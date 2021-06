Niedergösgen

Die Schulleiterin führte in einem Antrag an den Gemeinderat aus: Wer tagein tagaus mit 17 bis 25 Kindern arbeitet, ist zwingend darauf angewiesen, dass die Kinder zu einem hohen Masse sozialisiert sind und sich an die Regeln der Schule halten können. In der Schule seien vier Klassen seit einiger Zeit kaum mehr zu führen. Dies münde in vermehrt negativen Erlebnissen bei allen Beteiligten. Zur Behebung solcher Probleme würden in den umliegenden Gemeinden häufig Klassenassistenzen eingesetzt. Diese entlasten Lehrpersonen und können da eingesetzt werden, wo es die Situation erfordert. Die Schulleitung beantragte dafür wiederholt ein Pensum von 60 Stellenprozenten. Zwei erste Anträge hatte der Gemeinderat zurückgewiesen. «Offensichtlich ist es aber so, dass das heutige Schulsystem mit dem Lehrplan 21 andere Herausforderungen an alle Beteiligten stellen als das früher der Fall war», schreibt er im aktuellen Bericht. Nach ausgiebigen Diskussionen folgte der Rat dem Antrag der Schulleitung. Der Gemeindeversammlung wird die Schaffung einer neuen Stelle für die Schule beantragt. Die Klassenassistenz soll in der Lohnklasse 3-4 der Dienst- und Gehaltsordnung eingestuft werden. (mgt/otr)