Nach Pilotphase: Hydrospider will Wasserstoffproduktion ausbauen

Niedergösgen Das Niederamt könnte zum Schweizer Wasserstoff-Hot-Spot werden: Hydrospider plant eine grosse Anlage – noch sind beim Pilotprojekt nicht alle Probleme gelöst Seit gut zwei Jahren wird in Niedergösgen an einer noch kaum verbreiteten Technologie getüftelt: die Herstellung und Speicherung von Wasserstoff. Obwohl die Anlage noch an Kinderkrankheiten hinkt, planen die Verantwortlichen nun den Ausbau – und den kommerziellen Betrieb. Noël Binetti Jetzt kommentieren 16.09.2022, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mit solchen Wechselcontainern erfolgt der Transport des Wasserstoffs an die Tankstellen. Diese haben je zwei «Dockin-Stations»; ein LKW liefert einen Container mit gefüllten Wasserstoffbehältern und nimmt den Container mit den leeren Wasserstoffbehältern mit um ihn dann wieder zur Befüllung zu transportieren. zvg/Jean-Luc Grossmann

Die Firma Hydrospider hat eine Mission: «Kosteneffiziente Produktion und Vertrieb von grünem, klimafreundlichem Wasserstoff». Zu diesem Zweck betreibt sie seit Frühling 2020 beim Alpiq Laufwasserkraftwerk in Niedergösgen eine erste Pilotanlage: Mit Strom aus Wasserkraft wird hier durch Elektrolyse Wasserstoff hergestellt.

Dieser kann entweder mittels einer Brennstoffzelle zum Antrieb eines Elektromotors oder zur Erzeugung von synthetischen Treibstoffen verwendet werden. Und noch einen anderen Vorteil hat die Technologie, die im Hinblick auf die aktuelle Energiekrise von besonderer Bedeutung zu sein scheint: eine Speicherfunktion. Wasserstoff eignet sich etwa, um Strom aus Wasserkraft, Photovoltaik oder Windkraft ins Energiesystem zu integrieren.

Geplante Anlage: fünfmal grösser als das Pilotprojekt

Wie es in einem Bericht des Gemeinderats heisst, wurden kürzlich verschiedene Akteure aus dem Umfeld von Hydrospider beim Rat vorstellig. Ziel ihrer Präsentation war es, dem Rat einen «ersten Eindruck» zu einer neuen Wasserstoffproduktionsanlage zu vermitteln, die das Unternehmen bauen will. Während sich das erwähnte Pilotprojekt noch am linken Ufer des Aarekanals befindet, soll die neue Anlage am rechten Ufer zu stehen kommen. Vorgesehen ist die Parzelle mit der Nummer GB 1803 im Bereich Eifeld, Alpiq-Gelände:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Das neue Projekt soll eine industrielle Wasserstoffproduktions- und Abfüllanlage mit 10 Megawatt Elektrolyseleistung werden. Zudem bestehe die Möglichkeit, auf 15 Megawatt auszubauen. Zum Vergleich: Die Pilotanlage verfügt über eine Leistung von 2 Megawatt. Natürlich würden die Erfahrungen der Pilotanlage in das neue Projekt einfliessen, hält der Gemeinderat im Bericht fest. Der benötigte Strom soll beim benachbarten Alpiq-Kraftwerk bezogen werden:

Alpiq will Kraftwerkskonzession anpassen Erst kürzlich beantragte Alpiq bei den Kantonen Solothurn und Aargau die Anpassung der bestehenden Kraftwerkskonzession: Statt den mit Wasserkraft erzeugten Strom direkt in das regionale Stromverteilnetz und in das Bahnstromnetz einzuspeisen, will der Energiekonzern auch längerfristig Strom für die Wasserstoffproduktion nutzen und das in grösserem Ausmass. Bis anhin verfügt Alpiq dafür lediglich über eine Ausnahmebewilligung. Das Gesuch gelangt nächste Woche erstmals in die Solothurner Kantonsregierung. Einer Änderung der Konzession muss der Kantonsrat zustimmen; im Kanton Aargau der Regierungsrat. Würde das Gesuch gutgeheissen, wäre damit eine Grundlage für die Eigennutzung des Stroms vor der Netzeinspeisung – wie etwa für das neue Hydrospider-Projekt – geschaffen. Genaue Rahmenbedingungen und mögliche Auflagen – beispielsweise wann die Netzeinspeisung des erzeugten Stroms Vorrang vor der Lieferung an Hydrospider hat – müssten anschliessend in einem Genehmigungsverfahren definiert werden, wie das Solothurner Amt für Umwelt auf Anfrage festhält. Das geplante Hydrospider-Projekt kann auch unabhängig und dann realisiert werden, wenn die Änderung der Alpiq-Konzession nicht bewilligt wird. Um aber nachvollziehbar «grünen» Wasserstoff zu produzieren, müsste Hydrospider in diesem Fall Strom aus Erneuerbaren Quellen auf Zertifikatsbasis anderweitig beschaffen.

Anwohnende bei Präsentation nicht anwesend

Wie aus dem Gemeinderatsbericht hervorgeht, soll die Erschliessung der Anlage über die «Cartaseta»-Brücke erfolgen. Weiter heisst es: «Hydrospider stand in den letzten Monaten im offenen und transparenten Austausch mit den Behörden», auch habe das Unternehmen an Verbesserungen rund um die Pilotanlage gearbeitet. «Das ist auch wichtig, weil ein zweites Werk die Akzeptanz in der Bevölkerung nur geniessen kann, wenn die beanstandeten Punkte wie Lärm vollständig beseitigt werden können», heisst es.

Roberto Aletti, Gemeindepräsident von Niedergösgen. Bruno Kissling

Denn nach wie vor: Noch sind beim Pilotprojekt nicht alle Probleme gelöst, bestätigt auf Anfrage der Gemeindepräsident, Roberto Aletti. Noch immer entstehen beim Abfüllen der Tanks Pfeifgeräusche. Zwar habe Hydrospider neue Schläuche bestellt, mit denen das Problem behoben werden könne, doch dafür bestünden Lieferprobleme. Aletti sagt:

«Vor wenigen Wochen fand erneut eine Begehung bei der Pilotanlage statt, zusammen mit der Baukommission und der Firma Hydrospider.»

Auch Anwohnende hätten daran teilgenommen. Hingegen an der Präsentation zur neuen Anlage im Gemeinderat hätten keine Personen aus der Bevölkerung teilgenommen – obwohl das Geschäft öffentlich traktandiert war.

Gemeindepräsident: «Probleme mit Lärm müssen zuerst behoben sein»

Und was hält Aletti von der neuen Anlage? Bei der Präsentation habe er die Initianten mehrmals ermahnt, dass es nicht genüge, wenn «nur» Grenzwerte eingehalten würden. Zudem seien auch Umweltthemen thematisiert worden.

Und wie geht es weiter? Aletti sagt: «Wir haben bereits eine Weile Kenntnis von dem Projekt. Es gibt dafür bereits konkrete Pläne.» Wichtigste Eckpunkte im Gestaltungsplan seien die Erkenntnisse und Erfahrungen von der ersten Anlage. Probleme mit Lärm sollen vermieden werden; die neue Anlage soll gezielt mit baulichen Massnahmen optimiert werden.

Zum zeitlichen Horizont kann Aletti wenig sagen: «Nach der erfolgten Präsentation arbeiten die Verantwortlichen weiter am Projekt, bevor es dann erneut in den Gemeinderat kommt.» Der Rat ist dann die Behörde, die das Geschäft zur öffentlichen Auflage genehmigt. Aletti: «Ich rechne in einem weiteren Schritt auch mit einer öffentlichen Mitwirkung.» Danach müsse der Gestaltungsplan noch durch den Regierungsrat genehmigt werden. Rechnet der Gemeindepräsident mit Widerstand aus der Anwohnerschaft? Aletti:

«Wie ich an der Präsentation gesagt habe: Die Probleme bei der ersten Anlage müssen behoben sein, sonst sehe ich Potenzial für Widerstand.»

Eine Vorreiterrolle für Niedergösgen

Gefragt, welchen Nutzen er für Niedergösgen als Produktionsstandort dieser noch wenig verbreiteten Technologie sehe, erklärt Roberto Aletti:

«Ich denke, dass wir diesbezüglich schon eine gewisse Vorreiterrolle innehaben, nachdem aus dem ersten Projekt von Hydrospider einige Erkenntnisse gewonnen werden konnten.»

Er sei überzeugt, dass das jetzt auch an anderen Orten in der Schweiz geschehe, doch Niedergösgen sei sicherlich von Beginn weg vorne mit dabei.

Rechnet er mit sprudelnden Steuereinnahmen, sobald die Wasserstofftechnologie etwas breiter etabliert ist? Aletti antwortet darauf: «Wahnsinnige Einnahmen erwarte ich nicht, vor allem nicht in diesem Stadium der Entwicklung. Aber ja, es handelt sich um ein Industrieunternehmen, das sich entwickelt und möglicherweise einmal Gewinne macht. Aber noch ist das nicht der Hauptgedanke.»

Die Pilotanlage von rechts: Transformator, Stromrichter (von Wechselstrom auf Gleichstrom), Elektrolyseur, Kompressor (blau). (Archivbild) Fabio Baranzini

Betroffene am neuen Standort noch nicht informiert

Martin Wyser ist einer der Anwohner, die wegen der Pilotanlage unter Lärm leiden. Auf Anfrage sagt er: «Ich wusste, dass Hydrospider ein grösseres Projekt plant. Doch beim neuen Standort wären wir von den Immissionen nicht betroffen.»

Lärmschutzwände: Bei der seit Frühling 2020 bestehenden Anlage in Niedergösgen hat Hydrospider verschiedene Massnahmen umgesetzt, um Anwohnende besser vor Immissionen zu schützen. zvg/Jean-Luc Grossmann

Auf die aktuelle Situation angesprochen sagt er: «Bei der Produktion konnte die Firma die Geräusche beseitigen; bei der Abfüllung entsteht noch immer ein hochfrequentes Pfeifen.» Zudem brumme konstant eine Kühlanlage. Eine nächste Besprechung mit der Gemeinde sei anberaumt. Wyser ergänzt:

«Wir hoffen, dass die Gemeinde der Firma keine definitive Betriebsbewilligung erteilt, solange diese Probleme bestehen. Wir leiden jetzt schon über zwei Jahre unter dem Lärm.»

Seit Frühling laufe die Anlage auch nachts. «Wir Anwohnenden wurden in diesen Prozess einbezogen», attestiert Wyser Hydrospider. Was er auch betont: «Grundsätzlich stehe ich hinter der Idee der Produktion von grünem Wasserstoff.» Was Wyser zuletzt auch noch aufgefallen ist: «Neuerdings läuft die Anlage vermehrt auch an Wochenenden.» Er vermutet, dass das mit angestiegenen Preisen für Strom zu tun hat.

Am vorgesehenen Standort für die neue Anlage wären in erster Linie die Anwohnenden der Mühledorfstrasse betroffen. Einer von ihnen ist Roger Stäger; sein Grundstück grenzt unmittelbar an die Alpiq-Parzelle. Auf Anfrage sagt er:

«Es ist das erste Mal, dass ich von den Ausbauplänen der Firma Hydrospider höre.»

Er werde das Projekt von nun an genau verfolgen. Gefragt, ob auch er grundsätzlich hinter der Technologie stehe, erklärt Stäger: «Ehrlich gesagt habe ich mich bis jetzt wenig damit auseinandergesetzt. Was ich gehört habe ist, dass es für die Herstellung von Wasserstoff viel Energie braucht.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen