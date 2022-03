Niedergösgen Gemeinderat spricht sich für Erhalt und Weiterentwicklung landwirtschaftlicher Betriebe aus Neben Auftragsvergaben und einer Beschaffung von 200 neuen Stühlen für die Mehrzweckhalle hatte sich der Rat mit einem Schweinestall und der Landschaftsschutzzone zu befassen. Jetzt kommentieren 14.03.2022, 17.00 Uhr

Auf dem Landwirtschaftsbetrieb Böschhof werden bereits Schweine gehalten. Nun wird dort ein neuer Mutterschweinestall geplant. Dabei wurde festgestellt, dass die kommunale Landschaftsschutzzone den Neubau tangieren würde und ein bereits bewilligtes Gebäude aus dem Jahre 2003 teilweise in diese Zone hineingebaut ist.

Dies schreibt der Gemeinderat in einem Bericht zur letzten Sitzung. Und: «Der Betrieb hätte deshalb nur noch wenig Entwicklungsmöglichkeiten.» Damit die Eigentümer in Zukunft weiter in neue Tierschutzvorschriften investieren können, gelangten sie mit der Bitte um Mithilfe an den Rat, heisst es weiter.

Abklärungen beim zuständigen kantonalen Amt hätten ergeben, dass von Seite Kanton der Absicht des Grundeigentümers aus verfahrenstechnischen Gründen nicht entgegengestanden wird. Die erforderliche Anpassung der Landschaftsschutzzone ist in der Ortsplanung unterblieben. Allerdings seien ein paar Voraussetzungen zu erfüllen. «Eine davon ist, dass die Anpassung dem Willen des Gemeinderats entspricht.»

Der Kanton wollte also wissen, ob der Gemeinderat gegenüber dem Projekt aufgeschlossen ist. Der Rat habe die Angelegenheit an der letzten Sitzung heftig diskutiert. Er besann sich unter anderem des räumlichen Leitbildes, in dem festgehalten wird, dass sich die Gemeinde im Rahmen ihrer Möglichkeiten für den Erhalt und die Weiterentwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe einsetzen soll.

In der Folge sprach sich der Rat einstimmig dafür aus, dass die weiteren Schritte eingeleitet werden sollen. Diese Entscheidung wird dem Kanton mitgeteilt. Dieser erwartet nun das ausgearbeitete Projekt, anschliessend wird er über die entsprechende Bewilligung urteilen.

Geländer nach Suva-Norm auf Mehrzweckhalle ist fertig

Nachdem die Suva eine Fallschutzsicherung, also ein Geländer, auf dem Dach der Mehrzweckhalle verlangte (wir berichteten), sind die Arbeiten nun fertiggestellt. Sie wurden durch die Firma Aare Bauspenglerei GmbH aus Niedergösgen ausgeführt. Der Rat genehmigte die Schlussabrechnung über gut 38'500 Franken.

Weiter hatte der Rat über diverse Arbeitsvergaben zu befinden. Und die Mehrzweckhalle soll 600 neue Stühle erhalten. Die zuständige Kommission plante die Beschaffung von je 200 Stück über drei Jahre. Der Gemeinderat empfahl die Gesamtbeschaffung, es besteht dafür eine Grobofferte über rund 98'000 Franken, heisst es in der Mitteilung. «Davon ist jedoch nur ein Drittel für das laufende Jahr budgetiert. Der Restbetrag wird nun für das Jahr 2023 budgetiert.»

Jubilarenfahrt verschoben

Die Kultur- und Jugendkommission hat dem Gemeinderat zudem einen Vorschlag zur Jubilarenfahrt 2022 unterbreitet und um Kreditfreigabe gebeten. Der Termin für die Jubilarenfahrt ist üblicherweise auf den ersten Montag im Juni festgelegt. Dieser fällt in diesem Jahr auf den Pfingstmontag.

«Daher wird die Jubilarenfahrt am Montag, 13. Juni 2022, stattfinden. Geplant ist die Fahrt nach Mariastein. Die Einladung erfolgt zur gegebenen Zeit an alle Jubilare ab Jahrgang 1952», so der Rat in seiner Mitteilung. mgt/otr

