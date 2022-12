Niedergösgen: Rat stimmt Umstrukturierung der Sekundarschule zu

Nachdem Gemeindepräsident Roberto Aletti kürzlich seinen Rücktritt per Mitte 2023 ankündigte, musste der Gemeinderat die Demission Alettis gemäss Dienst- und Gehaltsordnung genehmigen.

Offiziell wird Aletti per 30. Juni 2023 sein Amt als Gemeindepräsident abgeben. Die Ersatzwahl wurde auf einen ordentlichen Abstimmungstermin festgelegt: «Am Sonntag, 12. März 2023, wird die Wahl des Gemeindepräsidiums stattfinden», heisst es.

Die Parteien seien informiert. Die Eingabefrist für mögliche Kandidatinnen und Kandidaten läuft am Montag, 30. Januar, um 17 Uhr ab. «Der Gemeinderat ist sich bewusst, dass die Terminplanung sportlich gehalten ist. Er erhofft sich jedoch dadurch, dass eine ordentliche Amtsübergabe möglich ist», steht in der Mitteilung. Falls ein zweiter Wahlgang nötig werde, findet dieser am 18. Juni statt.