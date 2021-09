Im Niederamt entstehen Döner-Spiesse für die ganze Schweiz

Niedergösgen Made im Niederamt: im Schachen werden im grossen Stil Dürüm-Spiesse produziert Die ROJ GmbH expandierte vor fünf Monaten nach Niedergösgen und verkauft nun auch aus dem Niederamt Fleisch für Kebab, Dürüm und Co. Einer der Unternehmensleiter, Kalender Kara, führt durch das Gebäude und zeigt, wie «Döner» produziert wird. Cyrill Pürro 25.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Produktionsmitarbeiter Mustafa Abil fertigt einen 20 Kilogramm Dönerspiess an. Bruno Kissling

Eine Dönerproduktion mitten im Schachen in Niedergösgen: Ganz unscheinbar wird von hier Dönerfleisch in die ganze Schweiz geliefert. Begibt man sich morgens auf das Areal der Hinteren Schachenstrasse, wird man von lautem Gelächter und hektischen Rufen in einer Sprache von weit entfernt in Empfang genommen.

Auf dem Areal befindet man sich ein wenig wie in einer anderen Welt, in der reger Betrieb herrscht. An kühlen Herbsttagen wird einem bei diesem mediterranen, türkischen Flair gleich warm ums Herz – und auch im Magen. «Merdan Döner Production» steht in grossem, rotem Schriftzug über der Lagerhalle. Ein Lieferant der Firma packt gerade fertige, tiefgefrorene Dönerspiesse in sein Liefergefährt. Das gehöre zur Morgenroutine, wie er erzählt. Stolz, sich selbst in der Kluft seiner weissen Firmenjacke präsentieren zu können, zeigt der Chauffeur, wie er die 20-Kilogramm Spiesse in den Lieferwagen hebt. Einige seiner ebenfalls in weiss gekleideten Arbeitskollegen helfen ihm dabei, andere gönnen sich gerade eine Pause vom Dönerproduzieren und Qualmen vor dem Eingang eine Zigarette oder genehmigen sich in der gemeinsamen Küche einen Happen für den kleinen Hunger.

Betritt man die Produktionsstätte, wird man von mit Moos bedeckten Wänden begrüsst, an der Seite prangt eine runde Holztafel, in der gross das Logo der Merdan Dönerproduktion AG eingraviert ist.

Die Merdan Dönerproduktion AG ist seit März in Niedergösgen zuhause. Vorher hatte das Unternehmen seinen Standort im luzernischen Triengen. Mit der gesteigerten Nachfrage nach Dönerfleisch wurde es da aber zu eng, weshalb sich die Unternehmensleiter Zeynel Eroglu und Kalender Kara nach einer Produktions- und Lagerhalle mit mehr Platz und an zentraler Lage umschauten. Kara ist für das Geschäft im Hintergrund, für die Finanzen, Einkauf und Qualitätsmanagement, zuständig.

Unternehmen musste den «Gürtel enger schnallen»

Mediterrane Stimmung trotz Solothurner Nebel: Hier im Schachen werden täglich rund 1,5 Tonnen Dönerfleisch produziert. Bruno Kissling

Der Weg bis zur Eröffnung der Produktionsstätte im Schachen war gemäss Kalender Kara lange und beschwerlich. Schon im Jahr 2019 gaben die Behörden den Unternehmern die Bewilligung, die Halle im Schachen, in der früher eine Schneiderei ihr Zuhause fand, für die Dönerproduktion mieten zu dürfen. Es kam aber zur Einsprache eines Anstössers, die den Einzug um ein Jahr verzögerte. «Für die Dönerproduktion benötigen wir grosse Ventilatoren, die sich hinter dem Haus befinden», erzählt Kara. Gemäss der Einsprache seien die Ventilatoren zu laut gewesen, worauf drei Neumessungen gemacht werden mussten.

«Das ganze Prozedere kostete uns zusätzliche 60'000 Franken»,

so Kara. Nachdem neue Ventilatoren eingesetzt wurden und die Halle eingerichtet war, konnte die Firma die Produktion im März dieses Jahrs schliesslich aufnehmen.

Die Taschendöner sind dafür bekannt, in Tüten mit diesem Logo zu stecken. Screensot, Urheber unbekannt

Für die Merdan Dönerproduktion AG war es kein einfacher Start am neuen Standort, denn das Unternehmen musste sich zudem noch durch die Pandemie durchfüttern. «Wir haben in dieser Zeit einen hohen Umsatzverlust gehabt», erklärt Kara. Die Restaurants waren beim Höhepunkt Pandemie geschlossen, Imbisse durften anfangs noch keinen Take-away Betrieb aufnehmen. In Triengen wirkte sich das auf die Produktion aus. «Wo wir vorher noch 48 Tonnen Fleisch pro Monat produzierten, fielen wir plötzlich auf die Hälfte zurück. Da mussten wir den Gürtel schon etwas enger schnallen», erzählt Kara weiter.

Das Fleisch wird ausgepackt und für den Fleischwolf bereit gemacht. Bruno Kissling Ein Produktionsmitarbeiter zieht die Fleischmasse laufend aus dem Fleischwolf und portioniert sie anschliessend in 20 Kilogramm-Haufen Bruno Kissling Die 20 Kilogramm-Haufen werden für den Dönerspiess bereit gemacht. Bruno Kissling Der Produktionsmitarbeiter Mustafa Abil steckt das Fleisch auf den Dönerspiess. Bruno Kissling Als letztes wird der Spiess verpackt und in den Kühlraum gebracht. Bruno Kissling Bei minus 28 Grad lagern die Spiesse im Kühlraum. Bruno Kissling Die Merdan Dönerproduction AG stellt jeden Tag rund 1,5 Tonnen Fleischerzeugnisse her. Bruno Kissling

Mittlerweile gehen die Verkaufszahlen wieder nach oben, doch die finanziellen Folgen seien laut Kara immer noch zu spüren. Dennoch beliefert das Unternehmen zurzeit rund 110 Lokale. Da sei von den nobelsten Restaurants bis zu den kleinsten Schnellimbissbuden alles dabei. Die Dönerspiesse reisen vom Niederamt aus durch die ganze Schweiz nach Bern, Basel oder bis in die Westschweiz nach Lausanne und Genf. Vor allem im Raum St. Gallen sei der Döner beliebt und die Marke stark vertreten.

Eingefleischtes Team bei der Dönerproduktion

Kara führt durch die Büroräumlichkeiten, in denen er und Zeynel Eroglu zuhause sind. Auf sämtlichen Tischen liegen Prospekte von Metzgern und Lebensmitteltechnikunternehmen. Dönerspiesse herzustellen sei eben eine Wissenschaft für sich, wie Kara lachend erzählt. Das wird klar, als er durch das restliche Gebäude führt, hinein in die Fabrikhalle, in der das Dönerfleisch verarbeitet wird. Zur Lebensmittelsicherheit müssen beim Betreten die Hände gründlich gewaschen und desinfiziert werden. Damit keine Feinstaubpartikel oder Haare ihren Weg in die Fleischverarbeitung finden, wird eine Schutzhaube über den Kopf gestreift.

Kalender Kara, Head of Office Merdan Dönerproduktion AG Bruno Kissling

Das Fleisch wird von den unterschiedlichsten Metzgern in Plastiksäcken angeliefert. Die aus verschiedenen Fleischsorten zusammengewürfelten Portionen werden dann kontrolliert, nicht verarbeitbares Material wie übrig gebliebene Knochen, aussortiert. Die Merdan Dönerproduktion AG habe keinen klassischen «Standarddöner», sie werden gemäss Kundenwünschen produziert:

«Uns erreichen die unterschiedlichsten Kundenanfragen, mal bestellt ein Lokal Dönerspiesse aus reinem Rindfleisch, mal solche, die nur Lamm beinhalten»,

erklärt Kara. Nur Schweinefleisch hat im Döner keinen Platz, denn es gilt im Islam als unrein.

Durch den Fleischwolf gepresst und mit Zwiebeln und einer Gewürzmischung versehen, entsteht aus dem zusammengewürfelten Haufen eine einheitliche Fleischmasse. Die in weiss gekleideten Mitarbeiter verarbeiten die Fleischklumpen mit den Händen, kneten und klopfen sie zu runden Bouletten zurecht. Dann kommen die rosafarbenen Klosse auf den klassischen Dönerspiess. Zu guter Letzt zwirbelt Produktionsmitarbeiter Mustafa Abil gekonnt eine Schutzfolie um den fertigen Dönerspiess. Das alles geschieht in einer Windeseile, hie und da rufen die Mitarbeiter einander etwas zu – natürlich auf Türkisch. Auch Sprüche und Witze dürfen in der Alltagshektik nicht fehlen. Die insgesamt 16 Mitarbeiter wirken wie ein eingefleischtes Team.

Kühles Zwischenlager: hier herrschen Temperaturen von -28 Grad. Bruno Kissling

Weiter führt Kara zur letzten Station der Dönerproduktion: Dem Kühlraum, in dem die fertigen Spiesse eingelagert werden, bei 28 Grad tiefgefroren. «Hier bewahren wir den Döner bis zu zwei Tage auf, bevor er bis zur Haus- beziehungsweise Ladentüre einer Kundin oder eines Kunden kutschiert wird», so Kara über den letzten Produktionsschritt.

Die Schweiz liebt den Döner Als Snack vor der Party oder als kulinarisches Highlight in einem orientalischen Restaurant: Er ist schon lange in aller Munde. Der türkische Gastronom Kadir Nurman steckte in Berlin 1972 Dönerfleisch in Taschenbrot und gilt seither als «einer der Väter des Döners», wie verschiedene Medien berichten. Heute in den verschiedensten Variationen - ob als Dürüm-Döner oder in der Box mit Pommes-Frites - gilt er als eine der beliebtesten Fastfood-Speisen. In der Schweiz ist der Döner besonders beliebt: Laut dem Döner Kebab Gewerbeverband Schweiz kommen hierzulande rund 3000 Personen auf einen Dönerstand, in Deutschland sind es rund 5000 Personen auf eine Verkaufsstelle.

Zeynel Eroglu ist seit 2015, Kalender Kara seit 2018 im Dönergeschäft. Die beiden lernten sich über Geschäftswege kennen und arbeiten eng miteinander. «Es ist fast schon wie Familie hier», wie Kara kommentiert. Für die Merdan Dönerproduktion AG sieht er eine sattelfeste Zukunft:

«Wenn sich die Pandemie-Situation verbessert und wir unsere Produktion weiter steigern können, rechnen wir mit einem grossen Anstieg an produziertem Dönerfleisch pro Tag.»