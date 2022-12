Niedergösgen: Nach Diskussionen kommt Beitritt zu Jugendarbeit

Finanzielle Beteiligung an Jugendarbeit sorgt für Diskussionen – am Ende fällt der Entscheid deutlich aus

Neben dem angekündigten Rücktritt von Gemeindepräsident Roberto Aletti per Mitte 2023 gab an der Budget-Gemeindeversammlung vor allem die Jugendarbeit zu reden – die Vereine plädierten am Ende vergebens, dass auch sie wertvolle Arbeit leisteten.