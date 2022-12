Niedergösgen: Keine Erweiterung des Pflegezentrums Schlossgarten

Niedergösgen Pflegeheim Schlossgarten stoppt Ausbaupläne: Das Projekt Holunderblüten übersteigt die finanziellen Mittel des Zweckverbandes Der geplante Erweiterungsneubau auf den Nachbarparzellen des Betreuungs- und Pflegezentrums Schlossgarten wird aufgrund unerwarteter Baukostensteigerungen nicht umgesetzt – vorerst. Noël Binetti Jetzt kommentieren 19.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der vorgesehene Bauplatz mit Blick auf die Schlosskirche: Vorerst bleibt das Grundstück unbebaut. Patrick Lüthy

Es klingt nach einem Vernunftsentscheid. Einer Mitteilung ist zu entnehmen, der Zweckverband Betreuungs- und Pflegezentrum Schlossgarten stoppe die Ausbaupläne eines Neubaus für rund zwanzig Bewohnende auf den benachbarten Parzellen an der Neufeldstrasse in Niedergösgen.

Das im Frühsommer 2022 als «Holunderblüten» vorgestellte Projekt, das aus einem Wettbewerb hervorging, wird im Moment also nicht weiter verfolgt. «Die starke Baukostensteigerung in der Bearbeitungszeit führte dazu, dass die Kostenschätzung deutlich über den vorgegebenen Zielkosten von 11,6 Millionen Franken lag», heisst es in der Mitteilung.

Das Siegerprojekt Holunderblüten: Die Weiterentwicklung wird abgebrochen. Patrick Lüthy

Verschiedene Optimierungen habe man geprüft, «um die Zielkosten erreichen zu können, wären grosse betriebliche Kompromisse erforderlich gewesen», heisst es weiter. Die «Qualitätseinbussen wären beachtlich». Als Gründe werden etwa die angespannte geopolitische Lage mit Teuerung und verschärftem Hypothekarmarkt angeführt. «Aufgrund dieser Ausgangslage hat sich der Vorstand des Betreuungs- und Pflegezentrums Schlossgarten entschlossen, das Projekt des Erweiterungsneubaus per sofort zu stoppen und dessen Entwicklung abzubrechen.»

Der Zweckverband Betreuungs- und Pflegezentrum Schlossgarten Der Zweckverband betreibt unterhalb der Schlosskirche in Niedergösgen ein Betreuungs- und Pflegezentrum mit 66 stationären Plätzen. Er besteht aus der Einwohnergemeinde Lostorf, der Einwohner- und Bürgergemeinde Niedergösgen sowie der Einwohnergemeinde Stüsslingen. Jede Verbandsgemeinde wählt die ihr zustehenden Delegierten. Der Vorstand besteht aus fünf Mitgliedern und setzt sich aus je einem Vertreter der Verbandsgemeinden zusammen. Einwohnergemeinden mit mehr als 3000 Einwohnenden haben Anspruch auf einen zusätzlichen Sitz. Die Bürgergemeinde Niedergösgen will aus dem Zweckverband aussteigen. Sie hat den Vertrag per Ende 2023 gekündigt; solange verbleibt sie im Zweckverband.

Erwartete Kosten stiegen frappant an

Dominik Frauchiger aus Stüsslingen, Präsident des Zweckverbandes BPZ. zvg

Dominik Frauchiger, Präsident des Zweckverbandes, sieht dennoch eine Chance, dass das benachbarte Grundstück an der Neufeldstrasse, das im Eigentum des «Schlossgartens» bleibt, in ein paar Jahren neu entwickelt werden kann.

Auf Anfrage sagt er zur aktuellen Situation: «Vor Jahresfrist waren wir im Besitz einer Grobkostenschätzung, aufgrund derer wir eine detaillierte Baukostenschätzung in Auftrag gegeben haben. Das Resultat, das im Mai schliesslich vorlag, überstieg unsere Vorstellungen bei weitem.»

Normalerweise rechne man bei solchen Projekten mit schwankenden Kosten von 20 Prozent. «In diesem Fall reden wir aber von beinahe 40 Prozent, die das Projekt mehr gekostet hätte.»

Er als Präsident und der Vorstand hätten in erster Linie die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Mitarbeitenden des Pflegezentrums im Fokus: «Darum war das Projekt in unseren Augen so nicht tragbar. Es soll keine Realisierung auf Biegen und Brechen sein, das wäre nicht verantwortbar.»

Zudem sei nie das Ziel gewesen, dass bei der Finanzierung die Verbandsgemeinden hätten einspringen sollen. Denn für diese besteht gemäss geltenden Statuten eine Defizitpflicht. Doch der Zweckverband wollte das Projekt mit eigenen Mitteln stemmen. Frauchiger: «Wir werden im nächsten Jahr evaluieren, wie es weitergeht und anschliessend eine Strategie kommunizieren.» Der Bedarf an Pflegeplätzen sei noch immer gegeben, «das zeigt auch der Blick in andere Pflegeinstitutionen».

Zu den bereits getätigten Ausgaben sagt Frauchiger, der seit rund einem Jahr Präsident ist: «Der Zweckverband hat bereits einiges investiert. Die gekauften Parzellen bleiben vorerst leer, doch sie behalten ihren Wert.» Und was kosteten Wettbewerb und Planung bis hierhin? Frauchiger: «Die bisherigen Kosten bewegen sich im Rahmen der freigegebenen Kredite. Wird ein mögliches Nachfolgeprojekt initiiert, können diverse Vorleistungen übernommen werden.»

Für Niedergösgen «geht es weiter wie bisher»

Roberto Aletti, Gemeindepräsident Niedergösgen. Bruno Kissling

Der Gemeindepräsident der Standortgemeinde, Roberto Aletti, erklärt auf Anfrage: «Ich halte den Entscheid, jetzt einen Marschhalt einzulegen, für den richtigen.» Bei einer so grossen Abweichung der Kosten gelte es, in Sachen Planung über die Bücher zu gehen.

Für Niedergösgen ändere sich vorderhand nichts: «Es wird weitergehen wie bisher.» Auch plane die Einwohnergemeinde nicht als solche, Einfluss auf das weitere Vorgehen zu nehmen. «Wir haben Delegierte und Vorstandsmitglieder im Zweckverband, diese werden sich entsprechend ihrer Funktion mit der Sache beschäftigen», so Aletti.

Für Verbandsgemeinden besteht gewisses Risiko

Die erwähnte Defizitgarantie ist mit ein Grund, dass die Bürgergemeinde Niedergösgen aus dem Zweckverband aussteigen will. Das bestätigt auf Anfrage deren Präsident Patrick Friker. Er sagt: «Fakt ist, dass momentan und auch bei den sich in Ausarbeitung befindenden Statuten eine solche vorgesehen ist. Und Fakt ist auch, dass bei Projekten dieser Dimension für die Verbandsgemeinden immer ein gewisses Risiko besteht.»

Patrick Friker, Präsident der Bürgergemeinde Niedergösgen. zvg

Auch wenn die Bürgergemeinde durch den Entscheid nicht mehr wirklich tangiert werde, da sie ohnehin Ende 2023 aus dem Zweckverband aussteige, halte er den Entscheid für richtig: «Man muss sich dabei schon gewisse Fragen stellen. Für das Projekt wurde bereits einiges investiert. Aus finanzieller Sicht ist so ein Abbruch unerfreulich.» Friker geht davon aus, dass das Projekt schlecht aufgegleist war. «Es ist sicher gut, wenn jetzt die Reissleine gezogen wird, bevor es noch teurer wird.» Und: «Jetzt geht es darum, die Lehren daraus zu ziehen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen