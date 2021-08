Cupspiel: Schönenwerd-Niedergösgen bereitet sich auf FCB vor

Niedergösgen Vorfreude steigt: «Von einem Cupspiel gegen den FC Basel träumt jeder Hobbyfussballer» Über das Wochenende bauten die Mitglieder des FC Schönenwerd-Niedergösgen auf dem Sportplatz Inseli für den Sonntag eine riesige Tribüne auf. Am Sonntag wird der FC Basel zu Besuch sein. Hans Peter Schläfli 10.08.2021, 05.00 Uhr

Die Tribüne auf dem Niedergösger «Inseli» ist errichtet: Hier spielt der FCSN am Sonntag im Schweizer Cupspiel gegen den FCB. Hans Peter Schläfli

Die Vorarbeiten waren eine Herkulesleistung. Denn der Sonntag wird für den Solothurner Verein, der in der Aargauer 2. Liga spielt, zum wichtigsten Tag dieses Jahrhunderts.

Um 14 Uhr tritt der grosse FC Basel, aktueller Leader der Super League, in Niedergösgen zum Schweizer Cup an. Und so wird der Niedergösger Sportplatz in diesen Tagen zum Inseli der Glückseligen – wie in der griechischen Mythologie die sagenumwobene Insel, auf welcher auserwählte Helden ihre Unsterblichkeit erlangen.

«Ich freue mich riesig, von einem Cupspiel gegen den FC Basel träumt jeder Hobbyfussballer. Aber nur die wenigsten haben dieses Glück.»

So beschreibt Roman Berner, Goalgetter beim FC Schönenwerd-Niedergösgen, seine Vorfreude auf den Sonntag.

Natürlich möchte er gegen diesen übermächtigen Gegner ein Tor schiessen und so als unsterblicher FCSN-Held in die Fussballgeschichte eingehen.

«Bisher waren die Aufstiegsspiele der Höhepunkt meiner Karriere», sagt Berner. Mit 35 Jahren müsse er im Training immer etwas mehr leisten, damit er mit den Jungen mithalten könne. Deshalb sei er fit und bereit für das Jahrhundertspiel. Und er verspricht:

«Jeder von uns geht in diesen Match um zu gewinnen und Geschichte zu schreiben.»

Goalgetter Roman Berner (Mitte) und die Mitglieder des FCSN beim Aufbau.

Nur eine Kurze Vorlaufzeit für das besondere Spiel

Es ist gar noch nicht so lange her: Am 1. Juli gewann der FC Schönenwerd-Niedergösgen den Final im Aargauer Cup gegen den FC Frick souverän 5:1. Das Los meinte es danach sehr gut und nun heisst der Gegner in der Hauptrunde der im Schweizer Cup verbliebenen 32 Mannschaften ausgerechnet FC Basel.

Joël Kleger, Präsident Verwaltung Hans Peter Schläfli

«Zuerst hatte ich riesig Freude, aber dann ist mir doch sehr, sehr rasch das Herz in die Hosen gerutscht»,

beschreibt Joël Kleger, Präsident mit dem Verantwortungsbereich Verwaltung, seine Gefühle.

«Wir wissen, dass der FC Basel wohl die grösste Anhängerschaft in der Schweiz hat. Ich habe mir dann überlegt, wie man das Spiel organisieren könnte, ob wir das packen werden und ob es ein finanzielles Risiko wird.

Man habe sich nur kurz überlegt, eventuell auf dem Aarauer Brügglifeld zu spielen. «Der Fussballverband gab uns fünf Tage Bedenkfrist, in denen wir entscheiden mussten, wo und wie wir das Spiel organisieren wollten», sagt Kleger.

«Der Sinn des Schweizer Cups ist es, dass das Grosse zum Kleinen kommt. Für das Niederamt ist es eine einmalige Sache und für unseren Verein wird es das Jahrhundertereignis.»

Eintritt für Zuschauende nur mit Zertifikat «Nach der Auslosung haben wir uns zuerst riesig gefreut und am nächsten Tag haben wir gleich eine Sitzung mit 20 Personen einberufen, die dem Verein nahestehen, um zu besprechen, wie wir einen solchen Anlass durchführen könnten», blickt Marco Capillo auf die vergangenen Wochen zurück, die für ihn als OK-Präsident viel Arbeit bedeuteten.

Organisatorischer Grossaufwand, mobiles Testcenter

«Bei mehr als 1000 Zuschauern sind die Vorgaben derzeit klar, alle müssen ein gültiges Corona-Zertifikat vorweisen.» Es werde am Sonntag sogar ein für alle zugängliches, mobiles Testcenter geben, wo man sich vor dem Spiel gratis ein Zertifikat ausstellen lassen kann.

Der Vorverkauf läuft gut und so wie es derzeit aussieht, dürften schon bald alle Tickets reserviert sein. «Damit ist eigentlich garantiert, dass unsere Rechnung aufgehen wird. Wenn das Wetter einigermassen mitmacht, dann werden wir mit der Festwirtschaft einen Gewinn für die Vereinskasse machen», sagt Capillo.

«Wir sind auf der sicheren Seite. Aber alle die glauben, dass man mit einem solchen Cupspiel einen riesigen Gewinn machen könnte, die täuschen sich.»

«Für uns steht das Erlebnis im Vordergrund, über diesen Match wird man im Niederamt noch in 20 Jahren reden.»

am Dienstag Abend findet bereits das Kickoff-Spiel FCSN-FC Windisch auf dem Inseli statt. Hans Peter Schläfli

Heute Kickoff-Spiel auf dem Inseli

Ihre Bewährungsprobe wird die temporäre Tribüne auf dem Inseli bereits heute Dienstag erleben. Als Sieger der Fairplay-Wertung kommt dem FC Schönenwerd-Niedergösgen die Ehre zu, für den Aargauischen Fussballverband (AFV) das Kickoff-Spiel in die neue Saison zu bestreiten. Der Gegner wird heute ab 20.15 Uhr der FC Windisch sein.