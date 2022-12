Niedergösgen: Roberto Aletti tritt 2023 zurück

Niedergösgen Gemeindepräsident Roberto Aletti wird im Sommer 2023 zurücktreten: «Ich fühle mich nicht mehr fit genug für das Amt» Der amtierende Gemeindepräsident wartete mit der Botschaft bis zum Schluss: An der Budget-Gemeindeversammlung vom Dienstagabend teilte er unter «Verschiedenes» mit, dass er sein Amt per Mitte 2023 niederlegen wird. Beat Wyttenbach und Noël Binetti Jetzt kommentieren 14.12.2022, 14.00 Uhr

Für einen Paukenschlag am Schluss der dreistündigen Gemeindeversammlung am Dienstagabend sorgte Gemeindepräsident Roberto Aletti: Er kündigte seinen Rücktritt per Ende Juni 2023 an. Im Anschluss an die Versammlung sagte er gegenüber dieser Zeitung: