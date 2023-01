Beim Fides-Lotto auf dem «Inseli»: So sind die neuen Regeln

Niedergösgen Neuerdings braucht es für Goldpreise und Wellnessgutscheine eine kantonale Bewilligung – Besuch am Fides-Lotto auf dem Inseli Von Freitag bis Sonntag fand in der Mehrzweckhalle Inseli in Niedergösgen das traditionelle Fides-Lotto statt. Dieses stellt eine wichtige Einnahmequelle für den Turnverein dar. Seit diesem Jahr braucht es für «Kleinlotterien» aber eine kantonale Bewilligung. Dominik Bloch Jetzt kommentieren 15.01.2023, 17.00 Uhr

Wer hat die richtigen Ziffern auf der Karte? Carole Lauener

Am Samstagabend herrscht beim Fides-Lotto in Niedergösgen eine angespannte Ruhe. Alle Anwesenden horchen in der gut gefüllten Mehrzweckhalle Inseli der nächsten Nummer: «Die 90 – höher geht es nicht mehr», verkündet der erfahrene Spielleiter auf der Bühne.