Niedergösgen: Rapper «Flouwz34» mag 80er-Beats

Niedergösgen Melodiöser Rap, gepaart mit Sound aus den 80ern: «Es muss nicht immer ein sechssilbiger Reim sein» Rapper Nicola Eichholzer (25) träumt davon, dereinst von seiner Musik leben zu können. Sein Stil hat sich über die letzten Jahre geändert: Sein Sohn und seine Mutter sollen beide die Musik hören können, sagt er. Bald erscheint die erste EP von «Flouwz34». Fabio Baranzini Jetzt kommentieren 22.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nicolas Eichholzer aka «Flouwz34» beim Schloss Falkenstein, wo er viele seiner Texte schreibt. Fabio Baranzini

Auf der Terrasse vor Schloss Falkenstein. Hier hat Rapper Nicola Eichholzer aka «Flouwz34» viele seiner Texte geschrieben. Die «Air Pods» im Ohr hört er die Beats und tippt seine Lines ins Smartphone. Meist ist er abends oder an den Wochenenden hier. «Das Schloss Falkenstein ist ein unglaublich schöner Ort. Hier habe ich meine Ruhe und finde Inspiration mit Blick auf Niedergösgen – den Ort, den ich mit meiner Musik gerne auf die Rap-Landkarte bringen möchte.»

Die Ziele des 25-Jährigen sind gross. Er träumt davon, irgendeinmal von seiner Musik leben zu können. Dass dies extrem schwierig ist, ist er sich bewusst. Eichholzer, der als Unterhaltsreiniger arbeitet und seine gesamte Freizeit in die Musik investiert, sagt:

«Ich mache mir deswegen keine Illusionen, aber die Musik ist mein Weg, fast schon meine Bestimmung»,

Früh damit angefangen, zu rappen

Eichholzer ist im aargauischen Suhr aufgewachsen. Schon früh hat er angefangen, Deutschrap zu hören. Das Album «Ich und meine Maske» von Sido hat ihn geprägt. Zu den Instrumentals, die damals auf dem Album drauf waren, hat er seine ersten Texte gerappt. «Freestyle und richtig schlecht», wie er sich lachend erinnert. Aber die Leidenschaft für die Musik war entfacht. Bis heute hat ihn die Rapmusik begleitet, wobei sich die Art seines Raps stark verändert hat.

Früher waren seine Texte und auch seine Musik stark beeinflusst vom Gangsterrap, was zum damaligen Zeitpunkt auch eher seiner Lebensrealität entsprach. Er sagt:

«Ich hatte keine einfache Jugend und habe teilweise Dinge getan, dich heute bereue.»

Und: «Diese Phase hat sich damals auch in meiner Musik widerspiegelt, die ich heute so nicht mehr machen würde», blickt Nicola Eichholzer auf die damalige Zeit zurück, in der er auch als Battle-Rapper aktiv war.

Vorbild statt Gangster-Rapper

Diese Phase gehört mittlerweile der Vergangenheit an. Eichholzer lebt seit vier Jahren mit seiner Freundin in Niedergösgen und hat einen kleinen Sohn, dessen Namen er sich gross auf seinen linken Unterarm tätowiert hat. «Ich möchte für meinen Sohn ein Vorbild sein und eine Form von Rap machen, die er später genauso hören kann wie meine Mutter», sagt Eichholzer.

Entsprechend hat er sich vom Gangster-Rap abgewandt. Inspiriert von seinem grossen Vorbild Apache 207 haben es ihm vor allem die melodiösen Synthesizer Beats der 80er-Jahre angetan. «Ich fühle diese Art von Beats extrem und es gibt in der Schweiz praktisch niemanden, der darüber rappt. Das ist sehr schade, aber ich habe es mir deshalb zur Aufgabe gemacht, diese Form von Rap bekannt zu machen.»

Das Gefühl ist das Wichtigste

Der erste Song in seinem neuen Stil hat Nicola Eichholzer mittlerweile veröffentlicht. «Terzo Mondo» hat innerhalb von nicht einmal einem Monat über 8000 Streams auf Spotify erreicht. «Damit hätte ich nicht gerechnet, aber es freut mich natürlich sehr, dass die Leute meine neue Musik hören wollen», sagt Eichholzer.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Und bald schon wird es mehr Musik in diesem Stil zu hören geben: In zwei Monaten soll nämlich die erste EP mit dem Titel «Zeitreisender» erscheinen. Der Titel ist bewusst gewählt, weil die Songs alle eine musikalische Reise zurück in die 80er-Jahre sind.

«Ich habe die typischen 80er-Synthesizer-Beats mit modernem Rap kombiniert. Es geht mir dabei in erster Linie darum, eine Stimmung und ein gutes Gefühl zu vermitteln. Der Text steht nicht im Zentrum, auch wenn ich natürlich darauf achte, dass die Lyrics einen roten Faden haben und ich etwas zu erzählen habe. Es muss aber nicht immer ein sechssilbiger Reim sein», sagt Eichholzer lachend.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen