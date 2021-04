Die Fusion zwischen den beiden Spitex-Vereinen Gretzenbach-Däniken sowie Eppenberg-Wöschnau, Schönenwerd und Niedergösgen sei auf Kurs und werde bald vollzogen. Auch die Spitex Erlinsbach SO wird zum neuen Verein «Spitex unteres Niederamt» stossen, teilt der Gemeinderat mit.

Aktuell bezahlen die Gemeinden einen Pauschalbetrag pro Einwohner und tragen allfällige Defizite mit zusätzlichen Zahlungen. Ab 2022 werden die Kosten über eine Leistungsvereinbarung geregelt, die aus dem Leistungsumfang und dem dazugehörenden Tarif besteht. Damit wird für die tatsächlich geleisteten Dienste ein Restkostenbeitrag pro Stunde in Rechnung gestellt. Der Gemeinderat stimmte dieser Leistungsvereinbarung einstimmig zu.

Security engagiert und diverse Anlässe wegen Corona abgesagt

Weiter schreibt der Gemeinderat, dass mit der Frühlingszeit der Einsatz eines Sicherheitsdienstes wieder aktuell werde. Er habe sich für einen Luzerner Anbieter mit Filiale in Kölliken entschieden. Der Sicherheitsdienst mit Hund werde an Feiertagen und Wochenenden im Dorf zirkulieren und die Hotspots aufsuchen. Der erste Einsatz fand bereits an Ostern statt. Diverse Anlässe im laufenden Jahr wurden von der Gemeinde abgesagt. Dazu zählt die Jungbürgerfeier der Jahrgänge 2002 und 2003. Sie soll durchgeführt werden, sobald die Auflagen des Bundes dies zulassen. Gewerbe- und Gösger-Apéro wurden ohne Ersatzdatum gestrichen. Auch die Jubilarenfahrt kann am geplanten Datum nicht stattfinden, soll aber allenfalls im September nachgeholt werden. Der Entscheid, ob und in welchem Rahmen eine 1. August-Feier stattfinde, wird erst im Mai oder im Juni gefällt. Eine Organisation des Anlasses sei ab diesem Zeitpunkt noch möglich, schreibt der Gemeinderat. (mgt/otr.)