie jemanden finden der sie von ganzem Herzen liebt.»