Niedergösgen: Produktion von Wasserstoff wird vorangetrieben

Niedergösgen Wegen grösserer Nachfrage: Hydrospider will ausbauen und reicht beim Gemeinderat den Gestaltungsplan für «Gösgen 2» ein Die Firma aus dem Alpiq-Umfeld will im Niederamt die «grüne» Wasserstoffproduktion ausbauen. Nun legt der CEO von Hydrospider, Nicolas Crettenand, einen konkreten Fahrplan vor. Bereits nächste Woche wird im Gemeinderat das Grobkonzept diskutiert. Noël Binetti Jetzt kommentieren 14.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hydrospider-Chef Nicolas Crettenand auf der Parzelle, wo die neue Anlage «Gösgen 2» zur Produktion von Wasserstoff mit Strom aus Wasserkraft entstehen soll. Im Hintergrund das Wasserkraftwerk von Alpiq. Bruno Kissling

Nach zwei Jahren Pilotbetrieb mit einer 2-Megawatt-Anlage wird nun mit grosser Kelle angerührt. Das Ausbauprojekt auf der anderen Seite der Aare, von Hydrospider mit «Gösgen 2» bezeichnet, soll schliesslich eine Kapazität von 10 bis 15 Megawatt erreichen. Als Standort ist dafür die Parzelle Nummer 1803 vorgesehen. Flurname Eifeld, Alleineigentum Alpiq. Hier dominieren der nahe KKW-Kühlturm, gesicherte Maschendrahtzäune und ein imposantes Geflecht aus Hochspannungsleitungen die Szenerie.

Hier, auf dem Alpiq-Gelände beim Wasserkraftwerk in Niedergösgen, wird diese Zeitung über die Pläne des Joint-Ventures Hydrospider, das Alpiq, H2 Energy und Pangas gehört, ins Bild gesetzt.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Die Fläche scheint passend für eine technisch komplexe Technologie mit ausgeprägter Industrieästhetik, wie es die Herstellung von Wasserstoff darstellt. Als potente Quelle für die stromintensive Herstellung des Wasserstoffs ist das Wasserkraftwerk von Alpiq vorgesehen. Das ist zentral, denn das Produkt von Hydrospider ist mit dem Prädikat «grün» versehen. Es muss folglich aus erneuerbarer Energie gewonnen werden.

Die Kantone Solothurn und Aargau, die für die Konzession des Wasserkraftwerks zuständig sind, zeigten sich zuletzt aufgeschlossen gegenüber den Absichten von Alpiq, künftig bis zu 25 Prozent des mit Wasser produzierten Stroms für die Herstellung von Wasserstoff bereitzustellen; im Eigenverbrauch. Bislang war dies im Umfang von fünf Prozent und nur auf Basis einer Ausnahmebewilligung möglich. Bei einer Mangellage wollen die Kantone aber mitreden können. Die definitiven Entscheide aus Solothurn und Aarau zur Anpassung der Konzession stehen aber noch aus.

Coop und Migros bereits mit Wasserstoff unterwegs

Die Mission von Hydrospider zielt auf den Schwerverkehr. Dafür ging das Unternehmen eine Kooperation mit Hyundai Mobility ein, einem Joint-Venture von Hyundai und H2 Energy: Der südkoreanische Fahrzeugbauer Hyundai betreibt nämlich in der kleinräumigen Schweiz die weltweit erste kommerzielle Lastwagenflotte, die mit Wasserstoff betrieben wird. Aktuell kurven 47 dieser Fahrzeuge über hiesige Strassen. Das erklärte Ziel von Hyundai sind aber 1600 Stück. Andere Marken können aufspringen.

«Nach einer Anfangsphase nimmt die Nachfrage nun spürbar zu. Wir müssen die Produktion ausbauen.» Das sagt Nicolas Crettenand, CEO von Hydrospider. Mit anderen Worten: Das Unternehmen will den steigenden Bedarf an «grünem» Wasserstoff in Zukunft abdecken können. Grosse Firmen wie Coop oder Migros haben bereits mehrere Wasserstoff-Fahrzeuge in ihrer Flotte, und auch Rivella wird teilweise damit ausgeliefert. Neben bekannten Speditionen haben aber auch kleinere Firmen einzelne Fahrzeuge im Testbetrieb.

Tankstellen für diese Lastwagen gibt es in der Schweiz momentan 12. «Es ist vorgesehen, dass bis Ende Jahr 25 bis 30 Stück davon in Betrieb gehen», erklärt Crettenand. Dafür wird mit allen grossen Betreibern eine Partnerschaft eingegangen, diese organisieren sich untereinander mit dem Förderverein H2 Mobilität Schweiz. Hydrospider produziert aktuell neben Niedergösgen auch in Kubel im Südwesten der Stadt St.Gallen. Zwei weitere Standorte anderer Unternehmen sind in Vorbereitung.

Eine Tankfüllung reicht für 400 Kilometer

Ein von Hydrospider entwickelter Container: Ihn zu befüllen, dauert rund acht Stunden. Mit dem Inhalt können 15 Lastwagen je 400 Kilometer zurücklegen. (Archivbild) Patrick Lüthy

Ein von H2 Energy speziell entwickelter und zum Standard erhobener Container wird während rund acht Stunden mit «grünem» Wasserstoff unter hohem Druck befüllt. Anschliessend wird er – im Moment noch mit Diesellastwagen – von Fahrern an der Dockingstation abgeholt und an die dezentralen Tankstellen geliefert. Ein solcher Container umfasst etwa 15 Tankladungen; damit betankte Fahrzeuge legen mit einer Füllung rund 400 Kilometer zurück.

Auch andernorts in der Schweiz wird mitunter schon seit langem Wasserstoff produziert, jedoch nicht aus erneuerbarer Energie. Die Kapazität und die kommerzielle Implementierung von grünem Wasserstoff in die Privatwirtschaft ist deshalb nach Angaben von Hydrospider so einzigartig und eine Pionierleistung.

Hydrospider-CEO Nicolas Crettenand. Bruno Kissling

Hydrospider-Chef Crettenand erklärt: «Der Wasserstoffpreis ist benzinindexiert. Darauf haben sich die Branche und deren Vertreter geeinigt, um zu Beginn der Markteinführung eine Vergleichsmöglichkeit der verschiedenen Betriebsstoffe zu schaffen.»

Steigt also der Preis von Benzin, wird auch der Wasserstoff teurer im Einkauf. Und umgekehrt. Diese Preiskoppelung dient als Ausgangsbasis, damit Firmen mit Wasserstofflastwagen den betrieblichen Wert eines Fahrzeuges während einer gewissen Zeitspanne berechnen können.

Zu einem Projekt, wie es Hydrospider und die verschiedenen Partner vorantreiben, gehören auch Schwierigkeiten. Solche stecken etwa in der Topografie der Schweiz. Crettenand: «Wir haben zum Beispiel keine Bewilligung, um unsere Container auf der Strasse durch den Gotthard zu befördern.» Eine Verlegung auf die Schiene wäre zu kompliziert. Doch es laufen Gespräche, um auch im Tessin eine Produktion aufzubauen.

Ein wichtiges Detail: Wasserstoffbetriebene Lastwagen können, genauso wie elektrifizierte, die Schweiz ohne LSV-Abgabe passieren. Damit fördert der Bund die Umrüstung.

Mit Betroffenen: Offenen Dialog führen

Hydrospider will nicht sagen, wie viel sie als Bauherrin für «Gösgen 2» im Niederamt investiert. Am Dienstag wird der Gemeinderat den Gestaltungsplan ein erstes Mal behandeln. Gebaut werden soll die neue Anlage in zwei Etappen. Diese Woche organisierte die Firma bereits einen Infoabend für interessierte Anwohnende.

Nicolas Crettenand sagt dazu: «Uns ist der offene Dialog mit den Betroffenen und der Gemeinde wichtig.» Und er verspricht: «Wir werden auch im weiteren Verlauf des Projekts aktiv informieren.» Zudem würden die Erkenntnisse aus der ersten Anlage einfliessen. Akustische Immissionen wie bei der Pilotanlage sollen dadurch weitgehend eliminiert werden.

Das Gelände: Auf dieser noch leeren Parzelle will Hydrospider die neue Anlage «Gösgen 2» bauen. Bruno Kissling

Vorgesehen ist, dass das Gestaltungsverfahren und auch die kantonale Vorprüfung 2023 abgeschlossen werden. Nächstes Jahr soll die kommunale Bewilligung erfolgen. Dann beginnen Detailplanung und Bau, zuerst erfolgt aber eine öffentliche Mitwirkung. «Frühestens 2025 werden wir die Anlage in Betrieb nehmen», skizziert Crettenand den Fahrplan.

Beim Rundgang vor Ort fällt auf, dass für die Alpiq-eigene Werksbrücke, die von der Cartaseta über die Aare zur vorgesehenen Parzelle führt, ein Fahrverbot für Lastwagen gilt. «Da muss unter anderem der Belag angepasst werden», erklärt der CEO. Ein Detail, angesichts der Bestrebungen, das Niederamt zu einem Schweizer Hotspot in Sachen grünen Wasserstoffs zu machen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen