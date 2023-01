Roberto Aletti tritt als Niedergösgens Gemeindepräsident zurück

Niedergösgen «Es braucht mehr, um diesen Job auszuführen»: Gemeindepräsident Roberto Aletti spricht über seinen Rücktritt Er war als politischer Quereinsteiger angetreten. Im Juni wird Roberto Aletti sein Amt knapp fünf Jahre ausgeübt haben, dann tritt er zurück. Wir haben mit ihm über das Erreichte und die Herausforderungen für seine Nachfolge gesprochen. Noël Binetti Jetzt kommentieren 25.01.2023, 16.00 Uhr

Alle Parteien wieder ins Boot zu holen, also in den Gemeinderat. Das war eine der Missionen, die sich Roberto Aletti bei seiner Kandidatur und nach seiner Wahl auf die Fahne geschrieben hatte. Er hat sie erfüllt. Die Weiterentwicklung der Schule und der Abschluss der Ortsplanungsrevision, die jetzt beim Kanton liegt, sind weitere Geschäfte, die ihn in seiner Amtszeit bewegten. Im Dezember gab der einstige politische Quereinsteiger überraschend seinen Rücktritt bekannt, er müsse auf seine Gesundheit achten.

So präsentierte sich Roberto Aletti vor fünf Jahren als Kandidat in dieser Zeitung. Bruno Kissling

Auch die Solaranlage auf den Schulhausdächern, die Wiederbeteiligung an der Offenen Jugendarbeit Niederamt OJUN, eine Aufstockung der Schulleitung oder die Neuschaffung der Schulsozialarbeit nennt Aletti als weitere Errungenschaften seiner rund vier Jahre als Gemeindepräsident. Er schreibt sich diese Erfolge aber nicht selbst zu: «Ich hatte von vielen Seiten wertvolle Unterstützung. Namentlich zu Beginn von Andreas Meier, der mir zunächst als Vizepräsident zur Seite stand.»

Auf Anfrage sagt er, nach seinem persönlichen Wohlbefinden im Amt gefragt: «Es ist nicht alles so schön grad gekommen, wie ich mir das vorgestellt habe. Es gibt natürlich auch einzelne Leute, die Mühe mit mir haben.» Und als Dossier, das in der Entwicklung nicht auf dem Stand ist, auf dem er es gerne hätte, nennt er etwa die Wasserversorgung.

Aletti: «Man muss sich in unzähligen Dingen auskennen»

Welches Gefühl bleibt im Hinblick auf das Ende als Gemeindepräsident? «Ein gutes Gefühl werde ich haben, wenn ich bis da meine Aufgaben wahrnehmen, meine Geschäfte erledigen und alles sauber übergeben kann.»

Er spüre, dass er jeweils länger brauche, um sich zu erholen. «Es braucht mehr, um diesen Job auszuführen», so der 66-Jährige. Zur Organisation der Verwaltung sagt Aletti: «Ohne Ressortsystem bleibt alles am Gemeindepräsidium hängen, man muss sich in unzähligen Dingen auskennen.» Ziel sei, dass diese Praxis auf die kommende Legislatur hin geändert werde: «Ich beteilige mich diesbezüglich in einer Arbeitsgruppe und bin überzeugt, dass das Geschäft, wenn es an die Gemeindeversammlung kommt, angenommen wird.»

Roberto Aletti bei seiner Wahlfeier als neuer Gemeindepräsident von Niedergösgen im September 2018. Bruno Kissling

Hinsichtlich seiner Nachfolge wünscht sich Aletti «eine Person, die sich für die Weiterentwicklung von Niedergösgen einsetzt.» Schlecht fände er, wenn jemand das Amt übernehmen würde «und dann die Entwicklung der Gemeinde ausbremst». Die Attraktivität einer Gemeinde sei deren wichtigstes Gut: «Daran gilt es unablässig zu arbeiten.»

Er empfinde die Gesprächskultur als angenehmen, «auch die Kommunikation unter den Parteien. Es wird themenbezogen diskutiert und nicht parteibüechlimässig.» Wer noch alles kandidieren wird und wer das Rennen macht, kann Aletti nicht einschätzen. Er sagt: «Ich bin gespannt. Im Moment weiss ich auch nichts zu Gerüchten.»

