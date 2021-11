Ex-Gemeindepräsident stellt Bilder aus

Niedergösgen Ex-Gemeindepräsident Kurt Henzmann stellt erstmals seine Bilder aus: «Wir wussten nicht mehr wohin mit den ganzen Sachen» Gut gelaunt spricht Niedergösgens Ex-Gemeindepräsident Kurt Henzmann über seine Werke, die er erstmals und gemeinsam mit zwei Bekannten ausstellt. Sein Schaffen hat mit Lockdowns aber nichts zu tun. Noël Binetti Jetzt kommentieren 19.11.2021, 20.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bruno Kissling

Gerade werden in Niederamt mehrere Kunsträume eröffnet. Nicht immer sind dabei die Akteure und Künstlerinnen bekannte Gesichter. Es scheint, als hätten Lockdowns und Pandemie die Menschen in ihre Ateliers getrieben und jetzt wollen diese ihre Chance nutzen, die entstandenen Arbeiten pünktlich vor der Adventszeit an den Mann und an die Frau zu bringen.

Einer, dessen Gesicht kein unbekanntes ist, der aber schon etwas länger malt als die Pandemie dauert, ist Kurt Henzmann. «Das ist unser Hobby», lacht der langjährige Politiker ins Telefon, «ich selbst male schon viele Jahre». Einst war Henzmann Gemeindepräsident von Niedergösgen. Heute betreibt der 63-Jährige eine eigene Beratungsfirma für natürliche und juristische Personen in allen Lebenslagen, «insbesondere in schwierigen Situationen», wie es auf der entsprechenden Website heisst.

Als Jugendlicher einen Malwettbewerb in München gewonnen

Henzmanns Abwahl und der Rücktritt mitten in seiner Amtszeit sorgten 2018 für einige Wirren und Unverständnis.

Da war er noch in der Politik: Kurt Henzmann in einer Aufnahme von 2018. Bruno Kissling

So endete Henzmanns Politkarriere An einer Generalversammlung der CVP Niedergösgen gab Kurt Henzmann 2018 seinen Rücktritt als Gemeindepräsident bekannt – er informierte vorab fast niemanden und überraschte viele mit seinem Entscheid. Bei den Wahlen 2017 verpasste Henzmann im ersten Wahlgang trotz alleiniger Kandidatur das notwendige absolute Mehr. «Im zweiten Wahlgang trat er dann erneut an und war so in stiller Wahl gewählt, was in breiten Kreisen zu Kritik führte», berichtete diese Zeitung damals. Nach diesen Wahlen hatte er bereits angekündigt, sein Amt nicht mehr für die gesamte Legislatur auszuführen. Zuvor ist Henzmann auch aus dem Solothurner Kantonsrat zurückgetreten. Schliesslich machte er sich selbstständig. (nob)

Der ehemalige Politiker – Henzmann hatte während 25 Jahren Einsitz im Gemeinderat von Niedergösgen, davon 21 als Gemeindepräsident – erklärt, dass er bereits als Jugendlicher mit dem Malen von Bildern angefangen habe. Mit 15 Jahren gewann er einen Malwettbewerb eines Fernkursinstituts in München. Als Preis erhielt Henzmann damals Ölfarben und Leinwand. «Das ist also nichts Neues. Als ich etwa dreissig Jahre alt war, schenkte mir meine Frau sogar einmal einen Malkurs.»

Zu dritt eine Kunst-Serie lancieren

Neu ist aber, dass Henzmann seine Bilder der Öffentlichkeit präsentiert. Er führt aus: «Mit Vesna Jozic-Fustin aus Niedergösgen und ihrer Schwiegertochter Anne-Marie Jozic aus Gretzenbach entwickelten wir die Idee, unsere Werke, die sich mit der Zeit ansammelten, auszustellen.» Das Ganze sei eher spontan entstanden. «Wir wussten nicht mehr wohin mit den ganzen Sachen», scherzt Henzmann.

Die drei verbindet eine Leidenschaft fürs Malen mit Acrylfarben, mit unterschiedlichen Techniken. Er fügt an:

«Das hat den Vorteil, dass es rasch trocknet. Beim Malen mit Ölfarben muss man immer so lange warten.»

Die Einladung zur «Expo-Art» ist mit dem Zusatz «#.01» beschriftet. «Ja», sagt Henzmann auf die Frage, ob diese Ausstellung als Serie gedacht ist, «wir können uns vorstellen, in diesem Rahmen weitere Projekte zu realisieren, auch mit anderen Kunstschaffenden.»

Am Samstag um 16 Uhr, wird der Lostorfer Kunstsammler und ehemalige Präsident der Freunde des Kunstmuseums Olten, Andreas Burckhardt, eine Ansprache anlässlich der Eröffnung halten. Zuerst gibt es einen Apéro, um 18 Uhr wird dann das Restaurant geöffnet sein, und wer möchte kann dort essen. Die ausgestellten 47 Werke der drei Hobby-Kunstschaffenden werden anschliessend für drei Monate in der Osteria Tutto Bene in Däniken zu betrachten sein. «Wenn jemand das möchte, sind die Bilder auch zu kaufen», sagt Henzmann.

Die Ausstellung findet am Samstag, 20. November 2021, von 16 bis 18 Uhr im Restaurant Tutto Bene, bei der Tennishalle in Winznau statt.