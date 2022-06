Schulleiterin von Niedergösgen geht – das sind die Gründe

Niedergösgen Qualitätskontrolle im Auftrag des Kantons brachte Mängel ans Licht – jetzt gibt die Schulleiterin ihre Stelle auf Auch der beschlossene Ausbau der Stelle zu einer Co-Leitung mit aufgestocktem Pensum vermag sie nicht mehr zu halten: Weil nicht der gesamte Gemeinderat hinter ihrer Arbeit steht, zieht die aktuelle Schulleiterin Konsequenzen und geht. Noël Binetti Jetzt kommentieren 22.06.2022, 15.00 Uhr

Nach Corona und einer negativen Bewertung durch den Kanton erfolgt jetzt auch noch ein Wechsel der Schulleitung: Ob die Schule Niedergösgen danach zur Ruhe kommt? Bruno Kissling

An der Schule Niedergösgen werden 339 Kinder von 37 Lehrpersonen in Voll- und Teilzeitanstellungen unterrichtet. Geleitet wird der Schulbetrieb heute von einer Person in einem Pensum von 85 Stelleprozent. An der Gemeindeversammlung Anfang Juni beantragte der Gemeinderat darum eine Aufstockung auf 120 Stellenprozent für den Job der Schulleitung. Der Antrag wurde angenommen; künftig werden sich also zwei Personen die Leitungsaufgaben teilen.

An der Gemeindeversammlung wurde auch bekannt, dass die heutige Schulleiterin, Sandra Balli, von ihrem Amt zurücktreten wird. Dieser Umstand ist jetzt offiziell; zu Beginn der Woche informierte die Gemeinde alle Eltern schriftlich über die Situation. Im Schreiben heisst es: «Wir informieren darüber, dass die Schulleitung ihr Anstellungsverhältnis mit der Gemeinde Niedergösgen gekündigt hat.»

Und weiter: «Der Gemeinderat verfolgte das Ziel, zusammen mit der Schulleitung und den Lehrpersonen die Schule Niedergösgen zu Gunsten aller weiterzuentwickeln. Leider müssen wir aufgrund gemachter Erfahrungen feststellen, dass die vorhandenen personellen und strukturellen Ressourcen dazu nicht ausgereicht haben.»

Demnach hat Balli bei der Gemeinde ihre Kündigung eingereicht. Vorausgegangen war der Kündigung eine Periode während der Pandemie, die für alle Beteiligten nicht ganz einfach schien. Zuletzt erhielt die Schule Niedergösgen bei einer regulären Evaluation durch den Kanton nicht nur gute Noten. Beim Klima unter den Lehrpersonen und insbesondere bei der Schulführung wurden Mängel festgestellt.

Die neue Schulleitung dürfte wohl erst nach dem ersten Quartal im neuen Schuljahr übernehmen: Der Gemeinderat Niedergösgen trifft sich bald zum Gespräch rund um die Stellenbesetzung. Die aktuelle Schulleiterin ist bis Ende November vertraglich an ihre Arbeitsstelle gebunden. (Archivbild) Bruno Kissling

Qualitätsmängel, Pandemie und ein Reformkonzept

Dass die aktuelle Schulleiterin nun geht, wirft Fragen auf und lässt die Vermutung zu, dass dieser angekündigte Abgang mit der negativen Bewertung durch den Kanton zu tun hat. Auf Anfrage schildert Gemeindepräsident Roberto Aletti die Situation und holt aus: «Frau Balli hat die Schulleitung im Oktober 2019 angetreten. Bereits damals war klar, dass an der Schule Niedergösgen gewisse Reformen anstehen.» Balli habe die anstehenden Themen wie beispielsweise einen zu realisierenden Teambildungsprozess erkannt und anstossen wollen.

Dann machte Corona diesen Plänen ein Ende: «Ab Mitte März 2020 waren plötzlich keine grösseren Sitzungen mehr möglich», sagt Aletti. Diskussionen im Plenum waren ausgesetzt und der Fokus rund um die Organisation des Schulbetriebs während einer Pandemie hätte andernorts gelegen. Aletti führt den ungünstigen Zeitpunkt ins Feld:

Roberto Aletti, Gemeindepräsident von Niedergösgen. (Archivbild) Bruno Kissling

«Genau in diese Zeit, im zweiten Halbjahr 2021, fiel schliesslich die externe Evaluation des Kantons.»

Für den Gemeinderat seien die Ergebnisse aus der Qualitätskontrolle darum nicht überraschend erfolgt. Man habe bereits mitten im Verbesserungsprozess gesteckt, so der Gemeindepräsident. Und: «Zusammen mit Frau Balli haben wir dann Schritte entwickelt, um die Situation in den bemängelten Punkten zu verbessern.» Das Massnahmenpaket sei zudem durch den Kanton abgesegnet, daran muss sich künftig auch eine neue Schulleitung orientieren, wenn Balli die Schule verlässt.

Nicht der ganze Gemeinderat steht hinter Ballis Arbeit

Doch warum tut sie dies, jetzt wo die Coronasituation überstanden und die Schritte zur Verbesserung der Schulstrukturen definiert sind? Aletti: «Die Situation rund um die negative Bewertung durch die externe Fachstelle im Auftrag des Kantons hat Frau Balli sehr belastet. Ich persönlich war von ihrer Arbeit und der Zusammenarbeit überzeugt. Doch im Gemeinderat gab es auch andere Stimmen. Frau Balli hat dies erfahren und darum für sich den Entschluss gefasst, eine neue Arbeitsstelle zu suchen.»

Auf Anfrage möchte sich Balli nicht zur Situation rund um die Schulleitung in Niedergösgen äussern. Sie ist aber vertraglich bis Ende November an das Arbeitsverhältnis in Niedergösgen gebunden. Gemeindepräsident Aletti signalisiert hier jedoch Gesprächsbereitschaft. Er sagt: «Es hängt davon ab, wie nun die Stellenbesetzung für die neue Co-Leitung abläuft.»

Ausgeschrieben sind die zwei Stellen noch nicht. «Der Rat trifft sich in absehbarer Zeit, wägt ab und berät darüber», so Aletti. Und wird der Prozess rund um die Stellenbesetzung durch eine externe Fachperson begleitet? «Ja», sagt Aletti, «ich kann mir vorstellen, dass das der Fall sein wird.»

